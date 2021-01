Conforme a los criterios de Saber más

Por ley, cada organización política debe ganar en las elecciones generales un mínimo de cinco escaños dentro del Congreso en más de una circunscripción y pasar el umbral del 5% de votos válidos a nivel nacional para mantenerse inscrita.

De no superar esa valla, el partido es cancelado del Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Es por ello que asegurar listas de candidatos al Congreso en la mayoría de distritos electorales del país equivale a una expectativa de ‘supervivencia’ partidaria.

La semana pasada, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 declaró improcedentes las inscripciones de 33 candidatos por Lima del Partido Popular Cristiano (PPC). Solamente una candidata, la número 34, fue admitida. El caso está en apelación.

El Partido Aprista Peruano (Apra) no llegó al plazo para inscribir su lista en Lima y en otras 23 circunscripciones, por lo que ahora exige una prórroga ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Lima es el distrito electoral más grande de los 27 que existen en el país. Para los partidos, la capital representa la posibilidad de lanzar hasta 34 candidaturas y competir por un máximo de 33 escaños. Otros distritos electorales de gran relevancia en materia de votos y cantidad de asientos en el Legislativo son Arequipa, Cajamarca, Cusco, La Libertad y Piura.

¿Cuál es la importancia de inscribirse en Lima y otros distritos electorales de más escaños?

¿Cómo se traduce el no contar con candidatos al Congreso en estas y otras regiones? Primero, es necesario recordar que el JNE, en su Resolución N° 0304-2020-JNE, fijó la siguiente cifra repartidora de escaños para el 2021:

(Captura: Resolución Nº 0304-2020-JNE, que establece el número de escaños del Congreso de la República que corresponde a cada una de las circunscripciones electorales para las Elecciones Generales 2021)

En diálogo con El Comercio, la politóloga Milagros Campos Ramos recordó que los partidos deben pasar un doble filtro. Primero, el de la valla electoral para mantener la inscripción partidaria, que ya señalamos y que está regulada en la Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 13:

(Captura: Ley de Organizaciones Políticas)

Pero, como también indica Campos, la Ley Orgánica de Elecciones, en su artículo 20, exige que “para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la República, se requiere haber alcanzado al menos seis representantes en más de una circunscripción electoral”.

“Esa barrera para la asignación de escaños es diferente a la barrera que se requiere para mantener la inscripción. La legislación actual distingue ambas cosas. Entonces, en la medida que los partidos logren votaciones en las circunscripciones numerosas, tienen mayores posibilidades de pasar el 5% de votos válidos, que sirve para mantener la inscripción. Pero, evidentemente, si no se inscriben en determinadas circunscripciones, eso es más difícil. Lima es clave en ese sentido por ser la circunscripción más numerosa ”, explica Milagros Campos.

En una revisión de la información pública y digitalizada del Jurado Nacional de Elecciones, encontramos casos particulares. El Apra, con listas en proceso de admisión solo en Arequipa y Peruanos en el extranjero (Junín fue declarada improcedente) y el PPC, con la mayor parte de su lista limeña, además de sus candidaturas en Piura e Ica improcedentes, tienen claras complicaciones de pasar la valla electoral. También están Perú Patria Segura, que tiene solo 10 listas admitidas o en proceso de admisión en todo el país, y Unión por el Perú, cuya lista por Lima ha perdido 20 candidaturas por improcedencia.

Partidos con problemas de inscripción de listas:

Organización política Cantidad de listas admitidas

o en proceso de admisión

( de los 27 distritos electorales) Listas declaradas

improcedentes

por distrito electoral ¿Aseguró Lima? Cabeza de

lista por Lima Acción Popular 23 Cuatro: Arequipa, Moquegua (en apelación), Piura y Tumbes. Sí, aunque se reserva pronunciamiento sobre la inscripción de uno de los 34 candidatos (expediente de exclusión). José Arriola Alianza para el Progreso 26 Una: Junín (en apelación). Sí, completa. Gladys Echaíz Democracia Directa 24 Tres: Ayacucho, Moquegua (en apelación) y Piura. Sí, aunque se declaró improcedente una de las 34 candidaturas Javier Espinoza Ayaipoma Frente Amplio 21 Tres: Loreto, Madre de Dios y Piura. Sí, aunque se declararon improcedentes 4 de las 34 candidaturas Leyla Berrocal Flores Juntos por el Perú 24 Tres: Ica, Moquegua (en apelación) y Piura. Sí, aunque se declararon improcedentes 3 de las 34 candidaturas Isabel Cortez Aguirre (segunda en la lista presentada) Partido Aprista Peruano (Apra) 2 Una: Junín No. No logró inscripción - Partido Nacionalista Peruano 25 Dos: Ica y Lima Provincias. Sí, aunque se declararon improcedentes 4 de las 34 candidaturas Wilfredo Pedraza Partido Popular Cristiano (PPC) 23 Cuatro: Áncash, Ica, Madre de Dios y Piura (en apelación). Solo se declaró procedente una de las 34 candidaturas. El JEE Lima Centro 2 ha reservado pronunciamiento tras la apelación del partido. Única candidata: Ruth Tardillo Perú Libre 25 Dos: Madre de Dios y Piura. Sí, aunque se declararon improcedentes 5 de las 34 candidaturas. El JEE Lima Centro 2 reservó pronunciamiento tras la apelación del partido. Roger Nájar Kokally Perú Patria Segura 10 Cuatro: Ica, Lima Provincias, Piura y Tacna (en apelación). Sí, aunque se declararon improcedentes 2 de las 34 candidaturas. El JEE Lima Centro 2 ha reservado pronunciamiento tras la apelación del partido. Flor de María Hurtado Valdez Renacimiento Unido Nacional (Runa) 25 Dos: Ica y Lima Provincias Sí, aunque se declararon improcedentes 2 de las 34 candidaturas. El JEE Lima Centro 2 ha reservado pronunciamiento tras apelación del partido por una de las candidaturas rechazadas. Claudio Zolla Suárez Renovación Popular 26 Una: Ica Sí, aunque se declararon improcedentes 2 de las 34 candidaturas. Jorge Carlos Montoya Manrique Unión por el Perú 24 Dos: Ayacucho y Lambayeque (en apelación). Sí, aunque se declararon improcedentes 20 de las 34 candidaturas. Ricardo Belmont Cassinelli

El especialista en temas electorales y ex asesor del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Jáuregui Mendieta explicó a este Diario que perder -totalmente o en gran parte- la circunscripción de Lima en el proceso de inscripción de candidaturas implica un gran riesgo para los partidos.

“Lima es la circunscripción más grande, con 33 escaños disponibles en el Congreso y una población que supera los siete millones de electores. Si un partido político no logra participar en la elección congresal de Lima, queda mermada fuertemente su capacidad de captar votos que sumen para llegar al 5% de votos válidos a nivel nacional. Si lo mismo se repite, además, en otras circunscripciones grandes como Piura, Arequipa, Cusco, Cajamarca o La Libertad, que tienen más de un millón de electores cada una, las condiciones son todavía más adversas”, dijo Jáuregui.

El politólogo Fernando Tuesta Soldevilla precisa en el mismo sentido: “ Son menores las posibilidades de superar la valla para los partidos con menos listas al Congreso . Del total de partidos que tenemos en frente, que ya componen una cantidad abultada, considero que muy pocos lograrán superar el umbral del 5% y del mínimo de escaños ganados”.

“Para identificar estos riesgos, hay que hacer un ejercicio combinado simple: por una parte, observar la intención de voto y, por otra, observar que los partidos tengan listas inscritas en la mayoría de circunscripciones; sobre todo, en aquellas que tienen más electores ”, añadió.

Partidos con menos problemas de inscripción de listas:

Organización política Cantidad de listas

admitidas o

en proceso de

admisión

(de los 27 distritos

electorales) Listas declaradas

improcedentes

por distrito electoral ¿Aseguró Lima? Cabeza de lista

por Lima Avanza País 22 (todas las que presentó) Ninguna Sí, completa. Julia Príncipe Frepap 27 (todas las que presentó) Ninguna Sí, completa. Yisela Varela

Pérez La Rosa Partido Morado 27 (todas las que presentó) Ninguna Sí (con dos renuncias). Susel Paredes Podemos Perú 26 (todas las que presentó) Ninguna Sí, completa. José Luna Gálvez Fuerza Popular 27 (todas las que presentó) Ninguna Sí, completa. Hernando Guerra García Victoria Nacional 27 (todas las que presentó) Ninguna Sí, completa. Jorge Nieto Montesinos

El peligro de no ser popular en, por lo menos, una circunscripción grande

El especialista Jorge Jáuregui señala que no toda la suerte está necesariamente echada en Lima y las circunscripciones grandes, siempre y cuando los partidos aseguren triunfos acumulados en la mayoría de distritos electorales pequeños. Sin embargo, advierte que esa estrategia es extremadamente difícil de materializar.

“Puede darse el caso de partidos que alcancen una votación aplastante en distritos electorales pequeños. Pero es la suma considerable de victorias la que los posicionaría siquiera en competencia con los partidos populares en Lima o distritos electorales grandes. Sí es una posibilidad que haya un desempeño notable en departamentos de menos electores, pero eso no implica llegar a la barrera del 5% . Yo reitero que es casi fundamental contar con listas y, además, con gran intención de voto, por lo menos en La Libertad, Lima o Arequipa ”, precisó.

De la información sistematizada por el JNE, se muestra que solo diez partidos han logrado cubrir el total de los 27 distritos electorales del Perú o, al menos, 26. En el primer caso, con 27 listas invictas, están el Frepap, el Partido Morado y Victoria Nacional.

La politóloga Milagros Campos señala que, si bien contar con inscripción de listas en todas o casi todas las circunscripciones es un mérito de los partidos a nivel organizacional, eso -claramente- no asegura el triunfo electoral.

“Esta etapa de inscripción tiene que ver con el trabajo interno, el trabajo de los personeros y la capacidad de reclutamiento de los partidos. Por supuesto que el premio, por decirlo así, depende de los votantes en las urnas. Pero, justamente, para llegar a las urnas, lo mínimo es figurar en el partidor ”, dijo Campos.

Volver a cero: la pérdida de la inscripción partidaria

Jorge Jáuregui sostiene que, a juzgar por la poca intención de voto que reflejan los recientes sondeos, sería altamente probable que la mayoría de partidos pierda su inscripción por no pasar la valla en la elección del 11 de abril.

“Hoy por hoy, tan solo podemos hacer aproximaciones o cálculos que calzan en el ámbito de lo especulativo, pero eso resulta perfectamente razonable y natural de cara a una elección política. Considerando que un grupo muy reducido se posiciona en las encuestas, mi cálculo personal es que alrededor de 16 a 18 partidos no pasarían la barrera y, por tanto, perderían su inscripción. Esto, si suponemos que, al cierre del cronograma electoral, todos conserven las listas congresales que inscribieron”, estimó.

Al ser cancelada su inscripción ante el ROP por no haber pasado la valla electoral, los partidos tienen la opción de volver a reunir requisitos para registrarse como tales. Es como si empezaran de cero, como partidos nuevos.

De acuerdo con la Ley N° 30995, que en agosto de 2019 modificó la Ley de Organizaciones Políticas, para solicitar el registro de un partido, las organizaciones deben presentar las actas de constitución de sus comités partidarios; la relación de afiliados equivalente a por lo menos el 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado en el último proceso electoral nacional; su acta de fundación, su estatuto y su reglamento electoral interno; y las designaciones de representantes, personeros legales y tesoreros.

Antes de la modificación de 2019, la Ley de Organizaciones Políticas exigía una cantidad de firmas de adherentes mucho mayor; equivalente al 4% de los ciudadanos que sufragaron en las elecciones generales más recientes a la fecha de inscripción. Ahora, el trámite es más sencillo.

“La modificación electoral bajó las barreras de entrada y de salida. Inscribirse ya no es tan complicado en la medida que ya no tienen que reunir la cantidad de firmas absurda que no tenía ningún sentido práctico. Esto, considero, es positivo porque el objetivo de tener partidos es la posibilidad de representación y eso no debería estar sujeto a obstáculos burocráticos”, explica Milagros Campos.

