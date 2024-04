El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se negó a responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso por el Caso Rolex este martes 9. Durante aproximadamente dos horas, guardó silencio cuando fue consultado por los relojes de alta gama que entregó a la presidenta Dina Boluarte.

Oscorima se presentó ante la comisión acompañado de su defensor legal, el abogado Humberto Abanto, y funcionarios del gobierno regional de Ayacucho.

Al inicio de su intervención, se refirió a los recursos asignados a su región y la lucha contra el terrorismo, e incluso eligió dar un pronunciamiento político: “Sin ser fujimorista, quiero agradecer al presidente [Alberto] Fujimori por haber pacificado el país, principalmente Ayacucho”, dijo.

Cuando los integrantes de la comisión esperaban que se pronuncie por los relojes, señaló que optaba por guardar silencio en ese caso, como lo hizo también el jueves último ante la Fiscalía de la Nación.

“Por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme a dar respuesta en tanto que me encuentro como testigo en esta investigación”, dijo ante el grupo de trabajo parlamentario que preside el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

Por el Caso Rolex, la fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos. Por el momento, Oscorima permanece como testigo, pero se prevé que pase a la condición de investigado.

Boluarte reconoció el viernes último que Oscorima le entregó relojes Rolex. No obstante, aseguró que fue en calidad de “préstamo” y que ya se los devolvió.

La mandataria ha dado diversas versiones sobre la posesión de esos relojes de alta gama. Previamente había asegurado que adquirió un Rolex con dinero fruto de su esfuerzo y trabajo.

Cuestionamientos

Oscorima fue consultado si declaró la compra de los relojes ante la contraloría, los motivos que lo llevaron a “prestar” esos bienes y el vínculo que mantiene con Boluarte, pero se negó a responder.

Los congresistas también le preguntaron qué otras joyas “prestó” a la presidenta y qué tramites realizó para que la gestión de Boluarte aprobara un desembolso de S/ 100 millones a favor del Gobierno Regional de Ayacucho en marzo pasado, varios meses después de que le “prestara” los Rolex.

No obstante, Oscorima señaló reiteradamente: “Me reservo la respuesta”, “me abstengo de contestar”.

La postura del gobernador de Ayacucho incomodó a los legisladores. “¿Por qué tanto miedo [a responder]? ¿Por qué le regaló, prestó esos Rolex?”, señaló Alex Flores (no agrupado).

También se pronunciaron Héctor Ventura (Fuerza Popular), Víctor Cutipa (Cambio Democrático), Pasión Dávila (Bloque Magisterial), Segundo Montalvo y otros legisladores para intentar obtener alguna respuesta y que sus preguntas queden consignadas en el acta de la sesión.

“La población necesita saber la verdad. Miren dónde están Pedro Castillo, Lilia Paredes, el prófugo Juan Silva”, dijo Ventura.

Hasta el momento, el grupo de Fiscalización sigue sin solicitar facultades de comisión investigadora al pleno del Congreso por el Caso Rolex. Recién este miércoles 10 votará para aprobar o rechazar esa opción.

Lo que sí respondió

Oscorima negó haber regalado relojes Rolex a jueces u otros funcionarios del Poder Judicial. “Nunca he regalado relojes Rolex a ningún miembro del Poder Judicial. Es una leyenda urbana que se creó en Ayacucho por mis adversarios políticos”, dijo ante la pregunta de la legisladora Margot Palacios (Perú Libre).

Además, se refirió al caso de la empresaria Esperanza Rojas Gutiérrez, presidenta del movimiento regional con el que se convirtió en gobernador de Ayacucho, Wari Llaqta. Ella firmó un contrato por S/ 22 millones para una obra cuyo presupuesto fue cedido por el gobierno de Boluarte, reveló “Punto Final” el domingo último.

“La licitación de esta obra está a cargo de Legado. No tengo nada que ver. [...] Con la señora Esperanza no me comunico hace más de un año”, aseveró.

Por otro lado, señaló que no tiene ninguna sentencia condenatoria “hasta el momento”.

“El año 2015 fui sentenciado injustamente. Gracias a [...] la Corte Suprema salí absuelto”, dijo.

En el 2015, se le condenó por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. No obstante, la Corte Suprema anuló la sentencia en el 2017 y Oscorima fue repuesto en el cargo.

Durante la sesión de este martes, el abogado Abanto se mantuvo junto a Oscorima, pero no intervino. Días atrás dio versiones contradictorias sobre el Caso Rolex.

Citan al gerente de la Casa Banchero

La Comisión de Fiscalización volverá a sesionar este miércoles 10 para continuar con el Caso Rolex. Esta vez, está citado el gerente general de la Casa Banchero, Héctor Banchero Herrera.

La Casa Banchero es distribuidora oficial de relojes Rolex en el Perú y tiene a Oscorima como cliente. El gobernador regional de Ayacucho habría comprado allí los relojes que entregó a Boluarte.

Por el mismo caso, la comisión espera contar este miércoles con la exprocuradora pública Katherine Ampuero, para que realice un análisis jurídico sobre la situación legal de Boluarte y Oscorima.

Además… Fiscalía aguarda exhibición de reloj Rolex de Oscorima Wilfredo Oscorima debe entregar este miércoles a las 8:30 am a la Fiscalía de la Nación un reloj Rolex Datejust. Ello como parte de una diligencia de exhibición en el marco de la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

Humberto Abanto, abogado de la autoridad regional, adelantó que su defendido no acudirá a la sede del Ministerio Público, por lo que él, como defensa legal, participará del trámite.

"Se acordó con él y la fiscalía que quien tendría a cargo la exhibición sería yo”, comentó Abanto a RPP.

“La exhibición de un reloj Datejust que es lo que ordenó la Fiscalía [...] No hay pulseras en plural, había una. Repito, lo que ha solicitado la fiscalía, y nosotros vamos a cumplir, es exhibir el Datejust y eso es lo que se va a hacer”, insistió.