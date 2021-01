Conforme a los criterios de Saber más

En los debates organizados por El Comercio, los candidatos al Congreso de la República y la vicepresidencia por los diferentes partidos en carrera discutieron sobre sus propuestas y la visión de las agrupaciones políticas que representan. También respondieron sobre cuestionamientos que se les hace a ellos o sus agrupaciones. Aquí les presentamos sus respuestas sobre estos temas:

Debate entre Pedro Morales (Acción Popular) y Grace Baquerizo (Juntos por el Perú):

Pregunta para Grace Baquerizo: ¿Cómo podemos confiar en una candidata presidencial que no ha podido inscribir su partido en cuatro años?

Nosotros como Nuevo Perú estamos en proceso de inscripción, pese a esta terrible situación de la pandemia. Estamos esperando finiquitar este proceso. Por otro lado, lo más importante de por qué confiar en JP es porque Verónika Mendoza ha sido la única líder que durante la pandemia que le ha señalado al señor Vizcarra que no se deje arrinconar por los poderes fácticos, que pedían que no haya cuarentena, que se mande a los trabajadores en sus casas. Verónika Mendoza ha sido la única lideresa que le ha pedido al señor Vizcarra que se implementen los bonos, que se establezca un bono universal.

Pregunta para Pedro Morales: ¿Cómo podemos volver a confiar en un partido que ha sido protagonista central de la última crisis política a raíz del gobierno de Manuel Merino?

Acción Popular no son 25 congresistas, Acción Popular no son 15 alcaldes. Acción Popular es un partido que tiene alrededor de 64 años de vida institucional y que ha devuelto la democracia en muchas oportunidades al Perú. Es un partido que no tiene expresidentes ni sentenciados ni fugados ni en agendas, no tiene congresistas que haya sido sentenciado por corrupción o que esté inmerso en el tema de Odebrecht. Acción Popular es un partido limpio. Más allá del tema de estar de acuerdo o no con lo que hizo Manuel Merino, los candidatos tenemos que ser serios y coherentes. Ella habla de un golpe de Estado, entiendo que ella no sea abogada. Lo que tuvo Merino fue una sucesión constitucional que le tocaba asumir. Bien o mal, eso lo juzgará la población y él tendrá que asumir.

Debate entre Gabriela Salvador (Partido Morado) y Adriana Tudela (Avanza País):

Pregunta para Gabriela Salvador: Has criticado el uso de la fuerza en el paro agrario. Te quiero preguntar por el manejo que ha tenido el gobierno de Francisco Sagasti, pues él es miembro del Partido Morado y, antes de su renuncia, era candidato a la segunda vicepresidencia junto a Julio Guzmán.

Muchos de los candidatos que estamos postulando al Congreso hemos sido firmes en señalar algo: Sagasti tiene que asumir el timón del país, y no podemos ir a dialogar sin propuestas claras. Aquí hubo un tema del Congreso, por un lado, que estuvo más de dos semanas debatiendo una ley con textos sustitutorios, no se llegaba a consensos. Pero también el Ejecutivo tuvo cierta desidia. Es verdad, participo del Partido Morado, pero esto no me quita el nivel de crítica o autocrítica que deba de tener. Al contrario: yo sí creo que [el ministro José] Elice debería responder ante la Comisión de Justicia. Creo que Elice, incluso, asumiendo la responsabilidad política, como él mismo lo dijo, debería de plantear su renuncia.

Pregunta para Adriana Tudela: ¿Qué respondes a quienes critican a Hernando de Soto por haber asesorado a presidentes no democráticos como Muammar Gaddafi, en Libia, o Hosni Mubarak, en Egipto? ¿No compromete eso su integridad o su trayectoria democrática?

No, yo considero que no pone en cuestionamiento su integridad como persona, sino lo contrario. Yo creo que él es capaz de pasar por encima de diferencias ideológicas y políticas para lograr soluciones que realmente se traduzcan en beneficios concretos para las personas de los distintos países del mundo, independientemente de quién sea el que gobierne. Yo creo que la preocupación principal, más allá de quién sea el gobernante de turno, debe ser lograr el mayor bienestar posible para los ciudadanos de esos países. Y en ese sentido, el proyecto de Avanza País, junto con Hernando de Soto, es hacer lo mismo en el Perú. Nosotros tenemos que transformar nuestra sociedad, transformar nuestro Estado de abajo hacia arriba, y realmente unirnos como país.

Debate entre Alberto Otárola (Partido Nacionalista) y Lucía Ledesma (Partido Popular Cristiano):

Pregunta para Alberto Otárola: Usted postula a la vicepresidencia en la plancha de Ollanta Humala, quien es investigado por la fiscalía por el caso Odebrecht. ¿Cuál es su postura sobre ello?

Son cuestionamientos que se están aclarando en la vía judicial. Estamos absolutamente seguros de que se va demostrar la inocencia del presidente Humala y de la señora Nadine Heredia. Pero, sobre todo, creemos que todo este camino complejo, arbitrario, que ellos han sufrido, al final va a determinar, sin ninguna duda, que las acusaciones carecieron de sustento legal, que fueron una respuesta política frente a los enemigos que en su momento pretendieron judicializar la política.

Pregunta para Lucía Ledesma: La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio ha revelado que ocho candidatos al Congreso por el PPC tienen antecedentes penales. ¿Qué nos dice ello del partido?

En primer lugar, voy a aplaudir la transparencia del informe que ha dado El Comercio, donde nos demuestra información que es pública también en el Poder Judicial. Hay muchos de los que se han presentado que en algún momento han tenido alguna sentencia, pero ellos han cumplido y la norma no les impide postular. El Jurado Nacional de Elecciones está determinando realmente quiénes son los que van a poder ir a la postulación al Congreso y quiénes no.

Debate entre Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Patricia Arévalo (Victoria Nacional):

Pregunta para Patricia Juárez: ¿Hace algún mea culpa por haber participado en la gestión de Luis Castañeda, cuestionado por los casos Comunicore y Lavajato?

En absoluto. Yo me siento orgullosísima de haber participado cuatro años sirviendo a la ciudad de Lima en la condición de teniente alcalde. Yo he visto al alcalde Castañeda trabajando, planificando el desarrollo de la ciudad, viviendo y soñando y señalando que siempre hizo mucho menos de lo que él soñó. Siempre lo he visto con una emoción social y con una atención a la gente más necesitada. Del caso Comunicore, el exalcalde Luis Castañeda fue excluido a través de una sentencia del Tribunal Constitucional. El otro caso que usted menciona [Lava Jato] se encuentra en una etapa de investigación. Realmente en esos servicios se lograron grandes cosas y yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido a ese equipo de trabajo, porque estamos hablando no solamente de la figura de Luis Castañeda, sino de cientos de funcionarios públicos que sirvieron con probidad, con honestidad y con una vocación de servicio extraordinaria.

Pregunta para Patricia Arévalo: Victoria Nacional tiene un candidato que tiene 16 sentencias. Es, de hecho, el candidato al Congreso con más antecedentes penales. ¿Qué filtros utiliza el partido para sus postulantes?

En el caso del candidato por Piura, la verdad es que hay filtros y el principal filtro es el que da el Jurado Nacional de Elecciones, que es la famosa Ventanilla Única, donde uno ve los antecedentes, las sentencias, las propiedades de cada uno de los candidatos. Todos han pasado por Ventanilla Única y, además, han firmado una declaración jurada. Es muy lamentable lo que ha pasado en el caso de este candidato y, si realmente él ha mentido en su declaración jurada tendrá que dar un paso al costado y renunciar. Y si no lo hace, el Jurado Nacional de Elecciones probablemente lo va a sacar, si es que hay base para eso. Es lamentable, no voy a defenderlo, pero también agrego que hay sentenciados en todos los partidos. El método efectivamente está fallando. Lamentable.

Debate entre Sergio Tejada (Juntos por el Perú) y Daniel Abugattás (Alianza para el Progreso):

Pregunta para Sergio Tejada: La izquierda tiene un historial de desunión y fraccionamiento. ¿Qué garantiza que vamos a tener una bancada unida de izquierda en el próximo Congreso?

Juntos por el Perú ya es una alianza de varias agrupaciones, creo que es la alianza más amplia de izquierda o progresista. Además, no estamos yendo solo ahora. También se ha participado en conjunto en el año 2020, en las elecciones complementarias. Ya hay un trabajo acumulado, ya hay relaciones de confianza y yo creo que esto se va a mantener. Más bien, creo que la apuesta debe ser por ampliar, una vez en el Congreso, buscar afinidades con otros parlamentarios.

Pregunta para Daniel Abugattás: Usted postula por un partido que ha tenido un rol bastante cuestionado por este Congreso, sobre todo en materia legislativa: varias de las leyes que se han aprobado, con mayoría de APP, han terminado en el TC. ¿Qué le dice eso usted?

Bueno, ratifica la idea que ya tengo: que esta bancada es un desastre. No tengo la menor duda que la bancada actual de Alianza Para el Progreso es un cero a la izquierda. Eso lo he dicho en público, lo he dicho en privado, se lo he dicho al presidente del partido. Estoy totalmente en contra del accionar que ha tenido y que tiene esa bancada. Por otro lado, lo que yo he encontrado en Cesar Acuña es más la capacidad de gobernar que de manejar un Congreso. Creo que tiene él muchísimos más elementos que la mayoría de candidatos, en términos de experiencia de gobierno. Yo creo que César Acuña sí cuenta con los elementos probados de experiencia de gobierno.

