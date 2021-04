Por Delsy Loyola, enviada especial de El Comercio

A dos días del anunciado debate presidencial entre los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), los ciudadanos de la provincia de Chota (Cajamarca), lugar que ha sido escogido como escenario del evento, expresaron estar expectantes y “contentos” por el desarrollo de esta actividad.

“Estamos satisfechos. Estamos contentos, de acuerdo a la moralidad y el respeto que se merecen ambos candidatos, está perfecto ese debate. De acuerdo a las propuestas de cada uno de ellos, rogamos a Dios que se lleve con una actitud en una forma correcta […] no se debe oprimir ni ofender a nadie”, indicó el ciudadano Eladio Díaz a El Comercio.

El docente Exequiel Bustamante comentó que, en los últimos días, Chota, provincia natal de Pedro Castillo, se ha vuelto “foco de atención”.

“Nuestro pueblo se vuelve un foco de atención, [el debate] sería interesante. Solo también hacer un llamado a la población en general. Tener en cuenta las restricciones de aislamiento por el tema de la pandemia“, dijo Exequiel, docente de la provincia.

“Veo bien que haya un debate acá entre los dos candidatos para ver sus propuestas”, comentó otro ciudadano de nombre César. Y aseguró estar conforme con que se realice “en la plaza pública para que venga el público a mirar el debate”.

Afirmó que espera que la actividad se realice con “orden”. “Acá está la mayoría con el profesor Pedro Castillo”, exclamó.

Otra de las personas entrevistadas por El Comercio comentó que la candidata fujimorista estaría más “preparada” por su experiencia.

“El profesor [Pedro Castillo] recién está entrando a la política. No sabemos cómo será su pensamiento de gestión, de lo que él pueda hacer por el Perú, como no conoce bien de política, como es un profesor, no sabemos cómo será su pensamiento”, declaró.

Sábado 1 de Mayo a la 1 pm. en Chota.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/5y2CS8O1wT — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 29, 2021









No me asusta. Acepto su nueva condición de ir el sábado a Chota. Y, esta tarde, Luis Galarreta estará en la reunión sobre los debates del JNE con los representantes de Perú Libre. Le he encargado establecer con ellos las reglas del debate del sábado. (2/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 29, 2021





Este jueves, tras el acuerdo verbal entre ambos candidatos para debatir, Castillo fue trasladado a una clínica local de Lima por una “descompensación”. Al consultar a los ciudadanos chotanos sobre este suceso, indicaron que estarán a la espera de su recuperación para la realización del debate.

“Tiene que estar sano y bueno. Vamos a estar acá para escucharlo, ojalá que no pase nada”, dijeron.

