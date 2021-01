Conforme a los criterios de Saber más

Durante la última semana, Julio Guzmán, candidato presidencial del Partido Morado, ha dado mayor impulso a su campaña rumbo a Palacio de Gobierno. En su primer spot, presentó a sus principales postulantes al Congreso en Lima. El economista representa a un chofer de un bus de transporte público y Susel Paredes, ex gerente de Fiscalización de La Victoria, a la cobradora.

Guzmán- en el video, que ya cuenta con más de 33.000 vistas en YouTube- hace referencia de manera indirecta a dos de sus principales contendores: George Forsyth (Victoria Nacional) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Por ejemplo, Paredes le pregunta si el bus que “manejará” es suyo o alquilado, a lo que el líder del Partido Morado responde: “Carro propio, pues Susel […] Me he pasado cinco años consecutivos con mi gente para tenerlo, yo no soy de esos que a última hora están buscando un carro para alquilar. Eso se lo dejo a tu causa, el pelotero”.

El economista también indica, mientras “conduce”, que las mototaxis no lo dejan trabajar tranquilo y, subraya, que “las naranjas son las más bravas”.

Y, al momento, de dejar subir al “bus morado” a Gabriela Salvador- quien, en las elecciones extraordinarias al Congreso de enero de 2020, postuló sin éxito bajo el símbolo del Frente Amplio- le advirtió: “Sube, pero no estés vacando a nadie”, en clara referencia al respaldo de la mayoría de la bancada de izquierda a la destitución del expresidente Martín Vizcarra en noviembre último.

Para el escritor y comunicador Gustavo Rodríguez, el balance de este primer spot del Partido Morado “es negativo”.

“Presentar a tu equipo en un bus no es una mala idea: finalmente, es un símil instantáneo de conducir gente y conducir un país. La falla está en el tono, cuando tratas de mostrar calle y eso no es parte de tus códigos o de tu identidad, se notan las costuras y se pierde credibilidad”, manifestó en comunicación con El Comercio.

La politóloga Kathy Zegarra consideró que, a pesar de ciertas críticas, el spot sí ha sido “exitoso”, porque se comenzó a hablar del Partido Morado y de sus candidatos.

“Han salido algunas críticas, pero estas son inevitables ante cualquier estrategia de comunicación. Guzmán y sus candidatos buscan posicionarse dentro de la agenda política -cuestión complicada por el contexto de pandemia- y lo han logrado con el spot. Es bueno que se aleje de sus contrincantes, especialmente porque lleva en su lista a políticos que han trabajado con otros partidos”, mencionó.

El politólogo José Luis Incio afirmó que este primer video no ha sido exitoso, pero también remarcó que algunas críticas han sido “hasta cierto punto desproporcionadas”.

Incio también opinó que no cree que la actuación de Guzmán en este primer spot contradiga al mensaje que dio en las elecciones de 2016, cuando en el video “El baile de Julio” señaló que “el Perú necesita soluciones serias y no a políticos que hagan tonterías”.

“[En ese video] hace referencia a candidatos mucho más disforzados, que hacen cosas fuera de su escenario, como cuando van a un programa de espectáculos a bailar. Se me viene a la mente el spot de ‘El gato fiero’ [de Ántero Flores-Aráoz en el 2016]”, agregó.





Incio- candidato a doctor de Ciencia Política en la Universidad de Pittsburgh- indicó que las referencias del postulante del Partido Morado a Forsyth y Fujimori Higuchi puede obedecer a una “campaña negativa”.

“Existe la idea entre algunos promotores de campaña que esto, la propaganda negativa es rentable, pero algunas investigaciones señalan que esto no es necesariamente así, no hay evidencias de que sea efectivo. Es un poco lo que sucede con la ivermectina y el COVID-19. Personalmente, no creo que sea efectivo y pierde tiempo, en el que puede hablar de sus planteamientos”, subrayó.

La entrevista con Olivares

El último sábado, Guzmán publicó en sus redes sociales una conversación que tuvo con el congresista Daniel Olivares, quien realiza un balance sobre su primer año en el Parlamento en medio de la pandemia y las sucesivas crisis políticas. Pero también, ambos protagonistas hacen alusión a sus “incidentes”.

Primero Olivares le consulta a Guzmán sobre el video, en el que se le observa salir corriendo de un departamento, en donde se producía un siniestro; y luego el candidato presidencial le pregunta al parlamentario sobre la vez en la que se le observó fumando tabaco en la primera sesión virtual del pleno.

El portavoz de la bancada del Partido Morado, en ese contexto, dice que fuma marihuana. Esta revelación ha generado un cúmulo de críticas, principalmente de políticos opositores, e, incluso, en el Congreso se baraja que la Comisión de Ética inicie una investigación preliminar en contra del legislador.

Rodríguez afirmó que el objetivo central de esta conversación entre Guzmán y Olivares ha sido “mostrar transparencia” como un punto de diferencia con “la vieja política que oculta sus enredos”. “Y a la vez, han preferido ventilar ellos sus flancos débiles antes de que los adversarios los aprovechen: adueñarse de sus pasivos para quitarle la novedad a futuros ataques”, remarcó.

El escritor y comunicador también señaló que “la polémica” escaló más que por un cálculo del Partido Morado, porque “somos una sociedad conservadora”.

Para Zegarra, la aparición de Guzmán con Olivares obedece a que el congresista “se ha posicionado positivamente” en un sector joven de la población, en especial por su actuar durante las protestas contra el régimen de Manuel Merino de Lama. Agregó que el líder del Partido Morado busca “captar ese capital político”.

Fuentes cercanas al Partido Morado indicaron a El Comercio que no se planificó que Olivares revelara que fuma marihuana. “Fue una conversación sincera, y dentro de ella podían salir temas fuertes, esto no se planificó ni hubo una intencionalidad política de causar revuelo, aunque lo que lo hace son nuestros rivales políticos”, mencionaron.

Las mismas fuentes señalaron que la legalización de la marihuana no será un tema de la campaña de Guzmán, pero sí lo será la mejora del reglamento para el uso del cannabis medicinal.

El reto a Keiko Fujimori para debatir

El último lunes, Guzmán retó a Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, a debatir de manera virtual, luego de que la excongresista anunciara que suspendería sus actividades públicas, que puedan generar aglomeración.

“Señora Keiko Fujimori ahora que tiene más tiempo libre, ¿qué tal si organizamos un debate virtual para exponer nuestras propuestas y visión del país?”, tuiteó.

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, explicó, en breve diálogo con El Comercio, que el reto de Guzmán a Fujimori Higuchi tiene relación a la “dispersión” de candidatos y a la falta de claridad de la actual campaña.

“Hay casos de candidatos donde la ausencia de visión es clamorosa, una es Keiko Fujimori y el otro es George Forsyth, están mudos, están en modo Luis Castañeda Lossio, no sé sabe qué propone, qué le ofrecen al país, y por la pandemia es muy difícil que la prensa haga un seguimiento. La ciudadanía requiere un debate”, manifestó.

Pérez sostuvo que no se debe esperar hasta el último tramo de la contienda electoral para los partidos expongan sus ideas.

El escritor y comunicador Gustavo Rodríguez indicó que si Guzmán busca debatir inicialmente con Fujimori Higuchi es porque la postulante de Fuerza Popular concentra un antivoto alto (69%, según la última encuesta de Ipsos Perú). “Por lo tanto, busca posicionarse como el antagonista de la política a la que menos se quiere”, complementó.

Incio tuvo una posición similar, en el sentido, de que las dos últimas elecciones ha sido el bloque antifujimorista el que inclinó la balanza a favor de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que resultaron siendo elegidos presidentes en una segunda vuelta contra la exparlamentaria.

“Imagino que Guzmán está tratando de reposicionarse como un político que es opositor al fujimorismo, de marcar una línea, y Keiko Fujimori ha pasado desapercibida están últimas semanas, no se le ha escuchad mucho. El debate tiene esa idea, de posicionarse como antifujimorista por si más adelante ese bloque se activa”, expresó.

Zegarra, por su lado, opinó que el líder del Partido Morado también busca marcar distancia del expresidente Martín Vizcarra, al rechazar su recomendación al consumo de ivermectina para contrarresta el COVID-19, apoyándose en los argumentos de un científico como Edward Málaga-Trillo, uno de los rostros novedosos de su lista al Parlamento en la capital.

El equipo detrás de la estrategia

Fuentes cercanas al Partido Morado señalaron que detrás de la conceptualización del primer spot de la campaña de Guzmán están principalmente John Reynaga, jefe de la campaña, y los integrantes del equipo de Comunicaciones: Eduardo Guerrero y Víctor Caballero. Agregaron que no cuentan con un asesor extranjero que tenga a su cargo el marketing político: “Aquí no hay Favres”.

Pérez, al ser consultado por este Diario sobre quiénes son los “cerebros” de la campaña del Partido Morado, se excusó de brindar detalles.

El también candidato al Parlamento, en cambio, sí dijo que la propaganda del bus morado no resulta contradictoria con el spot que Guzmán grabó en el 2016, en el que cuestionaba a los políticos que hacían el ridículo en su intento de ganar votos.

“En el primer mensaje, él dice que no hará spots que lo dejen en ridículo con tal de captar simpatías. Este, el video del bus morado, no es un spot en el que se ponga en ridículo. Es creativo, tiene humor y tiene un mensaje político detrás, como el de tener un partido sólido, contar con un buen equipo y cuestionar conductas políticas que no son las correctas”, acotó.