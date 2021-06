Conforme a los criterios de Saber más

Las redes sociales y las comunicaciones a través del WhatsApp se volvieron en estos últimos días el nicho y generador de informaciones falsas o “fake news” sobre el proceso electoral de segunda vuelta. No solo políticos, también personalidades del espectáculo hicieron correr información falsa o tergiversada, creando desinformación entre el electorado.

Ante ello, diversos medios de comunicación, como El Comercio, así como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han intentado contrarrestar las noticias falsas post elecciones del 6 de junio.

Primero, explicaremos y verificaremos la versión de la excandidata presidencial Lourdes Flores Nano sobre las horas de recepción y funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales.

¿Existe un horario para la recepción de nulidades de mesas de sufragio en los JEE?

Uno de los recientes casos surgió tras la posición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que había decidido ampliar el plazo para recibir los recursos de nulidad de las mesas de sufragio de parte de Fuerza Popular y Perú Libre. Sin embargo, horas después -por mayoría- desistió de dicho acuerdo y reiteró que la fecha límite era hasta el 9 de junio a las 8 de la noche. Es decir, hasta tres días después de haberse realizado los comicios de elección presidencial de segunda vuelta.

Ante ello, la excandidata Lourdes Flores Nano, afirmó en una entrevista en Willax TV, que no existía un horario de las 8 de la noche para la recepción de nulidades. Sin embargo, El Comercio sometió dicha afirmación a una verificación y detectó que el Reglamento de Funciones de los Jurados Electorales Especiales sí establece un horario de atención y funciones.

“Si un recurso no entró a las ocho de la noche, ya no pasa, no tienen ningún asidero. Esto fue lo que el PPC vivió en la primera vuelta. Nos volaron nuestro recurso en Lima, porque presentamos nuestro recurso a las nueve y media de la noche y nos dijeron ya no va, porque a las 8 de la noche se acaba. Y eso, y lo digo con toda claridad, esa exigencia de las ocho de la noche, no existe”, alegó Flores Nano.

Sin embargo, dicha afirmación no se ajusta a la verdad. Según la Resolución N.° 0363-2020-JNE, que establece el Reglamento De Gestión De Los Jurados Electorales Especiales Para Las Elecciones Generales 2021 En El Contexto De Emergencia Sanitaria, sí considera el horario de atención.

Flores Nano sostuvo además, que el Poder Judicial les dio la razón cuando el PPC cuestionó el horario de atención de los entes electorales. Y si bien ello es cierto, la medida no fue acatada por el ente electoral, que ha ratificado su decisión en diversas resoluciones.

En la Resolución N.° 0363-2020-JNE, apartado 9 (1) y (2), se establece que las actuaciones procesales -como la recepción de recursos de nulidad o de cualquier otra índole- son desarrolladas por el Jurado Electoral Especial en días hábiles o calendario.

Además, precisa que son horas hábiles, aquellas comprendidas entre las 08:00 de la mañana y las 20:00 horas de la noche.

Resolución del Jurado Nacional de Elecciones

Pero, para abonar en dejar firme esta decisión, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en la Resolución N.° 00125-2021-JNE, estableció que “ teniendo en cuenta que la presentación de los escritos por medios virtuales es predominante, en este proceso electoral, y atendiendo a un criterio de uniformización y proporcionalidad entre los actores de este, debe establecerse que la presentación de los escritos a través del SIJE-E serán considerados efectuados en el día, dentro del plazo otorgado, siempre que sean ingresados hasta las 20:00 horas, garantizando, de esta manera, el derecho de ofrecer pruebas, derecho a presentar alegatos, entre otros, con el fin de optimizar el ejercicio del derecho a la participación política”.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones, precisaron que pasado ese horario “ya se contabiliza como si hubiera sido interpuesto al día siguiente” o, dependiendo sea el caso, “fuera de plazo”.

“Fake News” al ataque

Ejemplos más claros pudimos encontrarlos en las redes sociales y cadenas de WhatsApp cuando comenzó a compartirse un presunto cuestionamiento del Jefe del Comando Conjunto, César Astudillo, a los resultados -aún sin concluir- de las elecciones del 6 de junio.

Otro, compartido en Facebook y Twitter, hablaba sobre la posibilidad de militarizar el país ante los resultados electorales.

Fake News

Fake News

Ambos casos fueron desmentidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Además, el Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, aclaró que las Fuerzas Armadas no son beligerantes y que están sometidas al poder constitucional; y por el contrario, hicieron un llamado a respetar los resultados electorales.

Comunicado del Ministerio de Defensa

🚨 #FALSO | El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desmiente el contenido de esta página de Facebook. Los comunicados oficiales de esta institución se realizan a través de las redes sociales y página web oficiales. pic.twitter.com/HfjdGlx7QU — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) June 8, 2021





La Cancillería también desmintió algunas situaciones que se presentaron durante el día de las elecciones, como las aseveraciones que no se estaba permitiendo ejercer el derecho al voto a ciudadanos peruanos en el extranjero que habían acudido a las urnas vistiendo la camiseta de la selección peruana.

¡URGENTE! El Consulado General del Perú en Miami informa que sí se está permitiendo el ingreso y votación de los electores que visten la camiseta de la selección peruana. pic.twitter.com/AcuIm6eVmw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 6, 2021





ONPE y JNE

Quienes tuvieron más trabajo por estos días fueron dos de los organismos electorales: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

LEE TAMBIÉN | El JEE Lima Centro 1 desestimó solicitudes de nulidad por supuesta falsificación de firmas: estos fueron los argumentos de Fuerza Popular

Fueron muchos los comentarios sobre un posible fraude electoral, respecto al conteo de votos, porcentajes de actas procesadas y contabilizadas que la ONPE trató de contrarrestar de manera inmediata.





También se hicieron cuestionamientos sobre los votantes: se señaló que habían participado personas fallecidas o ciudadanos que habían adquirido la mayoría de edad, pero en las fotos de Reniec aún aparecían como si fuesen menores de edad.

Ante ello, Reniec aclaró que su sistema de búsqueda de identificación estaba sujeto a la información que la ciudadanía proporcione al RENIEC. “Si a pesar de ser mayores de edad, los ciudadanos no han cambiado el DNI amarillo por azul, la búsqueda arrojará que son menores hasta que actualicen su información”, aclaró.

Incluso artistas como Pedro Suárez-Vértiz, cayeron en la práctica de la desinformación. A través de su página de Facebook, pidió ver los votos de los electores a través del hashtag “#QueremosVerLosVotos”.

Sin embargo, la ONPE aclaró que “las cédulas de votación son destruidas después del sufragio”. Además, proporcionó un video donde explicaba cuál eran los pasos de los procesamientos de las actas electorales.





La asesora de presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Janet Talavera, explicó a este Diario que, por primera vez, el ente electoral ha conformado un Comité de Técnico de ‘fact heking’ que comenzó con su trabajo durante la segunda vuelta electoral.

Así lo han demostrado. Por ejemplo, dicho Comité Técnico de Fact Checking, también se pronunciaron por el comentario del cantante Pedro Suárez-Vértiz, informando que, en la actual etapa de revisión en los Jurados Electorales Especiales, solo pueden verse los votos que fueron impugnados en las mesas de sufragio.

“Los otros votos (más de 17M) fueron destruidos, según la ley, tras el escrutinio del 6 de junio”, precisaron.

Las versiones en redes sociales también cuestionaron una presunta decisión para que los Jurados Electorales Especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, no hagan públicas las audiencias donde se analizarían las actas observadas o los votos.

Ante ello, el órgano electoral precisó que sí las haría públicas; incluso, las audiencias de los JEE. Como se ha visto en estos días, tanto el análisis de los votos observados como los recursos de nulidad a las mesas de sufragio, se han transmitido por las redes del JNE.





“Hemos creado tres etiquetas al momento, que son ‘falso’, ‘verdadero’ y ‘engañoso’. Por ejemplo, para el día de las elecciones hicimos alianza con una iniciativa con varios verificadores del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Nosotros somos la única institución pública que tiene un verificador en sus redes sociales que es el Comité Técnico de fact heking”, indicó.

En el informe de la Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se resaltó la creación y el trabajo del Comité Técnico de Fact Cheking del JNE con el “propósito de contrarrestar la desinformación y detectar en las redes sociales noticias falsas sobre los temas electorales”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Al 100% de actas procesadas por la ONPE, el voto en la capital fue mayoritario por Keiko Fujimori durante la segunda vuelta presidencial, ya que obtuvo más del 50% de los votos válidos en los 43 distritos. Sin embargo, Pedro Castillo logró un importante número de votantes en Lima norte y Lima este.