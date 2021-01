Conforme a los criterios de Saber más

En el actual Congreso, solo el 9% de los 130 congresistas contaba con experiencia legislativa previa. La oferta electoral de candidatos con conocimiento parlamentario para el nuevo período 2021-2026 es muy baja, por lo que se repetiría el escenario de una representación sin experiencia.

La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio estudió las hojas de vida de los más de 3.000 candidatos al Congreso y detectó que solo el 6% de los aspirantes a un escaño tiene algún tipo de experiencia en el sector.

Son 42 los candidatos que ya tienen la experiencia de haber sido congresistas y regresan por un nuevo período, y 150 los que han trabajado como asesores en despachos, bancadas, comisiones o en la misma estructura orgánica de la institución. En suma, son 192 candidatos que conocen la institución a la que postulan, entre un universo de 3.026 postulantes.

(Elaboración: El Comercio)

Carrera legislativa

Iván Lanegra, secretario general de la asociación civil Transparencia, recuerda que esta es la primera elección en que se aplicará la prohibición de la reelección parlamentaria. En el proceso del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpretó que los miembros del Parlamento disuelto sí podían postular. Bajo esa línea, 19 miembros del Congreso disuelto postularon, pero solo cuatro fueron elegidos.

“El impedimento de la reelección reduce el número de personas con experiencia que pueden postular. A eso hay que añadir que no existen incentivos para una carrera política. Aun cuando existía la posibilidad, era difícil que un legislador lograra reelegirse, ahora el problema se ha agravado”, explica Lanegra.

Para la politóloga Milagros Campos, el impedimento de la reelección ha representado quitar el mayor incentivo que tenían los legisladores para su carrera a través de la evaluación de los electores cada cinco años.

“La experiencia parlamentaria no solo te permite el manejo del reglamento, sino también la posibilidad de la rendición de cuentas. Nos encontramos en un momento donde no hay carrera política. Parte de lo que se tiene que cambiar es el fortalecimiento de partidos a través de fortalecimiento de carreras políticas”, indica Campos.

La especialista en temas parlamentarios apunta que la mayoría de excongresistas postula con un partido distinto al que representaron en anteriores períodos. Nuestro análisis arroja que el 57% de los 42 excongresistas postula con diferente camiseta partidaria. Campos llama a esta práctica un “transfuguismo institucionalizado”.

Nivel técnico

El otro nivel de experiencia que se encuentra en las listas puede verse en los candidatos que han trabajado como asesores en los distintos espacios del Legislativo. Fuerza Popular (24), Acción Popular (18), Avanza País (13) son los partidos que más candidatos con este perfil llevan en sus listas.

Los fujimoristas postulan por Lima a Jaime Abensur, un especialista parlamentario con varios años en el Poder Legislativo.

En Acción Popular destaca el nombre de María del Carmen Alva, exasesora de la bancada que ya postuló en el 2020 sin éxito. Mientras que en Avanza País está Adriana Tudela, quien trabajó con el exlegislador Pedro Olaechea durante el período del Congreso disuelto.

Para Lanegra, resulta importante el conocimiento del manejo parlamentario porque existe un conjunto de normas informales que se dan en el interior del Parlamento y que, de no conocerlas, se tiene una gran desventaja.

“Son normas no escritas que se usan para ordenar la agenda, el reparto de comisiones y entender la lógica misma de las comisiones. Es en estos espacios donde se juegan con líneas grises. El que entiende mejor esto mueve con mayor ventaja sus opciones para que, por ejemplo, se aprueben iniciativas en base a intereses particulares. Lo que no tienen experiencia no se dan cuenta”, explica Lanegra.

Campos sostiene que también es importante la experiencia previa en otros cargos públicos, como los subnacionales. En este proceso, postulan 56 exalcaldes, 3 exgobernadores, 191 exregidores y 22 exconsejeros regionales. Campos y Lanegra coinciden en que estos cargos dan experiencia en la negociación política, muy importante en Congresos con alto nivel de fragmentación como los que hemos visto en los últimos veinte años.