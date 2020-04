El congresista Aron Espinoza Velarde (Podemos Perú) anunció -a través de las redes sociales- que fue dado de alta luego de ser diagnosticado con coronavirus (COVID-19).

Solo unas horas después, Aron Espinoza retomó sus labores participando en la entrega de donaciones de víveres en el asentamiento humano Praderas de Cristo Rey, en San Juan de Lurigancho.

“Estimados familiares y amigos, quiero compartir con ustedes el informe emitido por el Minsa, donde muestra el resultado negativo de mi examen de hisopado para COVID-19”, afirmó en un mensaje en su cuenta de Facebook.

El legislador adjuntó el informe del Ministerio de Salud (Minsa) que da cuenta de dicho resultado.

El martes 14 de abril, Aron Espinoza informó que dio positivo al coronavirus, convirtiéndose en el séptimo legislador contagiado con la enfermedad. Indicó que se encontraba en aislamiento y no presentaba mayores síntomas.

Consideró que pudo haberse contagiado mientras cumplía con labores de representación y fiscalización, cuando visitaba hospitales, centros de salud, comisarías y zonas de El Agustino, llevando apoyo en fumigación, entre otros.

“¡A SEGUIR TRABAJANDO!Estimados familiares y amigos, quiero compartir con ustedes el informe emitido por el MINSA, donde muestra el resultado “NEGATIVO” de mi examen de hisopado para COVID-19. Quiero agradecer a todas las personas que mostraron preocupación y elevaron sus oraciones para mi pronto restablecimiento. Definitivamente sus muestras de aprecio me dieron la fuerza que necesitaba para vencer esta enfermedad”, escribió.

Según precisó, aún debe recuperar toda su capacidad física, que se vio afectada por la enfermedad después de estar 18 días en aislamiento.

“Creo que todavía me falta recuperarme físicamente porque esta enfermedad te consume emocionalmente, psicológicamente, te consume físicamente porque te afecta los pulmones. En mi caso no me ha afectado los pulmones, pero sí la capacidad para correr, caminar como antes de estar infectado. Hoy tengo que comenzar a agarrar el ritmo y como vuelvo a repetir, para eso me han elegido, no para estar en la oficina, en la casa, el pueblo me ha elegido para estar en estos momentos acompañándolo”, dijo.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.