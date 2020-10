Fernando Cillóniz, empresario y exgobernador de Ica, se inscribió como precandidato presidencial para los comicios de Todos por el Perú con miras a las elecciones generales del 2021, en medio de la división interna que afronta la agrupación.

El 16 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones determinó ratificar la inscripción de Áureo Zegarra Pinedo como presidente de la agrupación. Pedro Cateriano -que también buscaría ser la carta del partido para las elecciones- ingresó a TPP con esa dirigencia. La otra facción está liderada por José Antonio Aspíllaga Plenge y ante su personero legal Cillóniz se inscribió como militante.

En diálogo con El Comercio, Jaime Freundt, vocero y coordinador general de la Comisión Nacional de Política de la facción de TPP liderada por Aspíllaga, confirmó la inscripción de Cilloniz.

Sin embargo, Zegarra subrayó a El Comercio que esa inscripción todavía no es oficial porque el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) del partido, donde se tiene que recibir el oficio, no está instalado y no estaría cumpliendo con los estatutos.

“Nosotros estamos cumpliendo con los pasos y todas las cosas formales. (...) Nosotros nos estamos pegando estrictamente a la ley, al estatuto, ellos (la facción de TPP liderada por Aspíllaga) está con una franca rebeldía contra el JNE”, indicó.

Ante esta declaración, Jaime Freundt declaró que el TNE ya fue instalado y aprobado por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de la JNE, y que el plazo para la inscripción de candidatos venció el 22 de octubre, por lo que la única precandidatura en vigencia sería la de Fernando Cilloniz.

Consultado por El Comercio, Pedro Cateriano dijo que lo único que puede señalar, por el momento, es que en TPP le han pedido que se inscriba como precandidato presidencial para las elecciones internas y que otros postulantes han declinado en su favor.

