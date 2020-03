Los tropiezos judiciales de Luciana León pasaron a los sótanos del Congreso cuando, a su llegada a la última sesión de la Comisión Permanente, intentó escabullirse de las preguntas entrando al hemiciclo por una puerta alterna. “Soy la principal interesada en que se levante la inmunidad parlamentaria, no me voy a aferrar a ninguno de los beneficios que se tiene”, dijo la congresista en su breve intervención. “La verdad me acompaña”, agregó. León fue acusada por el Ministerio Público de ser el brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles y realizar gestiones en favor de la Municipalidad de La Victoria –durante la gestión de Elías Cuba– y recibir a cambio dinero ilícito.

La exintegrante del Apra, sin embargo, no tuvo tanto éxito en sortear las consultas de la prensa como Rosa Bartra. La también integrante de la Comisión Permanente, quien tentó volver nuevamente al Congreso con el partido político Solidaridad Nacional, caminó rápidamente hacia el Hemiciclo dejando atrás los micrófonos de la prensa.

Reflexiones finales

Quienes sí tuvieron un momento reflexivo fueron Luz Salgado, Karina Beteta, Gilbert Violeta, Salvador Heresi y Gino Costa, también miembros titulares de la Comisión Permanente. El bloque fujimorista, representado por Salgado y Beteta, aprovechó las declaraciones para deslindar cualquier responsabilidad sobre alguna mala conducción durante el Congreso disuelto.

“Yo siento la satisfacción que durante mi presidencia, al menos, tuve una coordinación estrecha con el Ejecutivo y les dimos en más de tres oportunidades no solo la ampliación de presupuesto y la delegación de facultades para que pudieran gobernar”, dijo Salgado, expresidenta del Congreso, agregó: “Que ellos [el Gobierno] no tuvieran la capacidad y nos hayan echado la responsabilidad a nosotros, el pueblo lo va a tener que evaluar”. Aprovechó en recordar que, durante el interregno, cinco ministros de Estado dejaron el Ejecutivo. Adelantó que quiere dedicarse al periodismo una vez que se dé el pase al nuevo Parlamento.

Luz Salgado ha sido congresista desde 1993. Dijo que, luego de este último periodo, dejará de participar en la política. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Por su parte, Beteta se reafirmó en que Fuerza Popular “ha cumplido en el trabajo” y seguirán trabajando en la futura bancada fujimorista, que esta vez ingresa al nuevo Parlamento con 15 integrantes, para “fiscalizar, legislar y representar”. “No puedo aceptar ninguna responsabilidad porque no soy responsable absolutamente de nada. Será la historia que nos va a juzgar”, comentó en Pasos Perdidos. Asimismo, volvió a referirse a la disolución del Congreso diciendo que se tiene que “recuperar la democracia” porque “no podemos seguir dependiendo de un sector que puede cerrar congresos, instituciones y meter preso a quien considera”.

Quienes intentaron virar sus declaraciones hacia la mea culpa fueron Gilbert Violeta y Salvador Heresi, anteriores integrantes de la bancada oficialista cuando Pedro Pablo Kuczynski (PPK) aún era presidente, y terminaron por girarse contra el nuevo Gobierno asumido por el actual presidente, Martín Vizcarra.

Violeta mencionó que “las cosas buenas que se pudieron hacer nunca se pudieron demostrar adecuadamente y las cosas malas fueron las que más salieron a la luz”, y comentó que una lección que les deja este atípico periodo parlamentario es que “nunca más debería haber un nivel de confrontación como el que hubo, y nunca más debería haber un cierre del Parlamento”. “En un interregno parlamentario donde sin oposición terminan cayendo ministros. Deberíamos poner todos las barbas en remojo”, declaró.

Añadió que tras su salida del Congreso se dedicará nuevamente al Derecho y respecto a Contigo, la agrupación política que conformó junto a otros salientes congresistas, dijo que “seguirá participando en la vida política” del país. Aceptó que no están pasando por el mejor momento –en las últimas elecciones quedaron últimos en número de votos–, pero seguirán trabajando.

Quien dejó claro que se retirará de la política partidaria fue Salvador Heresi. Quien fuera ministro de Justicia designado por Martín Vizcarra y luego se configurara como una voz opositora al Gobierno, dijo que se dedicará a especializarse en su profesión, el Derecho. Además, que a partir de ahora podrá ir al estadio –es hincha de Universitario– sin ser grabado.

“Creo que la mejor enseñanza de lo que ha pasado en los últimos años es que en política tú no puedes entrar a hacer gestión política con el ojo hinchado. Ese es el gran error del fujimorismo, que entró con el golpe de haber perdido las elecciones presidenciales”, dijo Heresi. “No sé si me llamarán o no, pero yo siempre estoy a disposición de mi país”, deslizó el saliente congresista.

Finalmente, quien hizo una reflexión de cierre, pero también de bienvenida a un nuevo periodo congresal, fue Gino Costa. El integrante del Partido Morado, quien sale y vuelve a iniciar un nuevo periodo en el Parlamento, mencionó que este nuevo grupo tiene que marcar una diferencia respecto a su precedente. “No cometer los mismo errores del pasado. No abusar del poder ni obstruir las reformas que el país requiere”, comentó.

Una despedida sin reflectores

De los 130 congresistas que ingresaron al hemiciclo el pasado 28 de julio del 2016, solo 21 fueron parte de la foto oficial que cierra este ciclo legislativo interrumpido el 30 de setiembre del año pasado. En la sesión final de la Comisión Permanente, que duró más de dos horas, faltaron siete miembros, entre ellos Pedro Olaechea, quien es presidente de este grupo. Según Christian Rosas, hijo del excongresista Julio Rosas, Olaechea se encontraba participando en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, de grupos conservadores.

Los salientes parlamentarios en sus últimas reuniones dentro del Hemiciclo. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Durante la sesión de ayer, se debatieron y aprobaron por mayoría los informes sobre dos decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo. Karina Beteta, primera vicepresidenta, fue la encargada de cerrar la sesión y agradeció el cumplimiento de la revisión de estos dispositivos legales. Sin embargo, tuvo que manejar también uno de los últimos roces congresales cuando se pidió la rectificación de votación, del último martes, respecto del informe del Decreto de Urgencia 016-2020 que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector Público. El pedido, finalmente, fue rechazado; aunque recordó los cruces de palabras que han abundado en el último Parlamento.

La Comisión Permanente reunida al centro del Congreso para debatir los últimos dos decretos de urgencia para revisión. El último, que tiene que ver con las acciones de respuesta frente al Covid-19, será revisado por el nuevo Congreso. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)

Durante el debate, parlamentarios como Héctor Becerril tampoco desaprovecharon los últimos momentos del Parlamento para referirse al Gobierno y su actuación, por ejemplo, frente al brote del Covid-19, que en el país suma 28 casos positivos.

“Quiero llamar la atención de que se está haciendo un populismo irresponsable respecto a la pandemia del coronavirus. El presidente ha salido a manifestar que estamos preparados y no hay de qué preocuparnos. Sin embargo, la exministra de Educación ha manifestado que el 60% de centros educativos no tienen agua ni desagüe”, dijo en su intervención final.

Luciana León también participó en el debate. Ella dijo que no se aferrará a la inmunidad parlamentaria ni antejuicio. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)

Luego de varios intercambios, los integrantes de la Comisión Permanente realizaron su última votación. Mientras, Lourdes Alcorta, una de las representantes del fujimorismo, empezaba a alistar sus cosas en la mochila, se la colgaba y permanecía atenta a las indicaciones de Beteta. Milagros Salazar, también de las filas fujimoristas, se levantó de la silla y caminó hacia una de las salidas del Hemiciclo; mientras Gilbert Violeta y Edmundo del Águila (Acción Popular) compartían conversación con Alcorta a un lado de la mesa central. Luz Salgado, pese a las recomendaciones de no abrazar a las personas para evitar la propagación del coronavirus, dio un abrazo de despedida a sus colegas Marco Arana y Justiniano Apaza, del Frente Amplio. Previamente, había dado también un espaldarazo a Luis Galarreta. De esta forma, la comisión dio por terminado un periodo que no estuvo exento de confrontaciones, pullas y una disolución que los puso contra las cuerdas.

Luz Salgado despidiéndose de sus colegas. (Fotos: Anthony Niño de Guzmán/ GEC)

