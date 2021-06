Los cuatro abogados que participaron en representación de Perú Libre en la primera audiencia pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para analizar los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular que no hay pruebas sólidas y suficientes para que se pueda considerar que hay un supuesto fraude que permita eliminar votos en actas cuestionadas.

Ronald Gamarra, miembro del equipo técnico de Perú Libre y abogado para esta causa, señaló que no hay pruebas y el partido de Keiko Fujimori pretende volver al JNE en “abogados” de parte para recabar pruebas que ellos no consiguieron al momento de presentar sus pedidos de nulidad.

“Estamos aquí para rechazar que los intentos de Fuerza Popular de convertir a honorables magistrados del JNE en abogados de la parte impugnante. Han tenido la oportunidad sin que nadie se la cuestione, de ejercer su derecho a la verdad material [...] pero no lo hizo en ninguno de los cientos de solicitud de nulidad”, indicó.

“Fuerza Popular no tiene un caso para presentar seriamente, ante la jurisdicción electoral, no lo ha tenido. De forma industrial han formulado cientos de solicitudes con los que ha inundado la jurisdicción electoral pero son eso: solicitudes. Si se quiere, son sospechas o percepciones, meras alegaciones, simples discursos, historias en definitiva, cuentos. Pero no un caso, pues para ello falta el aporte de prueba objetiva múltiple fiable”, añadió el exfiscal.

A su turno, Julio Arbizu también señaló que el deber de encontrar pruebas para sus cuestionamientos recae en quien acusa de fraude, Fuerza Popular en este caso, y reiteró que no hay evidencias entre los materiales presentados por el fujimorismo para alegar estos actos ilícitos.

Perú Libre, a través de abogados como Ronald Gamarra y Julio Arbizu, pidieron confirmar el rechazo a las nulidades de Fuerza Popular. (JNE)

“Esa prueba no puede representar cualquier indicio o prueba especulativa. Debe aportar en sí misma la evidencia de lo que se alega, ya que no existe ni se puede crear una etapa probatoria o de investigación [...] No basta alegar, siquiera acreditar irregularidades para invocar fraude. Eso es otra cosa. Omisiones, irregularidades, ha habido, hay y habrá seguramente en todos los procesos electorales, ojalá menos cada vez”, indicó ante el pleno del JNE.

El abogado indicó que Fuerza Popular, para invocar un fraude, debió probar que hay un plan sistemático para torcer la voluntad popular y favorecer a un candidato.

“Fuerza popular no ha tenido la más mínima diligencia para probar un fraude y lamentablemente pretenden con sus abogados que el JNE cambie sus criterios jurisprudenciales que se desnaturalice el proceso electoral y además invente etapas y realice diligencias inconducentes [...] Están asumiendo el rol de un liquidante malicioso no solo dilatando la proclamación de resultados sino confundiendo de manera consciente y absolutamente inaceptable la verdad electoral con sus majaderías”, comentó Arbizu.

Los otros dos abogados de Perú Libre, Roy Mariño y Julio Palomino Duarte, insistieron en estas versiones y alegaron que no se puede abrir una etapa probatoria fuera del reglamento del JNE y de sus propios fallos previos.

“El estándar probatorio para poder anular una determinada acta que contiene una determinada votación no ha sido satisfecha por Fuerza Popular [...] La sola alegación o como dijo Lourdes Flores, ‘consideramos que ha habido fraude’. Esta íntima convicción no existe en el derecho. Se tiene que probar fehacientemente”, comentó Mariño durante su participación.

