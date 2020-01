La abogada Mónica Saavedra, virtual congresista de Acción Popular, afirmó que su partido buscará ser una “oposición democrática y constructiva” al gobierno de Martín Vizcarra. Aclara que cometió “un lapsus” cuando, la semana pasada, dijo que iban a cumplir un rol “obstruccionista”.

— ¿Ha sido un triunfo de Acción Popular el resultado de las elecciones al Congreso?

Sí, claro que sí, es un triunfo de Acción Popular. Y le agradecemos por ello, con mucho cariño, a todos los que nos han dado su voto. Acción Popular es un partido honesto, que los va a representar muy bien [en el nuevo Parlamento].

— ¿Cuáles serán los tres primeros proyectos de ley de Acción Popular en el nuevo Parlamento?

Yo te puedo decir [a título personal] que la reforma política, dentro de esta la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En el tema de corrupción hay que revisar una ley para declarar la muerte civil para los funcionarios públicos que hayan sido sentenciados por corrupción. Y otra propuesta es a favor de los emprendedores, para que las pequeñas y medianas empresas, que venden un bien o brindan servicios a grandes almacenes o al Estado, muchas veces se demoran en pagarles esa factura y es un abuso a los emprendedores, la idea es evitar estos abusos.

— ¿Cuál es la posición que adoptará la bancada acciopopulista frente al gobierno?

Queremos devolverle [al país] el equilibrio de poderes, queremos fiscalizar al Ejecutivo sin que eso signifique dejar de aplaudir lo que se haga bien. Somos un partido democrático, estamos listos para escuchar y a trabajar juntos.

— Usted, en una entrevista en Willax Televisión, afirmó que Acción Popular iba a asumir un rol “obstruccionista democrático”…

No, definitivamente eso fue un lapsus. Nosotros somos una opción de oposición democrática, constructiva. Vamos a fiscalizar, pero tenemos en cuenta que la ciudadanía ha dicho “basta de peleas”. Si no estamos de acuerdo con una posición [del gobierno], lo vamos a decir, vamos a conversar para [tratar de] llegar a un acuerdo final. Si no estamos de acuerdo [con alguna medida], nos podemos oponer, alzar la voz.

— ¿Acción Popular debe presidir el Parlamento? ¿Por qué?

Eso todavía no se ha decidido en la bancada, lo vamos a conversar, analizar, y de acuerdo a lo que se acuerde en mayoría, vamos a tomar una decisión y la comunicaremos más adelante.

— El gobierno, según ha adelantado el presidente Martín Vizcarra, presentó un nuevo paquete de proyectos de ley sobre la reforma política y la reforma de justicia. ¿El Parlamento le debe dar prioridad?

Sí, son muy importantes [las reformas] y creo que en este punto coincidimos con el resto de bancadas, estamos completamente de acuerdo. También considero importante revisar los decretos de urgencia, vamos a llamar a especialistas y técnicos. Vamos a proponer que se forme una comisión ad hoc que los evalúe con carácter de urgencia.

— El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, indicó que el Ejecutivo dejará el Congreso defina si debate o no sobre la bicameralidad. ¿Cree que el Parlamento debe abordar el retorno del senado?

Mi propuesta es que regrese el senado, es muy importante que exista una cámara de diputados y otra de senadores. ¿Para qué? Para que haya un mejor filtro a la hora de dar las leyes. Y sí creo que vamos a llegar a un consenso [en el nuevo Parlamento], hemos coincidido con muchos partidos [en este punto durante la campaña].

— ¿Con qué bancadas Acción Popular buscará alianzas dentro del Parlamento?

Con Alianza para el Progreso, también con Somos Perú, podemos concertar con todos. Siento que los [nuevos] congresistas lo que queremos es avanzar, que el país avance, no detenernos en discusiones y pleitos. Lo más importante es que existe consenso para cambiar las cosas, para darle al país otra cara, para que los ciudadanos confíen en nosotros, que sepan que este Congreso va a traer renovación, confianza y credibilidad.

— Usted consideró, en la anterior entrevista que le dio a El Comercio, que la disolución del Congreso fue “inconstitucional”. ¿Sigue pensando igual tras el fallo del Tribunal Constitucional?

El fallo del Tribunal Constitucional fue un 4 a 3, hay que respetar a la máxima autoridad de la interpretación de la norma constitucional, yo lo respeto y se debe seguir adelante.

¿Y usted cree que la disolución del Parlamento fue inconstitucional?

Sí, como abogada, considero que fue inconstitucional.

— Virgilio Acuña ha adelantado que UPP promoverá, desde el Parlamento, una ley de amnistía a favor de Antauro Humala, condenado por el ‘andahuaylazo’. ¿Cuál será la postura de su bancada?

Definitivamente, no vamos a apoyar eso, esa es una intromisión al Poder Judicial, no lo vamos a apoyar.

— ¿Le preocupa la presencia de UPP en el Congreso?

Es la decisión del pueblo, estamos en un país democrático y hay que respetar la decisión de todos los ciudadanos.

—Acción Popular, en el Congreso que fue disuelto, propuso a Gonzalo Ortiz de Zeballos para integrar el Tribunal Constitucional. ¿Insistirán con esta candidatura?

No, no vamos a insistir con esa candidatura. Tiene que haber un concurso público de méritos [para elegir al nuevo Tribunal Constitucional], en este punto también coincidimos con muchas bancadas.

— ¿El nuevo Parlamento debe aceptar la carta de renuncia de Mercedes Araoz a la vicepresidencia de la República?

No hemos conversado el tema en Acción Popular. Mi opinión personal es que si la vicepresidenta presenta su carta de renuncia al nuevo Congreso, debemos analizarla con visión de Estado. Creo que si la aceptamos, dejamos al presidente de la República sin posibilidad de viajar al extranjero porque, según nuestra Constitución, el presidente del Congreso no podría reemplazarlo por unas horas o días, solo asume cuando renuncia la plancha presidencial completa y para convocar a elecciones generales como presidente de transición. El jefe del Estado lidera la política internacional del país y no puede estar inmovilizado. Si le pedimos que siga a Mercedes Araoz debemos asignarle un sueldo porque el cargo de vicepresidente no tiene remuneración y, en esa condición, ella no podría trabajar en el sector privado.

— ¿Es Keiko Fujimori una presa política?

La verdad considero que no, hay un proceso judicial que es autónomo.

— Usted fue la candidata más votada en Acción Popular (más de 78 mil votos), pero no fue al local central de su partido a celebrar. Sí estuvieron Barnechea y Diez Canseco. ¿Quién manda en su agrupación?

Lo que pasa es que hay dirigentes y militantes, yo me encontraba en mi base de Jesús María, los dirigentes optaron por estar en [el local] de la avenida Paseo Colón […] Todavía no hay dirigencia, no hay presidente de Acción Popular en estos momentos, la disolución del Congreso interrumpió [lo que] iban a ser las elecciones [internas], todo quedó estancado.

— ¿No reconoce a Mesías Guevara como presidente de Acción Popular?

Su mandato está vencido, él representa [al partido], pero reitero que su mandato está vencido.

— ¿A quién responde usted, a Barnechea, a Diez Canseco?

Yo, en estos momentos, respondo a mis bases, a mi conciencia y a mi partido.

— ¿Y quién debe ser el candidato presidencia de Acción Popular en el 2021?

Esa es una respuesta que todavía no te puedo dar, eso se va a definir en Acción Popular más adelante. Nadie manda [en el partido], cada uno tiene sus bases, es una institución. El poder no lo tiene nadie, no hay caudillos, no hay quien ordene, no hay un presidente actualmente elegido.