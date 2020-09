El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), se refirió este martes a un nuevo audio en el que se escucha a la exfuncionaria de Palacio Karem Roca asegurar que este le recomendó cambiar de abogado en el marco de la investigación por el Caso Richard Swing.

“Lo único que le dije fue que si no tiene abogado le recomiendo que busque uno, porque es un derecho para ejercer la defensa de una persona invitada a la comisión fiscalizadora. Se le recomendó que busque su abogado”, afirmó Alarcón a la prensa.

“Es la indicación como presidente de la Comisión de Fiscalización. Cada persona que viene a declarar debe tener un abogado acreditado, sino de oficio se le pone abogado”, agregó.

Edgar Alarcón afirma que solo le recomendó a Karem Roca contar con un abogado.

El último lunes, América Noticias difundió un audio en el que Karem Roca conversa con quien sería su abogado, Fabio Noriega, y le asegura que recibe mensajes del presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, quien le habría recomendado cambiar de abogados.

“No, del presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, ¿cómo se llama? Alarcón. Alarcón se ha dado cuenta que es una rata peluda, y él me manda a decir que no utilice a esos abogados, por eso es que yo le tengo respeto porque desde que yo no lo utilizo a él, yo no lo utilizo... sí, pero por eso te digo”, se escucha.

Al respecto, Alarcón explicó que no tuvo “ningún tipo de coordinación” con Karem Roca y que en su primera citación ante el grupo de trabajo, solicitó que no dejen ingresar a quien iba a ejercer su defensa.

“A la primera citación de la señora Karem Roca, comunicó que no dejen pasar al abogado. Eso nos llamó muchísimo la atención e inclusive el abogado se quedó en la reja. Cuando ingresó la señora, se le dice por qué no ingresó su abogado porque se le explicó que cada persona debe venir con su abogado para la defensa y debido proceso, y la señora indicó que ese abogado se lo había impuesto el señor Óscar Vásquez”, contó.

Asimismo, el parlamentario precisó que evaluarán solicitar al pleno del Congreso ampliar por una o dos semanas más el período de indagación, a fin de tomar nuevamente la declaración de las exfuncionarias Mirian Morales y Karem Roca, ya que habrían mentido en sus declaraciones.

“[Karem Roca] ha mentido a la comisión y por eso hoy vamos a tener una reunión de los miembros de la Comisión de Fiscalización para saber qué hacer. Tenemos fecha para cerrar el informe que tengo que presentar el 20 de septiembre que es domingo y tengo que presentarlo en el pleno esta semana que es el 17, o sea, hay la decisión. Cerramos lo que tenemos o ampliamos una o dos semanas más para llamar nuevamente a la señora Roca y Miriam Morales porque al final lo que han declarado en la comisión es mentira", señaló Alarcón.

