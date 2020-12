Conforme a los criterios de Saber más

Rumbo a las elecciones generales del 2021, se prevé que los tradicionales mítines, pasacalles u otros eventos masivos o que impliquen aglomeraciones sean evitados producto de la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). Sin embargo, en el país no existe un protocolo específico de bioseguridad para las actividades de campaña electoral.

Sí hay disposiciones generales para la población emitidas por el Ministerio de Salud (Minsa). Entre estas se encuentran cubrirse la boca y nariz con una mascarilla, lavarse las manos con frecuencia o usar algún desinfectante de manos con al menos un 60% de alcohol, mantener más de un metro de distancia siempre que sea posible y evitar los espacios cerrados muy concurridos. Asimismo, cabe recordar que el reciente decreto supremo que ha prorrogado el estado de emergencia nacional establece que “se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales y actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas, que pongan en riesgo la salud pública”.

Recientes actividades proselitistas, sin embargo, han evidenciado que las medidas de bioseguridad no se cumplen del todo, por lo que significan una prueba para candidatos y simpatizantes, pero a la vez un riesgo viral para todos ellos. Por ejemplo, en los últimos días, se ha visto a Daniel Salaverry y Martín Vizcarra —candidatos de Somos Perú a la presidencia y al Congreso, respectivamente— protagonizar aglomeraciones durante recorridos en Chiclayo o Tarapoto.

El 22 de diciembre, Daniel Saalverry (de blanco, derecha) publicó esta imagen en Facebook, donde él y Martín Vizcarra (de blanco, izquierda) aparecen en una actividad proselitista sin guardar el distanciamiento: "Junto a Martín Vizcarra seguimos recorriendo el norte del Perú, conversando con la población. Ayer estuvimos en Chiclayo, hoy en Chepén, Guadalupe, Pacasmayo. El cariño de la gente es abrumador. Arriba los corazones". (Foto: Daniel Salaverry / Facebook)





El 6 de diciembre, en tanto, Hernando de Soto presentó oficialmente su candidatura presidencial por Avanza País desde el local de este partido, un ambiente cerrado que reunió a decenas de correligionarios.

(Foto: Hernando de Soto / Facebook)





Los mismos cuidados

Una fuente del equipo de prospectiva del Ministerio de Salud comentó a El Comercio que si bien no hay un protocolo especial para actividades de campaña electoral, “los cuidados son exactamente los mismos que para la población general: las medidas de distanciamiento, buscar espacios ventilados, evitar un número grande de personas. Uno tiene que aplicar el sentido común”. “Al virus no le importa si es campaña o no, igual se transmite”, advirtió.

El Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, emitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no precisa escenarios específicos respecto a la campaña electoral en plena emergencia sanitaria, pero en su cuarta disposición transitoria refiere: “Las actividades que desarrollan las organizaciones políticas con motivo del proceso electoral, que importen reuniones en un determinado espacio físico, deben realizarse bajo las disposiciones que establezca el Ministerio de Salud, en el contexto de la pandemia del COVID-19”.

Una fuente de la ONPE expresó que en el escenario actual, las actividades de campaña están inmersas en regulaciones generales y su cumplimiento. Por ejemplo, permisos que otorga el Ministerio del Interior o medidas a favor de la salud pública que emite el Ministerio de Salud.

Este Diario intentó contactar con funcionarios del JNE para conocer qué medidas se tomarán en torno a recomendaciones para ciudadanos y candidatos para eventos proselitistas, pero no fue posible.





Tarea en común

Para Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) una regulación sobre la bioseguridad en actividades de campaña correspondería al JNE, pero consideró inviable su desarrollo e incluso sostuvo que se podría exponer más al personal de fiscalización de dicho organismo. “Tu puedes controlar algo parecido al día de la elección. ¿Pero cómo controlas manifestaciones, mítines, campañas. Tendrías que perseguir a cuanto candidato hay. No hay ese aparato. Si hay una limitación o prohibición, el incumplimiento debiera llevar a una sanción. ¿Qué sanción va a haber? No es viable”, manifestó.

Cabe recordar que la ONPE ha aprobado siete protocolos de bioseguridad, pero para el día del sufragio. Están referidos a medidas de prevención en el local de votación y espacios abiertos, así como dirigidos a los miembros de mesa, electores, personeros, observadores y periodistas.

(Captura: ONPE)

“La responsabilidad es de todos. De los ciudadanos, de los candidatos cuando promuevan sus actividades proselitistas y del Estado para supervisar”, opinó el abogado constitucionalista y experto en derecho electoral José Naupari. Añadió que una regulación específica implicaría modificar la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y “ya estamos fuera de tiempo”.

Mientras ello ocurre en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, un organismo similar a la ONPE, ha aprobado recientemente el “Protocolo para Prevención de la COVID-19 en la Campaña Electoral del Proceso Electoral 2021”, que será en febrero.

Solo se han permitido caminatas con un límite de entre 100 y 200 personas, y caravanas de entre 20 y 50 vehículos, de acuerdo a la cantidad de electores por jurisdicción. Asimismo, entre las medidas establecidas están: uso obligatorio de mascarillas por parte de candidatos y simpatizantes, distancia mínima de 2 metros entre cada persona durante los eventos y portar alcohol en gel. “De organizar actividades electorales no planificadas, las organizaciones políticas o sociales serán sancionadas conforme la normativa de salud. En ese marco, serán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales autorizarán los recorridos y dictarán los lineamientos propios de la organización urbana”, señala un comunicado del CNE.

Un informe de la Defensoría del Pueblo, difundido a inicios de este mes, estima que las redes sociales serán el “vehículo de uso intensivo al que recurrirán las organizaciones políticas y sus candidaturas” para dar a conocer propuestas. Recuerda, además, medidas tomadas en recientes procesos electorales en otros países, en medio de la pandemia.

Menciona, por ejemplo, los comicios presidenciales de julio pasado en República Dominicana, donde se prohibieron las manifestaciones y otros eventos de masas durante la campaña electoral y se recomendó a los partidos usar redes sociales. También las elecciones locales de marzo y junio en Francia, donde las manifestaciones de campaña se limitaron a 1.000 personas.

Parte del informe: Elecciones Generales 2021. Aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral. (Captura: Defensoría del Pueblo)

Parte del informe: Elecciones Generales 2021. Aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral. (Captura: Defensoría del Pueblo)





Nieto sin mayores síntomas

El último domingo, Jorge Nieto Montesinos, cabeza de la lista de candidatos de Victoria Nacional al Congreso por Lima, informó que dio positivo al coronavirus. Este lunes, en diálogo con El Comercio, el también exministro de Defensa, señaló no tener mayores síntomas, mientras que su esposa presenta dolores y cansancio. Ambos se encuentran aislados en su vivienda, aunque él participa ahora de reuniones virtuales.

Cuenta que la noche del 24 de diciembre supo que un colaborador con el que tuvo reuniones a inicios de la semana pasada había dado positivo, por lo que él se realizó una prueba que arrojó el mismo resultado el sábado 26.

“Desde el momento que yo me enteré que un colaborador mío había dado positivo, cancelé todo tipo de reunión”, aseveró. Esperando que todo quede en “un mal recuerdo”, recomendó: “Tratar de hacer lo mayor posible lo que ya sabemos que funciona: el uso de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Y en el caso de la campaña política, tratar de hacer lo más que se pueda la comunicación a distancia a través de redes sociales o aplicativos. Y mantener la concentración, que es la que debo haber perdido en algún momento”.

En lo que va de diciembre, Nieto Montesinos solo ha participado en dos actividades públicas, pero sospecha que se contagió producto de un descuido en una de las reuniones presenciales que previamente tuvo.

Jorge Nieto Montesinos durante actividad en Puente Piedra del 13 de diciembre, en la que George Forsyth presentó a su equipo de campaña con Victoria Nacional. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

El 13 de diciembre estuvo en el centro poblado Los Eucaliptos, en Puente Piedra, junto al candidato presidencial George Forsyth y su equipo de campaña. Y frente a un grupo de simpatizantes apostados en la tribuna de la loza deportiva donde se desarrolló el evento.

La otra fue una semana después en San Juan de Lurigancho. Aquel día compartió en Twitter una imagen que lo mostraba conversando con niños, acompañada del siguiente mensaje: “Esta mañana, en Ampliación San Fernando, San Juan de Lurigancho, discuto con los electores del 2036. Trabajemos para que ellos no digan entonces lo que sus padres hoy: queremos agua, desagüe, pistas, muros de contención, títulos de propiedad. Puro siglo XIX y siglo XX, en el XXI”.

Jorge Nieto Montesinos durante la actividad que tuvo hace una semana en San Juan de Lurigancho. (Foto: Jorge Nieto / Twitter)

El presidente del partido, John Fernández, dijo este lunes a El Comercio que el caso ha causado preocupación, pero hay seguridad en que el exministro de Defensa superará el mal. Aseveró que la agrupación recomienda constantemente a los candidatos tener cuidado con sus actividades, guardar el distanciamiento, usar el tapabocas y procurar no hacer mucho tumulto aunque sea complicado.

“Se le ha aconsejado, pero es medio complicado que un candidato con el carisma que tiene Forsyth y con la llegada que tiene a la gente, es complicado decirle a la gente que no se acerque. Él mismo tiene cuidado, procura no acercarse cuando hay mucha gente. Estamos teniendo cuidado en ese sentido”, indicó sobre el candidato presidencial. Asimismo, indicó que instará nuevamente a los postulantes del partido a seguir los protocolos de bioseguridad.

En tanto, otra fuente de la campaña de Forsyth, a quien en fotos en redes sociales también se le ha visto rodeado de simpatizantes o muy cercano a ellos en distintas ocasiones, aseguró que durante las actividades se siguen los protocolos dispuestos por el Gobierno y se recuerdan a través de megáfonos. El último sábado, el candidato compartió un video señalando que, a raíz de los constantes viajes que realiza, pasa por pruebas moleculares “de manera regular”.

Recomendaciones de la OEA

En julio, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó la “Guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia”, que incluye una serie de medidas para procesos electorales, incluyendo las campañas.

Una de las recomendaciones fue “elaborar un protocolo para la realización de actividades de campaña político-electoral dirigida a las organizaciones políticas, en el que se informe sobre las disposiciones sanitarias para la realización de eventos”, algo con lo que ya cuenta Ecuador.

Asimismo, establecer límites para la cantidad de asistentes a eventos y reuniones presenciales, conforme a disposiciones nacionales por la pandemia; desalentar la participación de personas de alto riesgo en eventos presenciales; promover la higiene respiratoria y etiqueta de tos; procurar la realización de actividades al aire libre o en espacios con buena ventilación; disponer de espacios físicos amplios para el distanciamiento en caso se realicen reuniones en lugares cerrados.

También promover el uso mascarillas y el lavado de manos durante los eventos de campaña; reducir el traspaso físico de materiales (folletos, papeles, etc.) entre asistentes; evitar el uso de vehículos compartidos para trasladar simpatizantes; difundir ideas a través de plataformas digitales para no exponer a simpatizantes y generar buenas prácticas en dichos espacios para la igualdad de condiciones.

“Es determinante el compromiso de las organizaciones políticas para el cumplimiento de las disposiciones emitidas por las autoridades de la salud. La respuesta contra la pandemia requiere de acciones colectivas, de la voluntad y del compromiso de los líderes políticos para generar los niveles de conciencia necesarios entre sus seguidores”, sentencia el documento.

(Captura: OEA)





