El candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti (Podemos Perú), resaltó que todavía no se conocen los resultados definitivos de los comicios regionales y municipales realizados este domingo, pues la diferencia en el sondeo a boca de urna constituye un “empate técnico”.

Urresti Elera, en declaraciones a la prensa, señaló que no se debe cuestionar los resultados oficiales una vez que estos se conozcan y que se debe aceptar la voluntad popular.

“Nosotros no somos los que salimos a llorar, a gritar fraude, respetamos lo que dispone el pueblo”, precisó.

“Lo que decidan los ciudadanos de Lima es lo que se tiene que respetar, en ese sentido no me queda más que agradecer a todos los que han depositado su confianza en mí, vamos a esperar el resultado final”, añadió en declaraciones a la prensa.

“El margen de error es más-menos 3%, no se puede saber el resultado. De todas maneras, si algo he demostrado yo siempre es que amamos la democracia y acatamos lo que la mayoría diga. Lo voy a esperar [el resultado] acá en mi casa, estoy tranquilo, no se sabe cuál es el resultado final, es un empate técnico, hay que esperar el conteo rápido”, añadió.

Según el sondeo a boca de urna realizado por Ipsos/América TV, Rafael López Aliaga y Daniel Urresti ocupan los primeros lugares para la alcaldía de Lima Metropolitana, por una diferencia de un punto porcentual. El margen de error de este sondeo es de 3 puntos porcentuales.

Se tiene previsto que a las 10 de la noche la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presente sus primeros resultados oficiales.