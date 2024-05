El congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) negó que su esposa, Bélgica Arangoitia, sea la cajera del grupo de parlamentarios que viene siendo investigado por el caso ‘Los Niños’.

En declaraciones a los periodistas, Espinoza Vargas también aseveró que esperará que el colaborador eficaz demuestre sus dichos e ironizó con la denuncia contra la madre de sus hijos.

“Mi esposa no es cajera ni del colegio de mis hijos, imagínense. Ni tesorera, ni cajera, no tiene ningún cargo. Yo esperaré que el testigo protegido demuestre pues, así como esa persona han salido muchos acusadores y no hay ninguna prueba”, expresó.

“Ya están los testimonios de las personas que han asumido los cargos en Sencico y que han desmentido cualquier vínculo que haya tenido yo o mi esposa”, agregó.

En ese sentido, Darwin Espinoza consideró que las afirmaciones del testigo “es algo tonto” y es utilizado para “manchar honras”. Incluso señaló que ha sido víctima de “reglaje” en las últimas semanas.

Declaraciones del congresista Darwin Espinoza sobre su esposa. (Video: Canal N)

Como se recuerda, un colaborador eficaz del caso de la empresaria Sada Goray, procesada por el presunto pago de coimas a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, relató a la fiscalía una reunión entre ella, el congresista Darwin Espinoza y su esposa.

Según el testimonio difundido por “Cuarto Poder”, Espinoza se refirió a Bélgica Arangoitia como “la tesorera” de ‘Los Niños’, el grupo de legisladores investigado por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Castillo Terrones.

“Indicando que [en] una de las reuniones, el congresista llevó a su esposa Bélgica Arangoitia (...) y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los diez congresistas, es decir la encargada de manejar el dinero”, declaró el colaborador eficaz.