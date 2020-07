El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, lamentó el rol que jugó su bancada en la reforma de cinco artículos de la Constitución referidos a la inmunidad de altos funcionarios del Estado. Señaló que espera que la agrupación reflexione y retorne a su propuesta inicial para regular esta prerrogativa para los parlamentarios.

En entrevista con El Comercio, el también gobernador regional de Cajamarca afirmó que los pasivos de este Parlamento no deben ser asumidos solo por su partido, sino también por las otras tres fuerzas que forman parte de la Mesa Directiva. Es decir, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos Perú.

— La bancada de Acción Popular planteó, desde que ingresó al Congreso, regular la inmunidad parlamentaria. Pero termina respaldando la eliminación de esta prerrogativa no solo para congresistas, sino para casi todos los altos funcionarios del Estado. ¿Cómo evalúa esta decisión?

Lamento que esto haya ocurrido, lamento que el viernes no hayan tenido la sabiduría para apoyar el tema de la regulación, porque esto era lo mejor que se pudo haber hecho. Es decir, buscar la reforma de la inmunidad parlamentaria, pero se ha ido a un extremo. Y esto puede generar serios inconvenientes en la institucionalidad del país, porque hay instituciones, como el Tribunal Constitucional, que no pueden quedarse sin la inmunidad. En un proceso, los particulares, con intereses, podrían presentar denuncias contra los magistrados. Si se quiso proponer cambios [en la inmunidad de los altos funcionarios] se debió presentar otra iniciativa, además, de la regulación de la inmunidad parlamentaria.

— El excongresista Edmundo Del Águila afirmó lo siguiente en Twitter: “Siempre hay una primera vez. Fuiste por lana y saliste trasquilado”. ¿Este comentario, en referencia al presidente Martín Vizcarra, no evidencia un sentimiento de revancha?

Es una posición personal que el propio excongresista debe de explicar, esta versión no es un sentimiento mayoritario de Acción Popular, es un sentimiento personal, que el propio señor Del Águila debe explicar a la población peruana por qué escribió esa nota.

— ¿Cuáles son los riesgos que usted advierte en la reforma sobre la inmunidad aprobada por el Congreso?

Simplemente, se rompe el equilibrio de poderes, atenta contra la institucionalidad y, sobre todo, contra el trabajo imparcial, sereno y prudente que deben hacer ciertos personajes, como los magistrados del Tribunal Constitucional. Con esto, ellos estarían sometidos a lo que es una presión permanente y constante, al igual que el propio presidente de la República y los ministros de Estado, que son cargos políticos, no administrativos. Y, por lo tanto, quitarles también la inmunidad, para mí, es un gravísimo error. Más se ha hecho pensando en la persona [del presidente Vizcarra] que en una política de Estado.

— ¿La bancada acciopopulista ha estado a la altura de la historia de su partido en el manejo de esta reforma?

No quiero generalizar a la bancada, yo diría que algunos congresistas de la bancada no están a la altura de la historia y de la imagen del partido.

— La votación de Acción Popular para la reforma de la inmunidad fue unánime en el pleno del domingo…

Correcto, sin embargo, eso ha sido consecuencia de algo distinto, porque el viernes 14 congresistas se abstuvieron en la votación. El inicio lo provocaron estos 14 congresistas, con los cuales yo discrepo públicamente.

— ¿Cuál es su balance de la administración de Manuel Merino de Lama en el Parlamento?

Él hace un gran esfuerzo, pero las ambiciones de casi todos los congresistas, de casi todas las bancadas, ellos, los congresistas tienen un afán, están pensando en el 2021, en el 2022, algunos ya están haciendo campaña, porque quieren ser gobernadores o alcaldes en el 2022. En ese escenario, Manuel Merino hace un gran esfuerzo, pero no le alcanza para que su gestión sea productiva.

— ¿Cree que Acción Popular terminará cargando con los pasivos de este Congreso? ¿Por qué?

El Congreso está integrado por diversas bancadas, diversos partidos, prueba de ello es que la Mesa Directiva está formada por cuatro partidos, por lo tanto, esa carga la tienen todos los partidos que están ahí. Alianza para el Progreso, por ejemplo, tiene casi los mismos congresistas que Acción Popular. Y también están Somos Perú y Podemos Perú. Estos partidos que están en la Mesa Directiva tienen que asumir esta responsabilidad. En cuanto a mi partido, el 2021, el futuro próximo del partido depende de lo que haga la bancada en el Congreso.

— ¿La bancada de Acción Popular cometió un error al respaldar la modificación de cinco artículos de la Constitución en un pleno exprés?

Pienso que la bancada fue arrastrada a esta situación por algunos malos congresistas que ya la historia los identificará. Y no solo Acción Popular, sino la gran mayoría del Congreso ha sido arrastrada a esta mala decisión. Todos los partidos políticos debemos reflexionar y hacer la rectificación necesaria.

— El presidente del Congreso ha dicho que tienen hasta diciembre para poner la eliminación de la inmunidad a segunda votación. ¿Acción Popular debe dar un paso atrás en su postura?

Acción Popular debe regresar a la propuesta de la regulación de la inmunidad parlamentaria. Nadie [en la bancada] proponía que se elimine, sino que se regule, y eso era lo mejor, porque cuando fui congresista yo también sentí la necesidad de contar con esa inmunidad, sobre todo cuando se preside una comisión investigadora. Para mí, sí tiene que haber inmunidad, pero no debe existir para las personas que llegan al Congreso con su mochila pesada, que buscan blindaje, espero que el presidente del Congreso y todos los congresistas reflexionen y rectifiquen esta situación.

— ¿El Ejecutivo y el Congreso deben sentarse a conversar, a fin de dar marcha atrás en esta reforma sobre la inmunidad?

Sí creo que el Congreso y el Ejecutivo deben dialogar, sentarse. Incluso, yo me atrevería a buscar la participación del Acuerdo Nacional para no caer en más errores, el diálogo es importante, pero con resultados.

— ¿A qué facción de su partido responde esta bancada de Acción Popular? ¿A Alfredo Barnechea, a Raúl Diez Canseco o a usted?

No quiero identificar a ninguna facción, pero si quiero decir que los 25 congresistas de Acción Popular no deberían responder a ninguna facción que pueda haber en el partido, sino al Perú y a la democracia. Al país y a los ciudadanos, les pido que respondan y no a ninguna facción posible.

— ¿Quién debe ser el candidato a la Presidencia de la República de Acción Popular en el 2021?

El que decida las bases, a través del sistema un militante, un voto. Nosotros vamos a defender las primarias, el que decida las primarias ese tiene que ser nuestro candidato.

— Acción Popular ha cumplido este martes 64 años de fundación. ¿La actual bancada respeta los valores de Fernando Belaunde Terry?

Un día como hoy [ayer], el presidente Fernando Belaunde Terry dio un mensaje, a través de Radio Libertad, fundando Acción Popular, estamos de manera activa participando en la política nacional con varias victorias, con varias derrotas, pero siempre pensando en lo mejor para el Perú. Sobre la pregunta, yo creo que sí, solo que a veces hay congresistas que por mucha impetuosidad se ven contagiados por otras bancadas y caen en proyectos populistas. La juventud e inexperiencia hacen que cometan este tipo de errores, pero en líneas generales siguen el pensamiento de Belaunde.

