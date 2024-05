La reserva del nombre es el primer paso en el proceso de inscripción de un partido político de alcance nacional o de un movimiento regional. De acuerdo con información del ente electoral, este trámite se realiza a nombre de un personero legal ante el mismo JNE o en sus oficinas en regiones.

Para la reserva se deben cumplir requisitos que van desde que el personero no esté afiliado a otra agrupación, no tenga multas por pagar o no esté impedido de hacer política, hasta que no exista otra agrupación con el mismo nombre y una búsqueda ante Indecopi para verificar que el nombre no sea igual, similar o una pronunciación parecida a otra marca.

Requisitos para la reserva de denominación. Fuente: JNE

La solicitud es resuelta por la Unidad Orgánica de Servicios al Ciudadano del JNE en cinco días hábiles. Si es declarada procedente, el proyecto político puede iniciar con los siguientes pasos de cara a su inscripción: sumar afiliados, formar de comités, establecer un ideario, elaborar sus estatutos, etc.

El 70% de las solicitudes fueron procedentes

El Comercio accedió al registro de solicitudes de formulario y reserva de denominación del JNE desde diciembre del 2019 hasta abril del 2024. De los 2381 nombres consignados allí, 140 corresponden a solicitudes hecha entre el 5 de enero de este año hasta el 19 del último mes.

De esas 140 denominaciones, 88 corresponden a proyectos de partidos políticos de alcance nacional y las otras 52, a proyectos de movimientos regionales. La región con mayor número de solicitudes es Áncash con nueve, seguido de La Libertad con cinco, y Tacna, Pasco y Moquegua con cuatro. En Lima Metropolitana hubo dos solicitudes.

No todas las 140 solicitudes hechas este año tuvieron éxito. Según consta en la base de datos, fueron 98 las que se declararon procedentes. Es decir, el 70%. El resto figura como improcente, observado, no presentado, en trámite o desistido.

El trámite se hace ante el JNE. Foto: Andina

Entre las solicitudes improcedentes está la del movimiento regional ‘Vamos Trujillo Carajo’, solicitada el 8 de enero por Luis Denis Fuentes Llave. Ante el rechazo, el mismo ciudadano presentó 10 días después una nueva solicitud, esta vez con el nombre ‘Vamos Trujillo con Todo’, la cual sí se declaró procdente.

El suyo no es el único caso de un ciudadano que presentó una solicitud más de una vez, luego de que una primera serva no tiene éxito. Algunas, como la del ‘Movimiento Político Inka Kchuro’, figuran inicialmente como ‘no presentada’ y luego como ‘observada’. Otros, como el ‘Movimiento Regional Frente Andino Amazónico’, primero fueron desestimados pero luego lograron ser declarados procedentes.

Un caso llamativo es el del ‘Movimiento Regional Unidos por Ancash’, cuya solicitud de reserva se presentó tres veces entre enero y febrero de este año, por dos ciudadanos distintos, y en ninguna ocasión pudo ser procedente.

Nombres llamativos

Algunas de los nombres reservados para partidos políticos, todos pueden dar pistas de propuestas, tendencias políticas o ideológicas. Allí están el Partido Etnocacerista Revolucionario Unido, a nombre del ciudadano Vicente Pari Flores, cuya reserva fue declarada procedente en marzo pasado. Sus iniciales se leen como Perú, pero la denominación evoca más bien a la figura de Antauro Humala.

Actualmente, ya existe un partido llamado 'Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros', cuyas iniciales se leen como A.N.T.A.U.R.O (Foto: GEC)

De hecho, desde diciembre del 2019 a la fecha, hubo 28 intentos de reservar una agrupación con la palabra ‘Etnocacerismo’ o ‘Etnocacerista’, pero solo esta última pudo ser declarada procedente. Solo el nombre Partido Etnocacerista Revolucionario Unido se intentó reservar en seis ocasiones previas, hasta que la séptima fue procdente.

Por otro lado están ‘Acción Constituyente’, a nombre de Víctor Núñez Gallegos, militante de Perú Libre hasta diciembre pasado que reservó el nombre al mes siguiente; o los proyectos de partidos ‘Dios, Pueblo y Ley’, ‘Partido Civil Cristiano’, ‘Partido Progresista del Perú', o el ‘Partido Libertario PADINP Perú - Voz del Pueblo’. De ese grupo, solo el último fue desestimado, los demás fueron declarados procedentes.

También hay referencias a actores sociales, como el ‘Partido del Trabajador’, ‘Movimiento Poder Ciudadano’ o ‘Profesionales por el Cambio’; referencias literatias como la del ‘Partido Político Nacional Perú Todas las Sangres’; alusiones futbolísticas como la del ‘Partido Político Gobieron Orden Libertad Gol’; o menciones geopolíticas como ‘Partido Político Panamericano Ágil Dinámico’; denominaciones de corte histórico como ‘Partido Incaico Peruano’, o simplemente nombres curiosos como el ‘Movimiento Independiente Regional La Wawita’ de Áncash, ‘Movimiento Político Regional El Bellaco’ de Ucayali y el ‘Movimieno Regional Sin Vainas’ de Ucayali.

Los partidos ‘bukelistas’

Lo más frecuente son las denominaciones que hacen referencia a la seguridad ciudadana. Allí están el ‘Frente Ciudadano por la Libertad, Seguridad e Industralización Nacional’, del ciudadano Hitler Nieto Chávez; o ‘Perú, Seguridad, Orden y Desarrollo’; o el grupo de proyectos de de partido cuyos nombres hacen referencia a un político extrajnero: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Hay tres partidos que lograron obtener la reserva de una denominación que hace referencia a Nayib Bukele, presidente de El Salvador (Foto de Marvin RECINOS / AFP). / MARVIN RECINOS

Solo en lo que va del 2024 hubo tres intentos de reservar agrupaciones con nombres que aluden a Nayib Bukele. El primero fue ‘Partido Bukele - Bandera de Unidad y Kambio por la Educación y la Libertad Económica’, presentado en enero por la ciudadana Patricia Maxi Velasquez, el cual figura como procdente.

En febrero, el ciudadano Diomedes Cahuati Lozano solicitó la reserva del nombre ‘Bukele Peruano (Puneños, Emprendedores, Revolucionarios, Unidos, Andinos, Nacionalistas’), pero su estado figura como ‘no presentado’. Luego, en marzo, se declaró procedente la reserva del nombre ‘Movimieno Bukelista del Perú', a nombre de Emilda Rivera Luna. En los tres casos, las personas no tienen historiales previos de afiliación política.

Las reservas de nombres con referencias al mandatario salvadoñero se remontan a mediados del 2023, en medio de la creciente inseguridad ciudadana en el Perú. En junio de ese año, se declaró procedente la reserva de ‘Bien Unidos Ke Los Emprende - Bukele’, solicitada por Ambrosio Olórtegui Castillo, un exafiliado a Acción Popular.

En diciembre figuran dos intentos de solicitud de reserva de ‘Partido Político Con Bukele un Perú Nuevo’, también a nombre de Emilda Rivera Luna. La primera quedó en estado de ‘no presentado’ y la segunda, fue improcedente.

Ese mismo hubo una solicitud de reserva de ‘Partido Político Nuevas & Plan Nayib Bukele’, hecha por Maggali Valenza Mogollón, que también fue declarado improcedente; y un primer intento de reservar el nombre ‘Bukele Peruano (Puneños, Emprendedores, Revolucionarios, Unidos, Andinos, Nacionalistas’), que también quedó como no presentado.

Las próximas elecciones generales (presidencial y congresales) en el Perú están previstas para abril del 2026; mientras que en la segunda mitada de ese año se prevé la realización de los comicios regionales y municipales | Foto: Andina

Así, en total hubo ocho solicitudes para reservar nombres de partidos con alusiones a Nayib Bukele. De todos ellos, solo tres fueron declarados procedentes: ‘Bien Unidos Ke Los Emprende - Bukele’; ‘Partido Bukele - Bandera de Unidad y Kambio por la Educación y la Libertad Económica’ y ‘Movimieno Bukelista del Perú'.

27 partidos inscritos

Aun así, los ‘partidos bukeles’ todavía están lejos de ser opciones concretas para las próximas elecciones. La reserva es solo el primer paso. La parte más compleja viene después: cumplir los requisitos para la inscripción.

Actualmente hay 27 partidos inscritos y habilitados para participar en las elecciones del 2026. Dos lograron su inscripción este año: el Partido SíCreo (marzo) y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE-Perú (abril). A este grupo está por sumarse el Partido Popular Cristiano (PPC), el cual figura aún en el Registro de Organizaciones Polítcas (ROP) como en proceso de inscripción.

Son 16 los partidos que aparecen como ‘en proceso de inscripción’. Allí está Nuevo Perú, ligado a la excandidata Verónika Mendoza; Ciudadanos por el Perú, vinculado a Nicanor Boluarte; Unidad y Paz, del congresista Roberto Chiabra; Partido del Buen Gobierno, relacionado al exministro Jorge Nieto; y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo. Por otro lado, hay 42 partidos que no pudieron concretar su proceso de inscripción.