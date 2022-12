La Embajada de Estados Unidos se pronunció luego de que Dina Boluarte asumiera la Presidencia de la República, tras la vacancia a Pedro Castillo por el golpe de Estado que dio el último miércoles 7 de diciembre al intentar disolver el Congreso.

Mediante un pronunciamiento en sus redes sociales, la instancia diplomática se mostró dispuesta a trabajar con la jefa de Estado en el Gobierno de unidad que planteó durante su juramentación en el Parlamento, con el propósito de promover la democracia.

“Los Estados Unidos esperan trabajar de cerca con la presidenta Dina Boluarte y su gobierno de unidad para promover la democracia, inclusión social y prosperidad en el Perú. En momentos difíciles como estos, nos mantenemos firmes en nuestro apoyo al pueblo peruano y sus representantes”, se lee en el pronunciamiento.

Seguidamente, la entidad hizo un llamado a las instituciones democráticas del país para seguir trabajando con Boluarte Zegarra y todo el Ejecutivo de manera “constructiva, inclusiva y transparente, para llevar paz al pueblo peruano”.

“Seguiremos de cerca la situación política y estamos preparados para trabajar con el Perú en sus esfuerzos hacia la prosperidad”, agregó la Embajada de Estados Unidos.

Comunicado de la Embajada de Estados Unidos

Juramentación de Dina Boluarte

El último miércoles, Dina Boluarte Zegarra juró como presidenta de la República ante el Congreso, tras aprobarse la vacancia de Pedro Castillo en el cargo luego de un golpe de Estado.

Durante su mensaje a la Nación hizo un pedido al Poder Legislativo para una “tregua política” con la intención de generar diálogo. En ese sentido, dijo que este tiempo será valioso para combatir la corrupción.

“Hago un pedido muy concreto a la representación nacional. Solicito una tregua política para instalar un Gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir, ni podría hacerlo, que no fiscalicen a mi Gobierno ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno”, manifestó la jefa de Estado.