El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, se presentó este viernes en la Comisión de Energía del Congreso para exponer las razones de su sector y la Presidencia de la República para nombrar al exlegislador Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú-Petro. La resolución de este nombramiento fue publicada el último domingo 9 de enero.

Durante su presentación, González Toro no supo responder a las preguntas de los congresistas sobre qué motivos hubo para esta designación y, su lugar, dijo que el futuro de Salaverry en Perú-Petro será definido por la junta de accionistas de la empresa estatal sobre la base del informe que vaya a presentar la Contraloría. Estos argumentos presentados por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) fueron rebatidos por exautoridades del sector.

Los argumentos del ministro

González Toro dijo que, hasta la fecha, Salaverry “no puede hacer uso de sus facultades [en Perú-Petro] porque aún no ha sido designado por la junta de accionistas. Lo que hemos indicado es que la designación va a ser posterior al resultado que dé Contraloría. El informe de Contraloría va a decidir las cosas. Para mí es importante respetar las normas. De acuerdo con nuestra posición, hemos hecho todo bajo las normativas vigentes, pero lo hemos pasado a Contraloría para poder determinar” .

Agregó que la Contraloría había ofrecido presentar este informe la siguiente semana y que Salaverry “solo tiene la resolución suprema, pero no la designación”. Por tanto, que su situación en la empresa estatal quedaba detenida.

Los congresistas integrantes de la Comisión de Energía y Minas insistieron, hasta en cuatro momentos, a que el ministro responda qué motivos hubo para la designación de Salaverry.

Según el titular del Minem, “si la junta de accionistas niega [el nombramiento de Salaverry], no puede tomar posesión de su cargo. En este momento no puede ejercer mientras no se reúna la junta. En la junta hemos optado por esperar el dictamen de Contraloría para hacer la designación o negarla”, reiteró.

También dijo que Salaverry no puede ingresar a las oficinas de Perú-Petro mientras la junta de accionistas no “le dé el pase” a su posición en el directorio. “Si es denegada, se informa al presidente de la República y a mí que la votación fue denegada”, añadió.

En otro momento, González Toro negó que haya existido alguna “injerencia o insinuación” del presidente de la República, Pedro Castillo, en “apoyar o pagar un favor político” con esta designación.

Contradicciones

El ex viceministro de Energía Pedro Gamio comentó a El Comercio que hay un “contrasentido” en las explicaciones presentadas por el titular del Minem. Esto debido a que quien firma también el acta de la junta de accionistas es el ministro.

“Él tiene que manifestar por qué ha tomado la decisión de nombrar a determinada persona o reconocer que se ha equivocado y dar marcha atrás, pero no entiendo la situación intermedia. La empresa no puede estar sin presidente”, dijo.

Sobre designación comentó que es el ministro el responsable desde el momento en que puso su firma en la resolución publicada en El Peruano.

“[El ministro ha dicho que será la junta de accionistas la que evalúe y decida] Ese no es un argumento razonable porque es él mismo quien integra la junta entonces ¿está diciendo que se ha equivocado o qué está esperando?” , cuestionó Gamio.

Respecto a lo dicho por el ministro respecto a que la junta de accionistas tomará una decisión en base al informe de la Contraloría, comentó que “en pocas palabras él mismo es juez y parte. Si la Contraloría dice que está mal, él reconoce su error y da marcha atrás. Si la Contraloría dice que no hay problema, sigue adelante. Es un estilo muy particular de gobernar”, apuntó.

El ministro -dijo- es quien “tiene que firmar el acta de la junta de accionistas y si cree que es un error, él mismo debe publicar la resolución rectificándose”. Pero no puede mantener la situación de incertidumbre. Es un caso que no se ha dado antes. No es que depende de otra persona, ambos actos están en sus manos. El acto de firmar en la junta es una consecuencia de la resolución suprema que él mismo está firmando”, agregó.

Concluyó indicando que el ministro debe saber si se ha equivocado o no, y “no esperar a que la Contraloría le enseñe a cumplir con la ley”.

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi alertó lo mismo señalado por Gamio.

“Lo que está diciendo el ministro González Toro es que parece que se estuviera atando a una figura legal, que es la que existe en sociedades privadas, que es real en las sociedades privadas, pero que en una empresa estatal lo real es que los accionistas son el propio ministro y el ministro del ministro de Economía”, exclamó.

Además, señaló que los accionistas “no van a actuar por ellos mismos, actúan por indicación del ministro de Energía y Minas”. Por tanto, lo que estaría sugiriendo es que “la junta de accionistas podría tomar una decisión diferente y suena a buscar una figura legal para salir de un problema real. Pero no es auténtico y creo que no es honesto”.

Para Herrera Descalzi, el ministro “está buscando un enredo legal”, pues quien nombra a la junta de accionistas es él y quien gira instrucciones a la junta es él.

“¿Le va a decir a la junta de accionistas que no lo nombre cuando ya lo nombró bajo la resolución? La resolución es el paso final. [...] Se quiere lavar las manos. Él es, como ministro, responsable del sector. Como es responsable tiene la última palabra o por lo menos injerencia importante en la designación de los funcionarios. En las formalidades él le ha llevado el nombre de Salaverry al presidente” , explicó.

El presidente del directorio de Perú-Petro no tiene sueldo, sino una dieta limitada por sesión, explicó Herrera Descalzi. “Son S/4.200 por sesión. Puede hacer las sesiones que quiera en el mes, pero sesiones pagas solo dos. Es decir, de ahí puede recibir S/8.400 y hay otras dietas por comités técnicos, que son solo pagadas una por mes. A lo más que puede llegar es a S/11.000, pero sin sueldo” , explicó.

no tiene sueldo, sino una dieta limitada por sesión, explicó Herrera Descalzi. , explicó. La Comisión Permanente eligió a la congresista Rosío Torres (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones, como integrante de la subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe aprobado y formular la acusación constitucional contra el excongresista Daniel Salaverry, designado el último domingo presidente del directorio de Perú-Petro.

Daniel Salaverry ingresó tres veces, desde su nombramiento, a la sede del Minem. La primera, el lunes 10, cuando ingresó a una reunión de trabajo con el ministro González Toro y se identificó como parte de “Petróleos del Perú-Petroperú”. Al día siguiente, retornó al despacho del ministro para una nueva reunión de trabajo, identificándose como parte de Perú-Petro. Finalmente, el jueves 13 ingresó como visitante de Susana Gordillo, del despacho de la Secretaría General.

