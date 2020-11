Conforme a los criterios de Saber más

La noche del 1 de noviembre, la precandidata presidencial Keiko Fujimori presentó —en un entusiasta video difundido en redes sociales— a Hernando ‘Nano’ Guerra García como jefe de su plan de gobierno y cabeza de la lista de precandidatos de Fuerza Popular al Congreso por Lima. Ello con miras a las elecciones generales del 2021.

Lo hizo un día después de que venciera el plazo para que los partidos políticos presenten ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus listas de precandidatos para sus respectivas elecciones internas. Si bien Nano Guerra García ha sido incluido como invitado, en Fuerza Popular hubo el ánimo de querer que aborde el proceso electoral como militante fielmente reconocido por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), lo que no ha podido ser así por un problema con la inscripción de la actualización del padrón de afiliados de la organización y, específicamente, de su ficha de afiliación.

Nano Guerra García suscribió su ficha de afiliación el 29 de setiembre, un día antes de que venciera el plazo para que se inscriban en un partido político todos aquellos que deseen participar en las elecciones generales del 2021. Aunque en otras agrupaciones los jales de última hora sí aparecen vigentes en el ROP, en el caso del impulsor del emprendurismo ha ocurrido lo contrario.

Pese a ello, el partido naranja tomó sus precauciones y lo incluyó en la lista de precandidatos al Congreso como invitado. “Tomamos nuestras previsiones de poder considerar antes que pueda suceder algún impedimento”, comenta a El Comercio Roy Ventura, excongresista y personero legal alterno de Fuerza Popular.

Nano Guerra García es el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular.

El partido está peleando porque se reconozca la afiliación de Guerra García y ha llevado el caso hasta el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que evaluará la situación de él y otros afiliados en una audiencia este 10 de noviembre.

“Lo que nos diga el jurado lo vamos a acatar y siempre tomando las precauciones. Para eso nos permite la ley tenerlo como invitado. De lo que se pronuncie el jurado también se va a tomar una acción”, acota Ventura.

A esa instancia se ha llegado luego de un recurso de reconsideración desestimado por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) y una apelación que, finalmente, ha sido acogida. “Nosotros no estamos apelando por una afiliación, sino por varias. No es que estamos obsesionados por un candidato, una lista, un número o una ficha exclusiva. Son varias fichas que Reniec ha observado a través del jurado”, aclara Ventura al referirse a errores de digitación, firmas, huellas dactilares u otros elementos de forma en las fichas de varios afiliados, que no necesariamente son precandidatos.

“El proceso de afiliación cerró. Apelo porque me hubiese gustado tener el derecho a hacerlo como expresión de mi adhesión. En cuanto se reabra el padrón, me afiliaría de no prosperar mi justa apelación. Seria el primer partido en que me afilio oficialmente”, comenta Nano Guerra García a este Diario y considera que, más que un error desde el partido, hubo una decisión equivocada desde la DNROP, como también ha argumentado la agrupación.

La actualización del padrón

El 30 de setiembre pasado, Roy Ventura, excongresista y personero legal alterno del partido Fuerza Popular, presentó ante la DNROP del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una solicitud para la inscripción de su padrón de afiliados complementario, actualizado con las fichas de 1.000 nuevos militantes. A partir de ahí se emitieron una serie de documentos revisados por este Diario.

La DNROP derivó la información a la Gerencia de Registro Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a fin de que dicha oficina verifique las firmas de los afiliados. Es así que la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral de esta última entidad halló que había distintas fichas de afiliación sin firma e incluso una sin firma original.

Fuerza Popular solicitó la inscripción de la actualización de su padrón de afiliados el 30 de setiembre, incluyendo la ficha de Nano Guerra García.

El resultado de la verificación automática (veracidad del número de DNI y nombres) determinó 910 registros hábiles y 90 no hábiles. Asimismo, la verificación semiautomática (validez de firmas o impresiones dactilares) arrojó 776 registros válidos y 134 no válidos, según el acta que acompaña a un informe técnico del 7 de octubre.

El 11 de octubre, la DNROP comunicó a Fuerza Popular el procesamiento del padrón, aunque precisando que mediante los reportes del Reniec se puede apreciar “qué personas han sido incorporadas al padrón de afiliados de la organización que representa y cuáles han sido rechazadas, indicándose las razones de ello…”.

La DNROP del JNE comunicó a Fuerza Popular la carga de su padrón de afiliados, aunque dando cuenta de algunas observaciones.

La ficha de Nano Guerra García

El 14 de octubre, el personera legal titular del partido y excongresista Liliana Takayama, presentó ante la DNROP un recurso de reconsideración a fin de que se disponga la validación de las fichas observadas a fin de que sean consideradas válidas en el padrón de afiliados de la organización política.

En el documento que revisó este Diario, Takayama considera que el hecho de que existan fichas de afiliación sin firma de los afiliados significaba “un error o omisión” que podían ser subsanados por el partido, en vez que la DNROP los considere directamente no válidos.

Puso como uno de los ejemplos al caso de Nano Guerra García, que superó la verificación automática, pero tuvo una observación en el cotejo semiautomático debido a que la ficha de afiliación no llevaba su firma, aunque sí su huella dactilar. “…Se optó por interpretar restrictivamente la norma, declarando no válida la ficha de afiliación, conclusión que su despacho, sin mayor evaluación y análisis de caso en concreto la ha hecho suya, afectando los intereses del partido político Fuerza Popular y del propio ciudadano afiliado”, suscribe Takayama. Entre los medios probatorios presentados, incluyó la declaración jurada del afiliado, su declaración jurada de ratificación de afiliación y su ficha de militancia original.

¿Qué pasó entonces? Según explicó Takayama, hubo “una omisión involuntaria del personal que lo apoyó en el proceso de afiliación, no plasmaron su firma en una de las copias del documento de afiliación, la cual por error fue presentada ante la DNROP JNE, mientras que la que firmaron quedó en los archivos de la organización política (que en copia anexamos a la presente; esta omisión de modo alguno puede ser considerado [sic] como doloso e intencional o lo que es más grave que tenga un ánimo de faltar a la verdad sobre la libertad y voluntad de afiliarse al partido político de Fuerza Popular”.

La ficha de afiliación de Nano Guerra García a Fuerza Popular. Esta lleva su firma. El partido señala que, por error, se presentó otra sin firma al JNE.

La DNROP declaró, el 23 de octubre, infundado el recurso de reconsideración. Para ello, argumentó que la correcta presentación de las solicitudes respecto de padrón de afiliados “recae exclusivamente sobre la organización política” y que dicha dirección no tiene a su cargo la verificación de las firmas consignadas en las fichas de afiliación ni su revisión, pues esta recae en el Reniec. Asimismo, precisa que es en base a los resultados proporcionados por esta última entidad que se actualiza el padrón.

El 26 de octubre, Takayama presentó un recurso de apelación ante la DNROP asegurando que el error ocurrido no puede limitar el derecho constitucional, la libertad y voluntad de los ciudadanos para afiliarse a un partido político. Cuestiona, además que se ha transgredido el debido procedimiento y se ha omitido valorar los medios probatorios ofrecidos en el recurso de reconsideración.

Finalmente, la DNROP del JNE concedió el recurso de apelación al advertir que la solicitante tiene expedito su derecho de presentar el recurso de apelación, que lo ha hecho dentro del plazo legal y cumpliendo los requisitos establecidos. Advierte, sin embargo, que el reglamento sobre las competencias del JNE para las elecciones internas de los partidos en el marco de los comicios generales de 2021 establece que “los padrones de electores afiliados se aprueban de manera independiente para cada organización política, siendo la fecha límite de este acto el 29 de octubre de 2020”.

Con esa decisión, el caso ha sido elevado al pleno del JNE. Y este ha programado una audiencia para el martes 10 de noviembre a las 10:30 a.m. Fuerza Popular ha sido notificado y Takayama presentó este jueves un requerimiento de informe oral, para lo cual ha acreditado a dos abogados.

El pleno del JNE resolverá el problema con las fichas de afiliación de Fuerza Popular observadas.





Captura del ROP realizada este jueves.

