Los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presentaron el martes a parte del equipo de técnicos que los acompañan en este último trayecto de la segunda vuelta. Castillo lo hizo en un evento organizado en el estadio El Dorado de Puente Piedra, mientras que Fujimori durante una conferencia en el local del partido en Camacho.

El último sábado, Castillo había anunciado la incorporación de cuatro profesionales a su equipo, entre ellos el economista Kurt Burneo. Sin embargo, el lunes desistió de continuar en el grupo de Perú Libre. Finalmente, el martes Castillo mostró a 15 personas que son parte de su grupo de expertos, entre políticos de los partidos Frente Amplio, Juntos por el Perú, Nuevo Perú e independientes. Este miércoles, en Ayacucho, el candidato presidencial iba a anunciar más nombres.

“Los nombres que voy a mencionar son coordinadores en los equipos de cada uno de los sectores. Acá no estamos designando ministros, porque no se trata de la repartija. La repartija es parte de la historia porque así se ha visto a los equipos técnicos”, afirmó Castillo en un evento partidario en Puente Piedra.

Entre los técnicos presentados por Castillo hay docentes, economistas, abogados, físicos, sociólogos, médicos.

Pedro Castillo en Puente Piedra, junto a su equipo de técnicos. (Foto: Leandro Britto/ GEC)

Por parte de Fuerza Popular, la candidata Keiko Fujimori presidió el martes la presentación de otros técnicos convocados para ser parte de su equipo. Entre ellos, personas que han sido titulares en los ministerios de Energía y Minas, Vivienda y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Asimismo, integran estas filas partidarios de otras agrupaciones políticas que, en la primera vuelta, fueron contendoras de Fuerza Popular: el Partido Popular Cristiano (PPC) y Renovación Popular. Junto a Hernando Guerra García, jefe del plan de gobierno, la candidata anunció la incorporación de 13 profesionales.

Uno de los ausentes fue el biólogo Ernesto Bustamante, quien realiza recomendaciones en el área de salud y en estos momentos está fuera del país. En este rubro, fue presentado el pediatra José Recoba.

“Soy consciente [de] que esta campaña no se trata de mí. Yo soy el medio para evitar que el país no caiga en manos del comunismo. Hoy vamos a presentar a un primer grupo de profesionales y lo vamos a hacer en orden alfabético. Tienen amplia experiencia, personal, profesional y política”, dijo Fujimori el martes.

Keiko Fujimori en Camacho, junto a los profesionales que son parte de su equipo técnico. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)

Los técnicos de Perú Libre

Juan Cadillo León

Juan Cadillo León es profesor de la región Áncash y nuevo jale en el equipo de Castillo. Fue considerado uno de los 50 mejores profesores del mundo en el 2017 y ha recibido las Palmas Magisteriales, máximo reconocimiento del Estado peruano para los educadores.

En mayo del 2019, bajo la gestión de Flor Pablo, Cadillo León fue designado presidente del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP), que permite financiar proyectos de mejora pedagógica a maestros a nivel regional.

Juan Cadillo, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo. (Foto: Christian Ugarte)

El equipo de economistas

Los cuatro economistas que integran el equipo técnico son Juan Pari, Celeste Rosas Andrés Alencastre y Roberto Vela.

Juan Pari es un ingeniero economista y excongresista, por Tacna, desde el 2009, en reemplazo del fallecido Juvenal Ordoñez, hasta el 2016. Castillo manifiesta que Pari está coordinando con economistas del país para evaluar la forma de reactivar la economía y generar empleo.

También fue presidente de la primera comisión Lava Jato en el Congreso, antes que se revelaran los sobornos de Odebrecht en el país. Publicó en el 2017 el primer libro que aborda el caso Lava Jato en el Perú: “Estado corrupto”.

Pedro Castillo presentó a los miembros de su equipo durante un mitin en Puente Piedra (Foto: Grupo El Comercio).

Celeste Rosas es una economista con experiencia en desarrollo, políticas sociales y en primera infancia. Trabajó como coordinadora de atención integral a la primera infancia en el Ministerio de Educación. La exfuncionaria ha sido designada como encargada de los temas de Producción y Desarrollo en el equipo técnico.

También forman parte Roberto Vela, quien ha sido decano del colegio de economistas de Ucayali, y Andrés Alencastre, economista de la UNALM y miembro de la Asociación Civil para la Gestión del Agua en Cuencas.

Los encargados de la Salud

Hernando Cevallos fue el primer nombre revelado por Castillo en su entrevista de el sábado pasado. Afirma que es él el encargado de encaminar soluciones a la pandemia.

Cevallos es un médico piurano, que ejerció como decano del Colegio Médico de su región. En el 2016 postuló y fue electo congresista con el Frente Amplio, bancada en la que se mantuvo tras el fraccionamiento del grupo el Nuevo Perú, y donde llegó a desempeñarse como vocero.

Militó en el Frente Amplio desde el 2014 hasta inicios de este año. Fue miembro de la Comisión Política Nacional hasta octubre del 2020, momento en el que criticó la decisión de Marco Arana de no aceptar la invitación de Verónika Mendoza para unir fuerzas de cara a estas elecciones.





Hernando Cevallos, integrante del equipo de Pedro Castillo. (Foto: USI)





Al equipo coordinado por Cevallos se ha sumado el epidemiólogo y estadístico Antonio Quispe, quien es médico investigador, docente universitario y fue miembro del grupo de trabajo Prospectiva del Ministerio de Salud a inicios de la pandemia.

El epidemiólogo afirmó, en declaraciones a Latina, que Cevallos ha convocado a un equipo “extremadamente amplio” conformado por más de 30 profesionales de la salud.

El médico Antonio Quispe, integrante del equipo de Pedro Castillo.

Anahí Durand

Anahí Durand es socióloga y profesora de San Marcos. Fue jefa del plan de gobierno de Juntos por el Perú en esta campaña y es parte de la comisión política de Nuevo Perú. Anunció su alianza con Perú Libre a fines de abril y participó en el Plan Bicentenario presentado por Castillo hace pocos días.

Avelino Guillén

Avelino Guillén fue fiscal superior de Lima en los años noventa, y fiscal superior adjunto la década siguiente. Trabajará los temas de justicia en el equipo técnico de Castillo, junto a otros personajes que no quiso revelar. Se le recuerda por su participación en la sustentación de la acusación que culminó con la condena a Alberto Fujimori por los crímenes cometidos en Barrios Altos y La Cantuta.

El exfiscal ha mantenido una postura crítica respecto al fujimorismo en los últimos años. Apoyó la candidatura de PPK en la segunda vuelta del 2016, asesorándolo en materia anticorrupción. En declaraciones a Ideeleradio el mes pasado, afirmó que la candidatura de Keiko Fujimori representa una seria amenaza para la democracia, y para el Equipo Especial Lava Jato.

El exfiscal Avelino Guillén, integrante del equipo técnico de Pedro Castillo. (Foto: USI)

Los científicos

Modesto Montoya es un físico nuclear e investigador peruano cuya cercanía al equipo de Perú Libre no es sorpresa. Castillo se ha reunido previamente con Montoya y otros científicos, quienes le manifestaron su apoyo. El físico es partidario de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, propuesta presentada por Castillo en su Plan Bicentenario.

También lo acompaño Rolando Páucar, otro físico especialista en energía nuclear. Ha sido presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo.

El físico Modesto Montoya, integrante del equipo de técnicos de Pedro Castillo. (FOTO: Hugo Pérez/El Comercio)

Los abogados

Entre los tres abogados nombrados por Castillo, se encuentra Dina Boluarte, apurimeña y actual candidata a la vicepresidencia con Perú Libre y funcionaria de RENIEC.

También lo acompañó Ricardo López Risso, abogado sanmarquino y actual presidente del Consejo Directivo de la Academia de Políticas Públicas, y Julián Palacín, especialista en derecho aéreo.

No tenemos a jugadores pero tenemos a los mejores.

Los técnicos de Fuerza Popular

Parte del equipo de Keiko Fujimori. (Foto: Eduardo Cavero)

Los exministros

Se han sumado al equipo de técnicos de Fuerza Popular los exministros Rafael Belaunde, Carlos Bruce y Óscar Valdés.

Belaunde fue ministro de Energía y Minas en el Consejo de Ministros liderado por Pedro Cateriano, en julio del 2020 durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Es economista y se desempeñó como consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. También fue jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo en el 2007.

Carlos Bruce, excongresista y economista, fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento el 2019, también durante el exgobierno de Vizcarra. Aquella fue la tercera vez que asumió esa cartera: la lideró entre el 2002-2005 (en el gobierno de Alejandro Toledo); y 2017-2018.

Fue congresista entre los años 2006-2011, 2011-2016 y en el anterior Congreso disuelto. Ha integrado las bancadas de Perú Posible y Peruanos por el Kambio (PpK). Durante esta campaña electoral, fue parte del equipo del excandidato presidencial George Forsyth.

Óscar Valdés -militar en retiro- fue ministro del Interior (durante el conflicto por el proyecto Conga) y presidente del Consejo de Ministros entre los años 2011 y 2012, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala.

Los exministro Rafael Belaunde, Óscar Valdés y Carlos Bruce son parte del equipo técnico de Fuerza Popular.





Exvicepresidentes en los gobiernos de Alberto Fujimori

Máximo San Román, empresario cusqueño, fue primer vicepresidente durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. También fue senador por Cambio 90. Tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, San Román asumió la presidencia de la República.

“Asumo el cargo en situación muy difícil para nuestro pueblo con el propósito de prevalecer la verdad sobre la mentira, la razón sobre la fuerza, y la democracia sobre la dictadura”, dijo San Román el 21 de abril de 1992, durante su juramentación. En noviembre del año pasado retiró su precandidatura a la Presidencia tras diferencias con la dirigencia de Contigo.

El diplomático Francisco Tudela fue primer vicepresidente durante el tercer gobierno de Alberto Fujimori, que empezó en julio del 2000 y terminó en noviembre del mismo año por incapacidad moral y abandono del cargo.

En octubre del 2000, Tudela renunció al cargo de vicepresidente. Un mes antes, el 14 de setiembre, se difundió el primer ‘Vladivideo’, en el que el exasesor Vladimiro Montesino sobornaba al entonces congresista congresista Alberto Kouri.

Tudela fue también ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Fujimori y estuvo en el grupo de rehenes durante la toma de la Embajada de Japón, en 1996.

Francisco Tudela, parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. (Foto: Eduardo Cavero/ GEC)

Salud

José Recoba, médico pediatra, fue incorporado al equipo técnico de Fuerza Popular. Recoba había sido parte del mismo grupo de expertos del partido político durante las elecciones del 2016.

Tras sumarse al grupo para presentar recomendaciones en el sector Salud, dijo que tienen un plan “en el que estamos visualizando una salud para la ciudadanía con miras a los próximos 50, 60, 100 años. La salud no es una foto instantánea del momento, es un proceso que va siendo dinámico y cambia con las poblaciones con las personas”, declaró a RPP Noticias.

El médico pediatra José Recoba, integrante del equipo de Keik Fujimori.

Minas

Rómulo Mucho es ingeniero de minas y exviceministro de Minas (2005-2006), así como excongresista. Postuló en la últimas elecciones generales 2021 para congresista por el partido Avanza País. De acuerdo con su página de LinkedIn, es docente en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minas, Metalurgia y Geográfica de la UNMSM, y gerente general de PEVOEX CONTRATISTAS S.A.C.

En una reciente entrevista con RPP Noticias señaló que se deben hacer esfuerzos para que los proyectos mineros Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa) se concreten. “Es un pregunta muy compleja, no se puede decir que va, hay que trabajar, pero debería ir [...] esto se resuelve con el Estado, la empresa y la comunidad. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que Conga y Tía María vayan”, dijo.

En junio del 2005, Mucho también postuló a la Presidencia y tuvo declaraciones en contra de Keiko Fujimori. “¿Qué nos puede ofrecer ella? Lo mismo de siempre, solo hay que ver quiénes están a su lado, la misma gente con la que gobernó su padre [el encarcelado ex presidente Alberto Fujimori]”, dijo a El Comercio en aquella fecha.

Exviceministro Rómulo Mucho (Foto: Grupo El Comercio)

Economía

El economista Eugenio D’ Medina, excandidato al Congreso por Avanza País, ha sido integrado al equipo de expertos de Fuerza Popular. El martes, también fueron anunciados Luis Ovalle, experto en microcréditos; y Marco Vinelli, economista experto en temas agrarios y quien fue designado en octubre del 2020 como presidente de Agrobanco.

Abogadas

Andrea Lanata, abogada y militante del PPC, se incorporó al equipo de Keiko Fujimori. Es Secretaria Regional de la Mujer del partido y fue regidora municipal de San Isidro.

También fue candidata al Congreso por el PPC. Elizabeth Zea es abogada, docente y directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo (IDHDES) de la USMP. En estas elecciones generales 2021, fue candidata al Congreso con el partido Perú Patria Segura.

Las abogadas Elizabeth Zea y Andrea Lanata, integrantes del equipo de Keiko Fujimori.

Gestión metropolitana

Norma Yarrow, virtual congresista de Renovación Popular, se sumó al equipo de Fuerza Popular. Yarrow es arquitecta por la UNIFÉ, y se ha desempeñado en la comuna limeña como regidora entre los años 2003-2006, 2007-2010. Ha sido también regidora municipal por el partido Perú Patria Segura en la última gestión municipal.

(Foto: Municipalidad de Lima)

¿Qué impacto tiene la presentación de los equipos técnicos?

Omar Awapara -director de la carrera en Ciencias Políticas de la UPC-, consideró que las presentaciones del martes no han logrado “aplacar miedos o indecisiones”.

En cuanto a Pedro Castillo, opinó que la salida de Kurt Burneo sí le ha afectado. “El hecho de que uno de sus principales jales en el tema económico, que es lo que también está en duda, el que no esté Burneo creo que lo ha golpeado más que la presencia de otros. Le beneficia haber incorporado a profesionales que son respetados en otras áreas: educación, ciencia, lucha de la pandemia; por ese lado creo que sí, pero lo que él necesitaba más probablemente era el manejo económico y por ahí no encontró, por lo menos en Burneo”, indicó.

Respecto a la presentación de Keiko Fujimori, mencionó la presencia de Luis Carranza, exministro de Economía en el equipo de Fuerza Popular. “En el tema económico está ahí la tranquilidad, la virtud o la ventaja y la carta de Keiko tiene que ver más con el fujimorismo, con el manejo económico por contraste a Castillo, pero los temores que despierta no se han visto calmados con la presencia de varios rostros de los 90′s, como Tudela o incluso más recientes como Valdéz, que tuvo un breve paso y un poco accidentado en el gobierno de Ollanta Humala”, comentó.

La politóloga María Paula Távara señaló que estas presentaciones “buscan dar a la ciudadanía la confianza necesaria en cuanto a la solvencia o la línea política y técnica que, gane uno u otro candidato, tendría”.

En el caso de Pedro Castillo, le permiten la “solvencia que se le estaba reclamando”. “Muchas personas estaban temerosas del voto y no necesariamente de temores políticos. Hay algunos votantes que no necesariamente eso era lo que les motivaba, sino que sus temores estaban en si va a tener capacidad de gestión de gobierno o no, si tenía un plan para poder ejecutarlo. Creo que ayer ha mostrado, en el caso de la pandemia, un equipo bastante solvente que podría calmar esos temores de gestión”, opinó.

En el caso de Keiko Fujimori, el equipo que ha presentado “no la ayuda a dar esa imagen. Es un equipo bastante de los 90, incluso con algunas figuras que pertenecieron al equipo de su padre como Tudela”.

