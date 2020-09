Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia ha variado los planes proselitistas de quienes se alistan por la pugna de un cargo de elección popular: sin mítines, recorridos, ni grandes concentraciones. En Perú si bien las elecciones no han sido pospuestas incluso debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus, el reto de los candidatos será aprovechar los recursos en una campaña limitada y con el riesgo de un mayor ausentismo.

Estas son las principales ideas en que coincidieron expertos consultados por El Comercio. Una de las variables a considerar en esta campaña atípica serán los mensajes y discursos de los candidatos.

Paula Muñoz, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, considera que a partir de la pandemia, la reforma del sistema de salud, las políticas previsionales, la informalidad y la corrupción serán temas que deberán ser discutidos.

Pero, también advierte que los mensajes efectistas podrían ser usados, considerando que este Congreso se ha inclinado en ese sentido. Indicó que en los últimos meses, hubo una tendencia -sobre en el Legislativo, "de ir en este sentido: soluciones fáciles que prometen resultados a corto plazo, pero no pensando en soluciones sostenibles”.

“Cuando la gente tiene miedo, es una oportunidad que los políticos podrían aprovechar. En un contexto peruano, sin partidos organizados, se abre la puerta para que surja un ‘concurso’ de propuestas efectistas”, dijo Muñoz, quien además considera que los medios y la academia deben brindar un soporte informativo.

Percy Medina, jefe de Misión para Perú de IDEA Internacional, tiene un análisis similar al de Muñoz. Considera que los candidatos deberían evitar propuestas que se basen en generalidades y, por otro lado, se tendría que realizar la verificación de aquellas promesas viables. “Lamentablemente, uno de los riesgos de la pandemia es que los mensajes tiendan a propuestas de corto plazo, con salidas inmediatas a una situación crítica”, opinó.

La arena política digital

Los mítines y recorridos, o intervenciones públicas que solían hacer los candidatos, van a quedar relegados por el riesgo que representan. Una de las opciones a usar en mayor escala, que ya venían siendo empleadas por grupos políticos, son los medios sociales y espacios multimedia.

Sin embargo, hay escepticismo respecto al real impacto que pueden tener las redes sociales en una campaña política peruana.

Luis Olivera, especialista en comunicación política y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), considera que será la televisión el medio más empleado por los candidatos. “Sobre cómo se manejarán los espacios, franjas, va a ser muy importante. También sabemos que mucha publicidad satura. La radio, fuera de Lima, va a seguir funcionando y será muy importante”, indicó.

Agregó que sobre los medios sociales se ha especulado respecto a su relación con la victoria de candidatos. “La literatura sobre el peso de las redes en los resultados electorales es un tema abierto en discusión. No está comprobado que si entras a las redes ganas. En el otro lado sí: si no estás en televisión, aunque sea mínimamente, ahí no ganas. Eso está comprobado”, sustentó Olivera.

Por su parte, Hugo Aguirre, comunicador social y docente de la PUCP, mencionó que si bien las redes sociales tienen “mecanismos” para medir el impacto de la comunicación política individual y colectiva, estas deberían salir de la “burbuja” en que pueden estar inmersas. “Quienes hacen las interacciones son probablemente personas que están en las redes de los políticos. Una de las primeras acciones que debieran llevar a cabo es trabajar una ampliación de sus redes”, dijo.

Al igual que Olivera, señaló que hay otros medios alternativos de alcance que podrían ser empleados por los candidatos, sobre todo en regiones. “Lo que va a ocurrir en las regiones es que se va a combinar las redes sociales con una estrategia de aproximación a espacios públicos en los que hay altos niveles de circulación y en los que se puede colocar vallas, spots reproducibles en mercados. Hay muchas más alternativas comunicativas a las digitales”.

Asimismo, mencionó que las campañas son estrategias de visibilidad, pero no son un “factor determinante”. “Menos todavía en las regiones, donde el acercamiento entre los ciudadanos es mucho más importante”, indicó.

Medina consideró también que con el mayor uso de las redes sociales las campañas podrían tener un abaratamiento. “Con la pandemia eso se potencia porque el encuentro físico desaparece o se reduce al mínimo. Eso abarata las campañas y permite multiplicar la comunicación, pero también tiene riesgos: los mensajes falsos y desinformación”, declaró.

Finalmente, Paula Muñoz mencionó que el rol de instituciones, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), será vital para garantizar, a través de los debates electorales, “se ponga a prueba los discursos”. También, que será especialmente importante la responsabilidad de los políticos en realizar campañas que no quiebren protocolos. “Hay que pedir a los políticos que sean responsables, que no sea incentivo para generar aglomeraciones”.

El ausentismo

Los expertos consultados también indicaron que será necesario que los electores tengan información suficiente para acudir a votar y la seguridad de saber que se aminorará el riesgo de contagio.

Paula Muñoz dijo que, en este proceso, podría haber una posible caída en las tasas de participación electoral. Para evitarlo, la ONPE es la encargada de dar “soluciones y más seguridad a la ciudadanía”. "Que se aseguren medidas para el ejercicio del derecho al voto”, mencionó.

Así también opinó Percy Medina, quien indicó que el “temor legítimo” será que algunos electores no acudan a votar debido a riesgos. Para evitarlo, es importante que la autoridad electoral dé la seguridad que el sufragio será sin riesgo de contagio. "Para eso, necesita locales ventilados, sin aglomeraciones, con mesas ubicadas con distancia, el local de votación esté en un espacio abierto”, comentó.

Además, el rol de los miembros de mesa debe estar garantizado a través de estímulos. "Otro de los graves riesgos es garantizar que vayan, quizás es el principal de la ONPE: que vayan miembros de mesa capacitados y abran la mesa a tiempo”.

Finalmente, Hugo Aguirre indicó que esta campaña contra el ausentismo debe partir también desde del Estado, para exponer los beneficios de acudir a votar. "El ausentismo está vinculado a la desazón. Lo que ha ocurrido últimamente con el Congreso es algo que mina el compromiso político de la ciudadanía. Parte del ausentismo está vinculado al rechazo de esta situación: prefiero pagar mi multa antes que votar”.

