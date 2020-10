Conforme a los criterios de Saber más

En el marco de las Elecciones 2021, los partidos políticos se encuentran camino a llevar a cabo sus procesos de democracia interna a fin de determinar a sus candidatos a la presidencia, vicepresidencias y Congreso de la República. Mientras en algunas agrupaciones políticas hay más de un aspirante a la máxima encargatura del país, en otras es visible solo una precandidatura.

En el caso de Acción Popular, son cuatro los inscritos en el proceso de elecciones internas por la candidatura presidencial: los excongresistas Yonhy Lescano y Edmundo del Águila Herrera; Alfredo Barnechea, quien postuló a la presidencia con el partido en el 2016; y Luis Enrique Galvez, exregidor provincial de Lima y exsecretario general de la organización política.

Lescano y Del Águila fueron parte del Parlamento disuelto por el presidente Martín Vizcarra. El partido elegirá a sus candidatos bajo la modalidad un militante un voto el 29 de noviembre.

Acción Popular tiene cuatro precandidatos presidenciales. (Fotos: GEC)

Perú Patria Segura (PPS) estuvo en diálogos con otras agrupaciones a fin de sellar alianzas, pero vencido el plazo no pudo concretar alguna. Es más, envió un documento al JNE solicitando la ampliación del tiempo para presentar solicitudes de inscripción de coaliciones. Pese a ello, ha emprendido el camino para participar de los comicios de forma individual y elegirá a sus candidatos vía la modalidad de delegados, previamente seleccionados, el 6 de diciembre.

Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre entre el 2007 y 2014, confirmó a El Comercio que será precandidato presidencial del partido, en el que aparecen como afiliados desde el 30 de setiembre Roberto Gómez Baca, quien fue electo como alcalde de Surco en el 2006, 2010 y 2014, y Javier Atkins, expresidente regional de Piura.

Distintas fuentes del partido señalaron que sectores de las bases han planteado a Gómez Baca y Atkins participar en las elecciones internas por la precandidatura presidencial.

Al respecto, el exalcalde de Surco comentó a este Diario que “en mi principio, mi participación tiene que ver con un interés partidario, de hacer partido” y no necesariamente con una postulación al Congreso u otro cargo.

Más bien, dijo que apoyaría una postulación del líder de la agrupación, Renzo Reggiardo, aunque otras fuentes señalaron que, al momento, este no ha decidido participar. “Apoyaré con el proceso interno al que el partido que conformo me convoque. No descarto, ni afirmo nada”, indicó. Por su parte, Atkins confirmó que en el partido le hicieron la propuesta, pero aseguró que no ha aceptado porque considera que el candidato natural debe ser el exparlamentario.

Rafael Santos ha expresado sus intenciones de ser precandidato presidencial de PPS. Fuentes del partido señalan que algunos sectores internos han planteado las precandidaturas de Javier Atkins y Roberto Gómez Baca. Este último afirma que su interés es hacer vida partidaria. (Fotos: GEC)

El Partido Aprista Peruano, conocido como Apra, es otra organización política en donde hay más de un precandidato presidencial. Además del anuncio de Abel Salinas, exministro de Salud del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el nombre de Nidia Vílchez, excongresista y exministra en el segundo gobierno de Alan García, también ha sido voceado.

Además, de ellos, Elías Rodríguez, secretario general institucional del partido, comentó hace unos días a este Diario que aún existe la esperanza de que el empresario Roque Benavides —recientemente afiliado— “pueda encarnar las aspiraciones” de la agrupación. Las elecciones internas se desarrollarán a través del voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados.

Abel Salinas ha anunciado su precandidatura presidencial. Nidia Vílchez también es voceada como precandidata. (Fotos: GEC)

Todos por el Perú (TPP) es otra agrupación en la que, en medio de una disputa dirigencial recientemente resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), han aparecido dos figuras con expresas intenciones de ser precandidatos presidenciales: el ex primer ministro Pedro Cateriano y el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz.

Cada uno se afilió al partido, pero con personeros legales de dos distintas facciones. El JNE ratificó la semana pasada la inscripción de Áureo Zegarra como presidente del partido.

Tanto Fernando Cillóniz como Pedro Cateriano pretenden tentar el sillón presidencial a través de Todos por el Perú, cada uno afiliado por distintas facciones del partido. (Foto: El Comercio)

Luego, en el Frente Amplio, las disputas dirigenciales internas derivaron en que dos facciones lancen a sus precandidatos a la presidencia, se trata de los excongresistas del Parlamento disuelto, Marco Arana y Humberto Morales.

Ambas precandidaturas surgieron en congresos partidarios realizados por las distintas facciones a fines de setiembre.

Marco Arana y Humberto Morales, excongresistas del Parlamento disuelto, lideran dos facciones en el Frente Amplio. Cada una de ellas los ha propuesto como precandidatos presidenciales. (Foto: Mario Zapata / GEC)

Así, de los 24 partidos políticos con inscripción vigente, son Acción Popular, el Apra, TPP, PPS y Frente Amplio los que, desde semanas atrás, tienen a más de una persona voceada para las respectivas precandidaturas presidenciales. En el resto de agrupaciones, al momento, se conoce, respectivamente, solo una cara visible como aspirante al sillón presidencial.

En Alianza para el Progreso (APP), más de un representante de la agrupación ha señalado que el candidato natural es el presidente de la misma, César Acuña, quien fue excluido de la contienda del 2016 luego de que el JNE determinara que violó la prohibición en torno a la entrega de dádivas tras regalar dinero a comerciantes de un mercado de Chosica y ofrecer otro monto a un joven con discapacidad durante un mitin en Piura.

El partido APP camina solo hacia las Elecciones 2021 luego de desistir de su alianza con el Partido Popular Cristiano (PPC). El caso de este último es particular.

César Acuña lidera APP y es su única carta presidencial al momento. (Foto: Hugo Pérez / GEC)

Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, se perfilaba como la carta del PPC a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de la coalición; pero con la ruptura de esta, el PPC ha emprendido ahora su proceso de democracia interna para definir a sus candidatos.

También antes de la cancelación de la alianza e incluso antes de que en el PPC se acordara concretar el bloque, fuentes de este Diario señalaron que el partido tenía hasta cuatro precandidatos presidenciales.

Hoy, ya a sabiendas de que la organización participará de forma individual, otras fuentes señalaron que Carlos Neuhaus habría desistido de tentar la presidencia del país, que Marisol Pérez Tello, secretaria general, apostaría más hacia el 2026 y que Alberto Beingolea, presidente del partido, se mantiene como opción vigente. Este último fue el único pepecista que apareció —con 1%— en la encuesta de intención de voto publicada por El Comercio-Ipsos en setiembre.

El PPC desarrollará sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados. Estos serán designados el 29 de noviembre para, el 6 de diciembre, determinar a los candidatos para los comicios del 2021.

Alberto Beingolea encabezó las tratativas con APP para una alianza electoral, finalmente frustrada. Hoy se mantendría como la principal opción en el PPC rumbo al 2021. (Foto: Alonso Chero / El Comercio)

En Avanza País, el economista Hernando de Soto se afilió al igual que el empresario Carlos Añaños no solo para ser “la dupla que va a manejar este partido” —según dijo hace unas semanas en RPP—, sino que ambos son también las caras visibles de la agrupación para una plancha presidencial liderada por De Soto.

“Estoy muy honrado que Hernando de Soto me haya invitado a participar en la plancha [...] Mi apoyo es incondicional para Hernando”, dijo Añaños a Canal N a inicios de mes.

Avanza País ha inaugurado en las últimas semanas locales de campaña en el sur. (Foto: El Comercio)

En Juntos por el Perú, al que se han afiliado Verónika Mendoza y otros miembros del Movimiento Nuevo Perú —que no cuenta con inscripción—, la excongresista es la única precandidata presidencial.

El presidente de la organización política, Roberto Sánchez Palomino, ha sido voceado para integrar la plancha presidencial como candidato a vicepresidente.

Verónika Mendoza se afilió a JP con miras a las elecciones generales del 2021. (Foto: El Comercio / Archivo)

Mientras tanto, en Fuerza Popular se realizó el último 20 de setiembre un Congreso Nacional en el que escogió a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el período 2020-2024. Ahí se ratificó a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta de la agrupación, a Luis Galarreta como secretario general y, entre otros cargos, se nombró a Diethell Columbus, vocero de la actual bancada, como secretario nacional del grupo parlamentario.

La excongresista e hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori es la única cara visible del partido, al momento, rumbo al 2021. Es más, Galarreta ha señalado que ella “es la candidata innata”.

La excandidata presidencial del partido en el 2016 anunció a fines de mes pasado su retorno “100% activo” a la agrupación y, hace unos días, publicó un video en redes sociales señalando: “Asumo el compromiso de seguir adelante con el apoyo de mi padre, con quien he podido reencontrarme. Puedo asegurarles que con ustedes, con Alberto Fujimori y el gran equipo de Fuerza Popular vamos a enfrentar con éxito el gran reto”.

Keiko Fujimori ha retornado con fuerza a sus actividades partidarias. (Foto: GEC)

En el Partido Morado, el economista Julio Guzmán es el único rostro que se perfila como precandidato presidencial. Recientemente, la agrupación ha afiliado a otras figuras políticas: Susel Paredes, exfuncionaria municipal de La Victoria; Flor Pablo, exministra de Educación; y Gloria Montenegro, exministra de la Mujer.

En diálogo con este Diario hace unos días, Pablo no descartó la posibilidad de postular al Congreso o incluso integrar una plancha presidencial.

En Restauración Nacional, que ha emprendido una tarea de renovación que incluye el cambio de nombre a Victoria Nacional, George Forsyth es el único precandidato presidencial. Es más, con ese fin se afilió al partido y renunció a la alcaldía de La Victoria menos de dos años después de haber iniciado su gestión, que culminaba en el 2022.

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se inscribió en Restauración Nacional y hoy es su único precandidato presidencial. (Foto: César Campos/El Comercio)

Forsyth llegó a la alcaldía de La Victoria tras participar como candidato invitado de Somos Perú. Este partido tiene ahora como cabeza más visible rumbo a las elecciones generales a Daniel Salaverry, quien en el 2016 llegó al Congreso con Fuerza Popular y antes militó también en el Apra.

El último domingo, Forsyth compartió este mensaje en Twitter: “Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Yo creo que no. Creo que merecemos mucho más que este circo de corruptos”. Salaverry le respondió con este comentario: “Así es. El Perú no merece ser gobernado por corruptos, ni por improvisados que no pueden hacer bien ni una ciclovía”.

Daniel Salaverry se perfila como el precandidato presidencial de Somos Perú. (Foto: Archivo El Comercio)

De otro lado, en el Partido Nacionalista, los coordinadores regionales y la coordinadora nacional de la Juventud Nacionalista enviaron un documento al expresidente Ollanta Humala el último lunes solicitándole ser el candidato presidencial de la agrupación en el 2021.

Fuentes del partido indicaron que, al momento, no hay una respuesta de Humala. Sin embargo, él es la cara más visible de la agrupación, en la que recientemente se ha afiliado su abogado Alberto Otárola, quien tentaría un escaño del Parlamento.

Las juventudes del Partido Nacionalista le han pedido oficialmente al expresidente Ollanta Humala ser el candidato presidencial en el 2021. (Foto: El Comercio / Archivo)

Al igual que el Partido Nacionalista y el Apra, Contigo (ex Peruanos por el Kambio) es una agrupación política cuyo candidato presidencial obtuvo la victoria en los últimos 20 años.

El empresario y exvicepresidente del primer gobierno de Alberto Fujimori, Máximo San Román, es el único precandidato presidencial de Contigo. Además, un acuerdo interno de la agrupación le otorgó la presidencia de la misma. Él ha tentado anteriormente cargos de elección popular con Alianza por el Gran Cambio, Restauración Nacional, Unión por el Perú y el Movimiento Cívico Nacional Obra.

Máximo San Román ha tomado las riendas del partido Contigo rumbo al 2021. (Foto: Manuel Melgar/El Comercio)

Por el lado de Solidaridad Nacional, que busca llamarse ahora Renovación Popular como parte de su cambio de imagen, el precandidato presidencial es Rafael López Aliaga, quien ha tomado las riendas de la agrupación tras la licencia del exalcalde de Lima y fundador de la misma, Luis Castañeda Lossio.

“Tenemos principios solidarios pero anclados en Cristo. Cristo es el que nos va a sacar de esta crisis, con nuestro trabajo claro está. Yo soy una persona pragmática que se basa en Cristo”, dijo López Aliaga a inicios de mes al presentar la nueva imagen del partido y confirmar su postulación.

El precandidato presidencial Rafael López Aliaga presentó la refundación de Solidaridad Nacional, que pasará a llamarse Renovación Popular con el color celeste como bandera. (Foto: GEC)

En Perú Libre, fuentes de la agrupación refirieron que Pedro Castillo, quien en el 2017 y 2018 promovió huelgas de docentes a nivel nacional, es la carta para las elecciones presidenciales.

La abogada y excandidata a la alcaldía de Surquillo, Dina Boluarte Zegarra, integraría también la plancha presidencial de dicha organización.

Pedro Castillo se afilió recientemente a Perú Libre. (Foto: GEC)

De igual manera, en Podemos Perú, el actual congresista Daniel Urresti se perfila como la apuesta rumbo a las elecciones presidenciales.

A inicios de mes, él anunció su precandidatura a través de redes sociales. “Acepto ir a las elecciones internas del partido Podemos Perú y espero ser el candidato presidencial de Podemos Perú el 11 de abril del año 2021”.

Daniel Urresti ha anunciado su precandidatura por Podemos Perú. (Foto: Congreso)

En el caso de Unión por el Perú (UPP), Antauro Humala es el candidato presidencial natural pese a su situación legal, según ha señalado José Vega, presidente de la organización. “Las elecciones internas determinarán quién tiene el liderazgo. En este momento, estamos Antauro liderando el Frente Patriótico y quien habla en UPP. Ambos comandamos este proyecto”, indicó a El Comercio hace unos días.

Mientras tanto, en otras agrupaciones como Democracia Directa, Perú Nación y Renacimiento Unido Nacional las caras visibles para las elecciones presidenciales son, respectivamente, sus dirigentes Andrés Alcántara, Francisco Diez Canseco y Ciro Gálvez.

En Frepap, la vocera de la bancada, María Teresa Céspedes, comentó a Andina hace algunos días que el partido no hará alianzas ni optará por invitados para el proceso que viene. Ezequiel Jonas Ataucusi Molina, presidente del partido, sería su precandidato presidencial.

Lo cierto es que, finalmente, de acuerdo al cronograma electoral del JNE, todos los partidos tuvieron hasta el 15 de octubre para convocar a elecciones internas.

El 29 de noviembre será el día de la elección interna para determinar a los candidatos y/o delegados por parte de los afiliados.

En el caso de una elección interna por la modalidad de delegados, estos deberán desarrollar el proceso el 6 de diciembre. Asimismo, el 9 de diciembre es la fecha máxima para que las organizaciones políticas publiquen sus resultados por circunscripción electoral.

Según ha podido conoce este Diario, la mayoría de partidos determinará a sus candidatos por la modalidad de delegados; es decir, serán mayoritariamente cúpulas partidarias las que decidan las postulaciones para las elecciones generales del 2021, por lo que, en algunos casos, la elección del candidato presidencial será, aparentemente, un mero trámite.

Aclaración: Este informe fue actualizado con las declaraciones del exgobernador regional de Piura, Javier Atkins.

