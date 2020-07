Milagritos Chacón Loayza (25) estudió ingeniería industrial en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Es de la promoción de jóvenes que entraron a Acción Popular entusiasmados con la buena racha del partido desde las elecciones del 2016. Un amigo de la universidad la invitó a militar y en el distrito de Yanahuara, donde vive, se enganchó en el 2017 en la campaña del candidato a alcalde por AP, Augusto Arce Paredes.

Arce no ganó la campaña, pero Chacón Loayza hizo migas con la mamá del candidato, Rosario Paredes. ‘Charito’, como se hace llamar en el partido, la invitó a participar en sus campañas asistenciales. Paredes se preparaba para ganar las elecciones internas de AP y convertirse en la secretaria general del partido en Arequipa. No hubo tales elecciones, sino unas más grandes: las internas, a razón de un militante un voto, para elegir la lista de candidatos al nuevo Congreso.

Milagritos encadenó una campaña con otra. Su colaboración fue tan intensa que ‘Charito’ le prometió que si ganaba, se la llevaba a trabajar a Lima. La joven tenía un buen trabajo en Arequipa, en la empresa Athegsur, donde recibía respetables comisiones por la venta de maquinaria industrial; pero le sedujo la idea de ir al Congreso, ‘a hacer cosas por Arequipa’, según nos cuenta.

En la campaña de la congresista Rosario Paredes (arriba al centro), se la ve rodeada de su equipo. Milagritos Chacón aparece abajo con chaleco rojo.

‘Charito’ había obtenido el primer lugar de la lista. Su asistencialismo atrajo suficientes votos de militantes a pesar de que Yonhy Lescano, de gran influencia en el sur, apoyó a otro candidato. Por cierto, Paredes, cuyo padre es de origen puneño, contó a su equipo que tiene una lejana relación de parentesco con Lescano. Buscó su simpatía organizándole, en Arequipa, un plantón en su defensa cuando este fue acusado de acosar a una periodista por Whatsapp en marzo del 2019. Lescano le fue ingrato, pero, ya con su curul, se habrían vuelto a acercar, como veremos más adelante.

El número 1 rindió. Charito ganó una curul a los 60 años. Fue la primera de sus 5 postulaciones que tuvo buen final. En 1983, la joven acciopopulista, postuló a regidora por Yanahuara; luego candidateó de alcalde al distrito de Bustamante y Rivero con un movimiento independiente, tentó el Congreso con Solidaridad Nacional en el 2000, y volvió esta vez al redil acciopopulista reclamándose, en varias de sus entrevistas, heredera del trabajo social de Violeta Correa de Belaunde.

La congresista electa cumplió su promesa a Chacón. La hizo dejar Arequipa y venir a Lima a enrolarse de ‘Técnica 1’ de su despacho a pesar de que no tenía experiencia parlamentaria ni era abogada, que suele ser el perfil de los trabajadores de despacho. En realidad, la promesa fue cumplida matemáticamente a la mitad.

-Para ti y para otra-

Milagritos Chacón, tras varias semanas de incertidumbre en Lima, empezó formalmente a trabajar el 6 de abril como Técnico 1 con un sueldo de S/.4,237.6 (S/.3,452.32 neto), cumpliendo con la lista de personal que Paredes envió a Lucy Huaitalla, jefa de recursos humanos del Congreso. En mayo, como trabajó el mes completo, el sueldo fue de S/. 5,473.57 (S/. 4502.9 neto).

Paredes cambió más de una vez de personal. Incluso, tuvo contratada por unos días a Beatriz Mejía, la líder evangélica que fue candidata presidencial de Avanza País, y antes había competido en las internas de AP para ser la candidata de la lampa, perdiendo ante Alfredo Barnechea. A los pocos días de enviar el memo que incluye a Milagritos, Paredes contrató como asistente a Vanessa González Madrid, personaje conocido en el Congreso, pues había trabajado, en el periodo previo, en el despacho de Yonhy Lescano.

Vivas

La congresista hizo un pedido que Milagritos aceptó luego de oír las explicaciones: que le deposite la mitad exacta de su sueldo neto a Vanessa, cuya remuneración de asistente era bastante menor que la de técnico. Paredes le explicó a su colaboradora, según esta nos cuenta, que el Congreso permitía esa partición de sueldos sobre todo cuando, en un acuerdo fugaz (luego fue anulado), se pidió reducir de 6 a 3 plazas por despacho.

Acá se impone una explicación respecto al desdoblamiento de plazas laborales, que se ha dado en algunas ocasiones en el Congreso, desde la década del 90, como nos explica el ex oficial mayor José Cevasco. En ese entonces los despachos tenían 3 trabajadores, pero la práctica se mantuvo a pesar de que el personal aumentó hasta 6 plazas.

Pero Cevasco advierte: “El congresista comunica a recursos humanos el nombre de las personas que van a dividir la remuneración. En ningún caso el congresista hace la división; la ejecución la hace el departamento de recursos humanos”. O sea, lo que hizo Milagritos con una trabajadora, que ni siquiera conoce presencialmente, ha sido irregular, por decir lo menos.

-‘Mita, mita'-

El 21 de abril, Chacón dividió en dos su primer sueldo neto y depositó S/. 1,725.16 a Vanessa González, como consta en el voucher y en el fragmento de conversación por Whatsapp que les mostramos. Hablamos con González y ella alega que ese depósito era la remuneración correspondiente a su sueldo del mes de abril. El 17 de marzo, Paredes había enviado un memorando a recursos humanos solicitando contratar a 6 personas. Entre ellas figuraba Milagritos, pero no González. Esta fue contratada después, a pesar del acuerdo de la mesa directiva de reducir plazas.

González nos dijo: “Hubo un acuerdo con la congresista y ella [Milagritos] nunca se opuso; ella sabía que se le iba a desdoblar el sueldo desde el comienzo, según tengo entendido por la congresista”. Chacón, en cambio, nos contó que Paredes recién se lo dijo unos días antes, que no lo sabía cuando la enganchó y dejó Arequipa.

La congresista hizo un pedido que Milagritos aceptó luego de oír las explicaciones: que le deposite la mitad exacta de su sueldo neto a Vanessa, cuya remuneración de asistente era bastante menor que la de técnico.

El 21 de abril, Chacón dividió en dos su primer sueldo neto y depositó S/. 1,725.16 a Vanessa González, como consta en el voucher y en el fragmento de conversación por Whatsapp que les mostramos.

El Congreso anuló pronto las restricciones y permisos de desdoblamiento. Vanessa ganó su sueldo completo en mayo y no recibió otro depósito de Milagritos Chacón. El memorándum para su contratación había ingresado el mismo 20 de abril que Milagritos le hizo el depósito (por eso, en la planilla de abril, González figura con un sueldo de S/. 779 que corresponde a los días trabajados ese mes). Para remate, el 20, la Mesa Directiva suspendió el permiso de desdoblamiento de plazas hasta el término del estado de emergencia. Es decir, Paredes mal hizo en contratar a González generando tanta confusión e irregularidades en su despacho.

En mayo sucedió algo insólito. El esposo de la congresista Paredes, Roberto Segura Lizárraga, le pidió a Milagritos que volviera a partir su sueldo en dos y se lo depositara a Brenda Kuong Lizárraga, una persona que ni siquiera figura en la planilla del despacho de Paredes.

Kuong, contadora arequipeña, en su perfil de Facebook comparte publicaciones de Segura. La más reciente es una en que Segura comparte un video de su esposa declarando en Pasos Perdidos. Esta cercanía de perfil y la coincidencia del segundo apellido, hacen pensar que habría un parentesco entre Paredes y la persona a la que pidió que Milagritos depositara la mitad de sueldo; pero no lo hemos podido comprobar.

El esposo de la congresista Paredes, Roberto Segura Lizárraga, le pidió a Milagritos que volviera a partir su sueldo en dos y se lo depositara a Brenda Kuong Lizárraga, una persona que ni siquiera figura en la planilla del despacho de Paredes.

Si el depósito de mayo a Vanessa González, siendo incorrecto, tiene la débil excusa del desdoblamiento de plazas; lo de mayo no tiene explicación plausible. Hemos llamado con insistencia a la congresista para que nos lo explique, y no responde ni llamadas ni mensajes. “Panorama”, en un adelanto de su programación dominical, habló con ella y esta dijo, luego de un incómodo silencio, refiriéndose a Kuong, “no tengo conocimiento de quien sea”. En un escueto comunicado que ha difundido hace unas horas, ni siquiera se refiere al segundo depósito.

Sin embargo, Milagritos, que conoce bien a la familia de Paredes desde Arequipa, no tiene duda de que la congresista conoce a Kuong. Para ella, hablar con Segura era como hablar con su esposa. Y así lo asumió cuando este la llamó para pedirle que haga el depósito y le dijo que el número de cuenta se lo daría a través del Whatsapp de Vilma Chávez, trabajadora del hogar de los Segura Paredes, a quien Chacón también conocía.

Llamamos a Segura pero, al igual que su esposa, no contesta ni llamadas ni mensajes. También llamamos a Vilma Chávez, quien dijo, cuando le preguntamos por Milagritos y Rosario Paredes: “no las conozco a ellas”. Le insistimos por su relación con la congresista y colgó. No volvió a contestar el teléfono.

Este caso sería el primero de recorte irregular de sueldos en este periodo congresal. En otros periodos conocimos casos de distinta suerte judicial, como los de los congresistas Elsa Canchaya, Michael Urtecho o, en el periodo último, el ex frenteamplista Jorge Castro y el fujimorista César Campos Ramírez.

El recorte ilegal de sueldos, salvo que fuera un pequeño porcentaje destinado a los partidos, ha sido uno de los principales factores de la mala reputación congresal. Con razón, la bancada de Acción Popular se ha apresurado en sacar un comunicado donde pide que la Comisión de Ética investigue a Paredes. Acá tienen las pruebas.

Milagritos cuenta con el respaldo de sus jóvenes amigos en el partido, tras esta mala experiencia con la vieja guardia acciopopulista. Luego de los dos meses en que estuvo a la deriva, extrañada por la forma tan irregular en depositaba su sueldo a desconocidos para ella; la congresista le dijo que ya no la podía tener más en su despacho y le planteó ir de coordinadora a Arequipa con una retribución menor. Milagritos ya no aceptó y se apartó de la congresista. El sinsabor la ha llevado a colaborar con esta denuncia. Nos dice: “Tengo la tranquilidad de saber que me acompaña la verdad”.

Como ironía final tenemos que ‘Charito’ Paredes ha sido la única acciopopulista de los 6 de su bancada miembros de la Comisión de Constitución, que se opuso a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Lo hizo con estos términos: “Los que luchamos contra la corrupción sabemos que los sinvergüenzas nos van a estar denunciando. Es absurdo que nos quitemos el escudo para luchar contra la corrupción”.

VIDEO RECOMENDADO

Martín Vizcarra solicitó al Congreso aprobar las reformas constitucionales para las elecciones