Conforme a los criterios de Saber más

El economista Hernando de Soto llegó a un acuerdo con Avanza País para ser su candidato presidencial de cara a las elecciones generales de 2021. Así lo confirmó el presidente de ese partido, Pedro Cenas, quien refirió a El Comercio que el autor de “El misterio del capital” ya se ha inscrito en su organización.

“En honor a la verdad, quiero decir que el señor De Soto será el candidato presidencial de Avanza País, él se ha inscrito en el partido consciente de que ha encontrado una familia, y confía en el pueblo de a pie, se nos abren las puertas de la justicia y de la libertad”, manifestó.

Cenas indicó que el economista ocupará un cargo en la dirigencia de su organización.

“Él será el gran conductor político [del partido] en este proceso electoral, nosotros lo que vamos a plantear es una salida a esta crisis [sanitaria y económica]. De Soto es un hombre que escucha y democrático, una opción como él es necesaria para el bicentenario”, expresó.

También señaló que, como parte del acuerdo alcanzado, De Soto tendrá la facultad para elegir a los invitados a la lista de la agrupación al Congreso.

“Tiene toda la libertad para hacerlo [formar la lista de invitados para el parlamento]”, remarcó.

El presidente de Avanza País, además, refirió que junto al economista se han inscrito otras personalidades de su entorno, aunque evitó brindar mayores detalles al respecto.

Cenas, al ser consultado por este Diario, indicó que su partido no está pensando en formar alianzas electorales con otras agrupaciones.

Según adelantó la revista “Cosas”, De Soto, en una entrevista que será publicada en su próxima edición, señaló que postulará a la Presidencia por Avanza País. La publicación mostró el nuevo logo del referido partido, que continúa siendo el tren, pero este tiene un corte moderno.

Cuestiona trámites en el JNE

Cenas, de otro lado, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los trámites a los que está sometiendo a Avanza País para entregar su padrón de afiliados.

“Hay un reglamento que pide entregar de manera virtual el padrón, pero el sistema del JNE no funciona, hace unos días hemos intentado ingresar y no podemos. Hoy he ido personalmente al jurado y la señorita que me ha atentado, nos ha dicho que regresemos la próxima semana porque la agenda está cubierta, me dicen que se tiene que llamar para nos programen, pero nadie responde”, criticó.

El presidente de Avanza País expresó su preocupación, porque solo tienen hasta el miércoles 30 para entregar las fichas de sus nuevos afiliados, de cara a las elecciones del 11 de abril.