La agrupación política Frente de la Esperanza 2021 solicitó este martes, fecha límite para la inscripción de planchas presidenciales con miras a las elecciones del próximo abril, la inscripción de su fórmula ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1.

La agrupación liderada por el exministro y exlegislador Fernando Olivera lo postula a él a la presidencia de la República. Lo acompañan en la primera vicepresidencia Elizabeth León Chinchay; mientras que en la segunda, Carlos Cuaresma Sánchez.

En diálogo con El Comercio, el juez Luis Carrasco Alarcón, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, confirmó el ingreso al sistema de la solicitud de inscripción de la lista liderada por Olivera.

La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas publicó el domingo en el diario oficial El Peruano la síntesis de la agrupación que había solicitado su inscripción como partido político a finales de setiembre del 2020.

Para lograr su inscripción como partido, al Frente de la Esperanza 2021 le falta pasar el proceso de tachas, que ya empezó a correr y culminaría esta semana.

Sobre la inscripción de su grupo de cara a competir en el proceso electoral, Fernando Olivera señaló a este Diario que “se ha cumplido con los requisitos. Las candidaturas deben marchar y los plazos se deben ajustar porque no puede limitarse el derecho a la participación política”.

Quedaría en manos del pleno del JNE

“Hoy vencía el plazo para solicitar las solicitudes de inscripción, pero eso no significa que los que han presentado la solicitud ya están inscritos”, explicó el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, José Manuel Villalobos.

Ahora las candidaturas tienen que pasar por el proceso de calificación de listas para ver si son admitidas o no. “Si no cumplen un requisito de fondo, les van a declarar improcedente. Si no cumplen un requisito de forma, les pedirán que subsanen. Veremos qué resuelve respecto a Olivera si su partido aún no está inscrito formalmente. Eso sería una improcedencia y él tendría que apelar”, explicó Villalobos.

La apelación de Olivera llegaría hasta el pleno del JNE, instancia que decidiría finalmente si el candidato seguirá en carrera. Ante el pleno del JNE, solicitará que prime el derecho a la participación política.

