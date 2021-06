El exfiscal de la Nación, José Peláez Bardales, dijo que había recibido información de que el fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, primer accesitario que ha sido notificado para que ocupe el cargo del suspendido Luis Arce Córdova en el Jurado Nacional de Elecciones, estaría con síntomas de coronavirus (COVID-19).

“Según tengo noticias, el doctor (Víctor Raúl Rodríguez Monteza) estaría con síntomas de COVID-19 y eso podría de alguna manera evitar su rápida presentación”, dijo esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Peláez Bardales señaló que actualmente el JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arenas, está a la espera de que Rodríguez Monteza se apersone y jure al cargo como miembro del pleno para seguir con las audiencias pendientes antes de proclamar los resultados oficiales de la segunda vuelta.

“Seguro hará un requerimiento el presidente del JNE para insistir ante la Junta de Fiscales Supremos y esa va a tener que conminar al fiscal (Rodríguez Monteza) para que aparezca o dé la cara y vaya a juramentar ante el JNE”, precisó.

Horas después, en declaraciones a RPP, Peláez Bardales reiteró que la información que recibió no fue directamente una confirmación de que el fiscal supremo tuviera COVID-19.

“No he afirmado que esté con COVID-19, sino que he trasmitido, según la información que me han dado, que tendría algunos síntomas de esa enfermedad. Más allá no puedo saber porque no tengo contacto con el doctor Rodríguez Monteza o personas allegadas a él”, señaló.

La noche del jueves, el Ministerio Público confirmó que había logrado notificar sin mayores incidentes al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza para que asuma el cargo de miembro del pleno del JNE, luego que Luis Arce Córdova fuera suspendido tras haber presentado una carta para “desistir” de sus funciones.

“El Ministerio Público informa que el Dr. Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue notificado a las 3:50 p.m., sin inconvenientes, sobre su incorporación inmediata al JNE, en reemplazo del Dr. Luis Arce Córdova, bajo responsabilidad funcional”, informó la fiscalía por redes sociales.

#LoÚltimo 🚨 | El Ministerio Público informa que el Dr. Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue notificado a las 3:50 p.m., sin inconvenientes, sobre su incorporación inmediata al JNE, en reemplazo del Dr. Luis Arce Córdova, bajo responsabilidad funcional. Se adjunta el cargo. pic.twitter.com/sw0FLAJfPt — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 25, 2021

Sin la presencia de un representante del Ministerio Público, el JNE no podrá sesionar y evaluar las apelaciones ante los pedidos de nulidad que ha presentado Fuerza Popular, ya que se requieren como mínimo cuatro miembros del pleno para que haya quorum en las audiencias.

Según pudo conocer El Comercio, el fiscal Rodríguez Monteza firmó de puño y letra la carta y el cargo en el que se le notificó de su designación como miembro del pleno del JNE, sin que se haya reportado alguna incidencia.

#JNE ayer, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza firmó de puño y letra el cargo de su designación ante el #JNE. No manifestó estar enfermo. LA Fiscalía indica que no se les ha reportado mayor incidencia @Politica_ECpe pic.twitter.com/fykaBkJbwy — Karem Barboza (@karembq) June 25, 2021

