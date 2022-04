Conforme a los criterios de Saber más

En las declaraciones que realizó ante el Ministerio Público como aspirante a colaboradora eficaz, la lobbista Karelim López Arredondo afirmó que el presidente Pedro Castillo integraría una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que sus sobrinos, ahora prófugos de la justicia, están relacionados con la irregular entrega de contratos a empresas chinas.

La Unidad de Periodismo de Datos revisó las contrataciones realizadas por el MTC y sus unidades ejecutoras Provías Nacional y Provías Descentralizado, durante los años 2020, 2021 y 2022, y determinó que en los tres últimos gobiernos 11 consorcios ganaron la buena pro en 15 proyectos sin que se haya registrado propuesta alguna en el proceso.

Los montos de los contratos van entre los S/2,9 millones y S/333 millones. La suma total es superior a los S/1.400 millones.

Según se detalla en los reportes de presentación de ofertas registrados en el buscador de contratos del Estado del Sistema Electrónico de Contrataciones (Seace), “no se presentaron propuestas en los procesos que ganaron estos consorcios”. Sin embargo, posteriormente se emitieron documentos de evaluación y calificación a competidores. En algunos casos hubo un ganador al que se le dio la buena pro y, en otros, se dieron empates y se realizó un sorteo para otorgar el contrato.

Según explicaron funcionarios de Provías Nacional durante una conferencia de prensa el pasado 28 de febrero, tras las revelaciones de López, estos sorteos se realizan a través de algoritmos, y no participó el MTC.

En lo que va del gobierno de Pedro Castillo, se han dado ocho de estos contratos por más de S/551 millones. Durante la gestión del exmandatario Francisco Sagasti, hubo cuatro por más de S/553 millones, y durante la administración de Martín Vizcarra se identificaron tres por más de S/301 millones.

El abogado especializado en contrataciones con el Estado Francisco Ibazeta, asociado del estudio Iberoamericano Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, explica que la norma actual indica que se debe declarar desierto un proceso en el que no se presentan propuestas. El siguiente paso, añade Ibazeta, es realizar una nueva convocatoria de adjudicación simplificada, donde el proceso es más corto.

En la misma línea, el abogado Sergio Tafur, docente de Arbitraje en la Maestria en Derecho de la Empresa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, mencionó también que la única forma es que se haya declarado el proceso desierto. “De otra forma, no veo cómo estos casos podrían ser factibles, pues si no hay propuesta en ese proceso no deberían haberse adjudicado”, afirmó.

No obstante, en ninguno de los 15 casos estudiados se declaró desierto el proceso ni se inició una adjudicación simplificada, como sí es posible ver en otros casos.

Contratos superiores a los S/10 millones

Durante la gestión de Pedro Castillo, cuatro consorcios ganaron la buena pro de obras por más de S/10 millones sin que se registraran propuestas. Dos de ellos pertenecen a empresas chinas como China Railway Engineering Co, sucursal Perú, parte del consorcio Bellavista, y China Civil Engineering Construction Corporation, del Consorcio Vial Sondo Vado Grande. La tercera es la coreana Dohwa Engineering Co.LTD, surcursal Perú, parte del Consorcio Supervisor Tarata. Por último está Termirex S.A.C., integrante del consorcio Puente Tarata III y compañía relacionada a Karelim López.

Tanto China Railway Engineering como China Civil Engineering Construction Corporation también lograron contratos millonarios durante los gobiernos de Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, donde se presenta la misma situación: no se registra propuesta en el proceso.

Algunas de ellas ahora son investigadas por la fiscalía.

Contratos con un solo postor

El análisis también revela que, durante la gestión del presidente Pedro Castillo, el 77% del monto por contratos superiores a S/10 millones no registró propuesta o solo tuvo un postor, mientras que en la gestión de Sagasti fue el 34%.

En el actual gobierno, los contratos por montos superiores a los S/10 millones que tuvieron un solo postor sumaron más de S/1.872 millones, mientras que la suma en la de Francisco Sagasti fue de S/722 millones. Es decir, en la actual gestión el monto total por contratos millonarios con un solo postor es 61% más alto que en la gestión anterior.

El abogado Francisco Ibazeta explica que si bien el marco legal aplicable menciona que puede haber un solo competidor, no es el panorama ideal, ya que se espera la competencia y evaluación de la mejor opción para que asuma el proyecto en cuestión.

Ibazeta detalla que puede haber muchas razones para que se den estas situaciones: si bien una de ellas es el favorecimiento a determinadas empresas, también puede ocurrir que no se hayan redactado bien las bases, que las empresas no vean viabilidad en el proyecto, que no se quieran arriesgar, entre otros aspectos.

Por su lado, Sergio Tafur afirma que en dichos casos se debe analizar las razones por las que fueron únicos postores. “Se deben advertir los requisitos que se han estado colocando en las bases para poder participar. El presidente de CAPECO, Jorge Zapata, ha mencionado, en las últimas semanas, que se han estado exigiendo condiciones que las empresas nacionales no podían cumplir, fundamentalmente en lo relativo a los montos de las lineas de crédito solicitados a los postores”, sostuvo.

Este Diario buscó contactar, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, a los consorcios mencionados en esta nota, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco respondió el MTC hasta el cierre de esta edición.

