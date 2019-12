El magistrado Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex primer ministro César Villanueva por el caso de la adjudicación de la carretera San José de Sisa, en la región San Martín, a la empresa Odebrecht.

A su vez, también le dictó la misma medida al ex gerente de dicha gestión, Marco Díaz.

“A diferencia de lo que resolví sobre Pedro Pablo Kuczynski, en cuyo caso el fiscal renunció a pedir una prisión preventiva y pidió una detención domiciliaria, yo solo me puedo basar en lo que pide el fiscal. Aquí también observo reiteración delictiva, hecho que no ocurría con el señor Kuczynski. La presente prisión preventiva no debe interferir en el derecho a la salud por los problemas de salud que padece el señor Villanueva Arévalo. Ese derecho no se le privaría en caso estar recluido”, sostuvo el juez al justificar su resolución.

Por su lado, las defensas legales de César Villanueva y de Marco Díaz apelaron la decisión del juez titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Ayer, el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, sustentó su requerimiento alegando que existen elementos de convicción en contra de Villanueva y, además, un grave peligro de obstrucción. Juárez recordó que Villanueva trató de infiltrar su despacho –a través de otros fiscales– para obstaculizar la investigación.

Además, presentó la declaración del ingeniero de Odebrecht Ricardo Paredes Reyes, quien dijo que entregó US$30 mil y US$20 mil a César Villanueva y a Marco Díaz, respectivamente.

El fiscal Juárez también informó que Marco Díaz quiso acogerse a la colaboración eficaz, pero que no lo aceptó porque no aportó información de calidad.

Segismundo Suárez Bustamante, abogado de Villanueva, había pedido que se declare infundado el pedido de prisión preventiva por falta de motivación. Afirmó que su patrocinado no fugará, pues se encuentra afectado en su salud.

Gonzalo Gonzales, abogado de Díaz, sostuvo que no se puede aceptar las declaraciones de colaboradores eficaces sin haberse corroborado. Por ello, pidió que no se acoja el pedido de la fiscalía.