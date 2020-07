Nueve días antes de que venciera el plazo que tenía para convocar elecciones generales, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció ayer la firma del decreto supremo que pone fecha para los próximos comicios: el domingo 11 de abril del 2021. En este proceso se elegirá a un nuevo gobierno, Congreso y representantes peruanos al Parlamento Andino.

Vizcarra –acompañado por los integrantes del Gabinete Ministerial– afirmó que desde hace mucho tiempo se “terminaron los sobresaltos” en el Perú sobre si “habría o no continuidad democrática”. Recordó que cuando asumió la presidencia, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, se comprometió a no quebrar el calendario electoral.

“Y [esta continuidad democrática] no se puede alterar ni por los problemas políticos, que estoy seguro se van a solucionar, ni por la pandemia, ni por ningún factor externo, no se puede afectar la predictibilidad de elecciones cada cinco años en nuestro país” , remarcó.

Tras ello, el mandatario tomó un lapicero azul, y suscribió el decreto supremo, que hoy fue publicado en “El Peruano”.

(Foto: Presidencia de la República)

“Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el decreto supremo que dice: convocan elecciones generales para el 11 de abril del 2021, para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante Parlamento Andino”, subrayó.

El jefe del Estado exhortó al Parlamento a trabajar en conjunto “para concluir la reforma política” y la “reforma de justicia”. “Tenemos poco más de nueve meses para un cambio de autoridades y lo que tengamos que corregir hagámoslo, pero hagámoslo bien, una vez más mi compromiso, mi disposición, señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y concluir la reforma del sistema de justicia. Si hay tiempo para hacerlo, hagámoslo bien”, enfatizó.

—El mensaje político del acto —

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari consideró que el presidente Vizcarra, al convocar elecciones en un acto público, ha querido enviar un mensaje a un sector de la oposición, que lo tildaba de “aprendiz de dictador”.

“Ha sido una forma de decir: ‘No, no me voy a quedar’. Y también que no usará la pandemia para mantenerse en el poder. Con esto cierra una discusión”.

Rodríguez Olivari dijo que los organismos electorales deben, desde ahora, tomar medidas y modos alternativos para que se realicen las elecciones, a pesar del COVID-19.

“Se espera que para abril del próximo año tengamos una vacuna, pero tenemos que fijar modos alternativos para organizar las elecciones, sobre todo si vemos rebrotes o una nueva cepa del virus”, señaló.

La congresista Martha Chávez (Fuerza Popular) afirmó que ahora el gobierno debe olvidarse de la propaganda a favor o en contra de opciones políticas. "No se le ocurra luego desconvocar 'facticamente' las elecciones", tuiteó dirigiéndose a Vizcarra. (Foto: GEC)

El analista político Pedro Tenorio tuvo una lectura similar, al sostener que el mandatario, con la puesta en escena de la firma de la resolución, ha dejado claro que “no se aferra al cargo”.

Aunque precisó que no es una medida extraordinaria, pues por ley estaba obligado a convocar el proceso electoral; de lo contrario, se arriesgaba a una vacancia.

“Ha sido una convocatoria pertinente, desde el punto de vista político, con toda la legalidad del caso, no debe sorprendernos. [No llamar a elecciones] alimentaba suspicacias, en el sentido, de que el presidente se estaba tomando el tiempo para encontrar un candidato y poner la maquinaria del gobierno a su favor, es bueno que haya cortado toda especulación de raíz”, manifestó a El Comercio.

Tenorio opinó que hubo “cierto histrionismo” del jefe de Estado al firmar públicamente la resolución.

—La fecha no se puede mover—

El abogado José Tello, experto en derecho electoral, afirmó que Vizcarra se adelantó a la Comisión de Constitución del Congreso, que el martes debatió un predictamen, que proponía que la primera vuelta de las elecciones se realice el tercer domingo de mayo. Añadió que, tras la convocatoria hecha por el presidente, la fecha del 11 no podrá moverse.

Tello explicó a El Comercio que el Parlamento aún podrá aprobar cambios a las reglas electorales hasta el 28 de setiembre, según lo establecido en la Ley 31010.

También indicó que del predictamen de la Comisión de Constitución hay dos puntos que pueden aprobarse, como establecer que la ONPE organice las elecciones internas a través del sistema de delegados y la ampliación de la jornada electoral hasta las 6 de la tarde ante la pandemia del COVID-19.

“Ahí no hay problema, porque lo que se cuestiona es que se cambien tres aspectos, una vez convocado el proceso: los requisitos, los impedimentos y el mecanismo de elección”, manifestó.

Tello criticó que el Parlamento vaya a continuar legislando en materia electoral, cuando ya se han convocado elecciones. “Esto a mí entender no está bien. Los que van a sufrir con esto y con el enfrentamiento entre Ejecutivo y Parlamento, que se están peleando por sacar normas, serán el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec”, acotó.

MÁS INFORMACIÓN

Las modificaciones

El actual Parlamento ha aprobado cuatro cambios con miras al 2021, como la suspensión de las elecciones primarias (el Ejecutivo aún no la promulga), la paridad y alternancia y la creación de un distrito electoral para los peruanos en el exterior.

Segunda votación

También aprobó la reforma constitucional que impide a los sentenciados en primera instancia ser candidatos. Aunque tienen hasta el 28 de setiembre para realizar la segunda votación.