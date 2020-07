La Junta de Portavoces del Congreso definirá este viernes, a partir de las 7:30 a.m., si los dictámenes de la Comisión de Constitución- uno que elimina la inmunidad parlamentaria y el otro que establece que los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos a penas mayores de cuatro años no podrán ser candidatos- serán incorporados a la agenda del último pleno de la actual legislatura.

El segundo vicepresidente del Parlamento, Guillermo Aliaga (Somos Perú), afirmó, a título personal, que planteará que estos dos dictámenes no solo sean incluidos en la agenda de pleno, sino que se les dé prioridad al momento del debate. Aunque precisó que ello dependerá de que se logre un consenso o posición mayoritaria en la referida reunión.

Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú, Frepap y Partido Morado han adelantado que respaldarán la eliminación de la inmunidad. A esta posición también se ha sumado la congresista Arlette Contreras (no agrupada). Con ello, logran 69 de los 87 votos requeridos para aprobar la reforma constitucional, en primera votación.

“Nuestro apoyo en total, estamos siendo coherentes con un compromiso de campaña, algunos argumentan que los parlamentarios no estamos obligados a cumplir nuestras promesas, pero no. Los partidos deben ser juzgados en base a ello. Nosotros vamos a impulsar [la eliminación de la inmunidad], más allá si se tienen o no los votos”, refirió la vocera alterna de APP, Carmen Omonte, en diálogo con El Comercio.

Una postura similar tuvo el parlamentario Rennan Espinoza (Somos Perú), quien afirmó que esta figura que se ha visto “muy deteriorada” en los últimos años, luego de que el Congreso anterior no haya dado una respuesta adecuada, cuando le pidieron levantar la inmunidad de arresto de Edwin Donayre y otros.

“Frente a eso necesitamos darle un mensaje a la sociedad, en el sentido, de que no todos los políticos actúan de la misma manera”, subrayó.

El portavoz de Podemos Perú, Daniel Urresti, sostuvo que la inmunidad se ha convertido en “impunidad”. En “ATV Noticias”, el exministro del Interior indicó que esta prerrogativa, en teoría debe proteger a los parlamentarios ante el crimen organizado, pero en la realidad ha servido para que algunos “blinden a mafias o sean parte de ellas sin que les pase nada”.

La congresista María Teresa Céspedes, en breve comunicación con este Diario, dijo que la bancada del Frepap “respaldará con sus votos” el dictamen para eliminar la inmunidad.

La parlamentaria Arlette Contreras, quien renunció al Frente Amplio, aseguró que respaldará el dictamen de la Comisión de Constitución, que dirige el apepista Omar Chehade.

“Tenemos una muy mala experiencia con el uso de esta prerrogativa constitucional, porque la inmunidad ha sido generalizada con la impunidad. Además, no tiene mayor sentido mantener la inmunidad parlamentaria de proceso y de arresto por delitos comunes, porque son delitos que se cometen fuera de nuestras funciones. Recordemos que aún tenemos el beneficio de la figura del antejuicio y el juicio político por infracción a la Constitución”, explicó.

Fuerza Popular y Frente Amplio se oponen

El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, indicó que el fujimorismo se mantendrá en la misma posición que expresaron en la Comisión de Constitución, es decir en contra de eliminar en su totalidad la inmunidad parlamentaria. “Se debe regular el procedimiento, no eliminarlo. Además, lo que ha planteado el congresista Chehade tiene una serie de vacíos. Por ejemplo, qué pasará con la inmunidad que por extensión tienen el defensor del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional”, agregó.

Lamentó que la mayoría de agrupaciones que respaldan el dictamen lo hagan por cumplir una promesa de campaña, pero no por razones técnicas.

Columbus afirmó que es muy probable que el pleno del Congreso apruebe "al caballazo" la eliminación de la inmunidad. (Foto: GEC)

La bancada de Frente Amplio, por medio de un comunicado, consideró que la eliminación de la inmunidad parlamentaria “no contribuye a resolver el problema de fondo”, sino que “genera espacios para la persecución política”.

🇵🇪 #BancadaDelPueblo | #InmunidadNoEsImpunidad



Somos una bancada coherente con nuestros principios, los partidos políticos son los principales responsables de que en sus filas candidatos y candidatas carguen con procesos de corrupción y, por ello, deberán responder al país. pic.twitter.com/5EkfKL8FC0 — Bancada FA 🇵🇪 (@BancadaFAperu) July 2, 2020

Su portavoz, Lenin Checco, anunció a El Comercio que si el dictamen se debate este viernes en el pleno, su agrupación va a proponer un texto sustitutorio para modificar parcialmente esta prerrogativa. “No vamos a caer en el populismo”, remarcó.

Por su parte, el vocero de Unión por el Perú, José Vega, informó que en las próximas horas su bancada se reunirá de manera virtual para fijar una postura, aunque opinó, a título personal, que eliminar la inmunidad puede generar riesgos a los parlamentarios que investigan actos de corrupción.

“La pandemia más grave en el Perú es la de la corrupción, eso requiere que los funcionarios que investigan tengan garantías de que no serán víctimas de represalias. La inmunidad debe servir para acciones propias del Congreso: investigar a ladrones y sin vergüenzas. Sin ella, nos pueden abrir procesos que nos pueden frenar en esta labor”, subrayó.

Por lo descrito líneas arriba, el dictamen de eliminación de la inmunidad, hasta el momento, cuenta con el respaldo de cinco bancadas y Contreras, que suman 69 votos; y el rechazo del Frente Amplio, Fuerza Popular y, eventualmente, el de UPP, que representan 36 votos.

Acción Popular, con sus 25 votos, será la bancada que defina si se aprueba la supresión de la inmunidad o si fuerza otra medida.

Al respecto, el portavoz acciopopulista, Otto Guibovich, señaló a este Diario que su agrupación, que tuvo una postura dividida en la Comisión de Constitución, aún no ha definido una votación única. Añadió que nadie en su partido quiere que la inmunidad siga como está, porque genera “impunidad”.

“Por la noche vamos a tener una reunión de bancada y ahí vamos a definir, tenemos claro que no puede quedar como está”, manifestó.

La bancada de Acción Popular presentó hasta tres proyectos para modificar la inmunidad, pero en ninguno propuso su eliminación.

La otra reforma pendiente

Guibovich, al ser consultado sobre el dictamen que establece que los sentenciados en primera instancia por delito doloso no puedan ser candidatos a cargos públicos, indicó que en ese punto no habrá mucha discusión en Acción Popular, dejando entender el respaldo de su bancada a esta medida. “Nadie desea que un condenado postule” , dijo.

Otras cuatro bancadas que adelantaron su apoyo a esta medida, que busca modificar el artículo 34 de la Constitución, fueron Somos Perú, Frepap, Frente Amplio, UPP y Partido Morado.

“No es un dictamen perfecto, se pueden hacer mejoras en el pleno”, expresó el vocero de la bancada morada, Francisco Sagasti.

Las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular y Podemos Perú aún no han definido una posición sobre esta propuesta.

“Hay un tema constitucional, un tema del derecho a la presunción de inocencia, de una segunda instancia, son temas que merecen ser evaluados. Sobre ello está el fortalecimiento de la democracia”, afirmó Omonte al ser consultada por El Comercio.

Por su parte, la congresista Arlette Contreras dijo que se encuentra evaluando el dictamen sobre impedimento.

“Lo definiré en el debate. Me preocupa que los impedimentos para postular sean solo cuando la sentencia condenatoria en primera instancia es superior a cuatro años. Yo me pregunto ¿Qué va a pasar con todos los delitos por violencia contra las mujeres? En estos casos las penas son muy bajas. ¿Estamos legitimando que persona que ejerce violencia pueda tener solvencia moral y legal para postular y gobernar?”, cuestionó.

De esta manera, con el respaldo expresado, hasta el momento, por seis bancadas, el dictamen que modifica el artículo 34 de la Carta Magna tiene 81 votos a favor.

Si una de las bancadas que aún no define postura, entre ellas APP, Fuerza Popular o Podemos Perú, decide respaldar, la referida iniciativa superaría los 87 votos requeridos, en esta primera votación.