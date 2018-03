Ex ministros de Humala piden al TC revertir prisión preventiva

Ex ministros del gobierno de Ollanta Humala exhortaron al Tribunal Constitucional (TC) a revertir la orden de 18 meses de prisión preventiva que, desde el 13 de julio del 2017, cumplen él y su esposa Nadine Heredia en el marco del proceso por lavado de activos que se les sigue.

A través de un pronunciamiento, 29 ex ministros cuestionaron que entre los políticos investigados por el Caso Odebrecht e involucrados en declaraciones de Jorge Barata, ex representante de la constructora brasileña en el Perú, solo se haya dictado la medida contra los esposos Humala-Heredia.

También criticaron que ambos sigan en prisión pese a que aún no hay acusación fiscal y que no se han dado nuevas diligencias relevantes durante el período en el que han estado encarcelados.

En ese sentido, consideraron que tal situación “resulta insostenible por inequitativa y discriminatoria, evidenciándose un doble rasero en la valoración de situaciones jurídicas equivalentes”.

Los ex funcionarios manifestaron, en ese sentido, que Humala y Heredia tienen derecho a defenderse en libertad, considerando además que han tenido una conducta procesal “inobjetable”.

“La prisión preventiva del ex presidente y su esposa no cumple estándares constitucionales referidos al debido proceso y vulnera elementales principios de igualdad ante la ley, causándoles daños irreparables a ellos y a sus tres hijos menores de edad. Invocamos por ello al Tribunal Constitucional, con pleno respeto por las instancias jurisdiccionales, que con la celeridad y objetividad que este caso demanda se pronuncie conforme a derecho y subsane la arbitraria prisión preventiva contra Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón”, concluye el pronunciamiento.

Entre los firmantes se encuentran los ex primeros ministros Pedro Cateriano y Juan Jiménez Mayor; el ex titular de Cultura, Luis Peirano; el ex ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal; la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli; el ex ministro de la Producción, Piero Ghezzi; entre otros.

Anteriormente, ex ministros de Humala emitieron también otros pronunciamientos contra la prisión preventiva al ex presidente y su esposa.

Cabe recordar que, el pasado 21 de febrero, el Tribunal Constitucional dejó al voto el recurso de hábeas corpus con que Humala y Heredia buscan su libertad a fin de afrontar en comparecencia el proceso en su contra.