Un colaborador eficaz del caso de la empresaria Sada Goray, procesada por el presunto pago de coimas a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, relató a la fiscalía una reunión entre ella, el congresista Darwin Espinoza (Acción Popular) y su esposa, Bélgica Arangoitia.

Según el testimonio difundido en un reportaje de Cuarto Poder, el congresista se refirió a Bélgica Arangoitia como “la tesorera” de los congresistas de Acción Popular conocidos como ‘Los Niños’. Ese grupo de legisladores, que incluye a Darwin Espinoza, también es investigado por presuntos actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

“Indicando que [en] una de las reuniones, el congresista llevó a su esposa Bélgica Arangoitia (...) y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los diez congresistas, es decir la encargada de manejar el dinero”, declaró el colaborador eficaz.

Sada Goray está en prisión preventiva mientras es investigada

De acuerdo con el reportaje, el Ministerio Público investiga si ‘Los Niños’ ayudaron, a cambio de dinero, a que Sada Goray pueda colocar gente de su confianza en importantes cargos públicos y beneficiar así a su empresa inmobiliaria, Marka Group, que tenía negocios con el Estado.

Reuniones

El colaborador eficaz refirió que que Sada Goray y Darwin Espinoza se conocieron en agosto del 2021 gracias a Carlos Alva, otro congresista de Acción Popular también acusado de ser parte de ‘Los Niños’ y antiguo amigo de Sada Goray. El legislador aseguró al dominical sólo ha visto a la esposa de su colega una vez.

De acuerdo con el testimonio, la primera reunión entre Sada Goray y Darwin Espinoza fue en la oficina de un restaurante y luego hubo otra en casa de la empresaria. Por su parte, otro testigo, el abogado Juan Ricardo Torres, también afirmó que vio al legislador acciopopulista en la vivienda: “La señora Sada Goray me presentó al congresista Darwin Espinoza en su domicilio ubicado en la Av. Golf los Inkas, en la Molina”.

En casa de Sada Goray, relató el colaborador eficaz, Darwin Espinoza explicó qué dependencias del Estado eran dominadas ‘Los Niños’, grupo de diez congresistas que él representaba.

“Respecto de Sencico, este era manejado por el congresista Darwin Espinoza y su grupo conformado por 10 congresistas, quienes tenían el manejo de cuatro organismos: Sencico, Produce y no recuerdo los otros dos. Entonces, Sada Goray realizaba las coordinaciones ilícitas con este congresista para las designaciones en estos organismos del Estado”, dijo.

Luis Mesones, exesposo y socio de Sada Goray, fue nombrado viceministro en el Ministerio de Producción, mientras que Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia -hoy también investigados por el caso de la empresaria- fueron presidentes ejecutivos de Sencico. Todo ello en el 2022.

Antes, Gonzalo Arrieta y Roger Gavidia fueron directores del Fondo MiVivienda, supuestamente designados a partir de las coimas que la empresaria pagó a Salatiel Marrufo, principal asesor del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Geiner Alvarado.

En mayo del 2023, El Comercio publicó chats que ya implicaban a la esposa de Darwin Espinoza en el caso de ‘Los Niños’. Este Diario accedió a las conversaciones que sostuvo Bélgica Arangoitia con una funcionaria de Sencico para copar esa institución con funcionarios elegidos a dedo, de acuerdo con una denuncia en manos de la fiscalía.

La funcionaria de Sencico que recibió los mensajes denunció el 2022 que Darwin Espinoza llegó a un acuerdo con el gobierno de Castillo para colocar a personas de su confianza en cargos públicos. Señaló que el congresista presionó junto con su esposa para que se contrate en Sencico a quienes lo ayudaron en su campaña al Parlamento.

Esos chats forman parte de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Darwin Espinoza y otros ‘niños’ a mediados del 2023. A la fecha, esa denuncia sigue en trámite en el Congreso; mientras que el parlamentario continúa siendo investigado en la Fiscalía de la Nación por otro extremo del caso ‘Los Niños’.

A esas pesquisas fiscales se han sumado en las últimas semanas otras dos. Una es por presuntamente usar recursos del Congreso para impulsar la inscripción de un movimiento regional. La otra es por un presunto intercambio de favores con su colega Kirra Alcarraz, el cual implica a una extrabajadora suya que fue contratada luego por la legisladora.

Este lunes, la Comisión de Ética tiene previsto debatir el informe final de calificación de la denuncia contra Darwin Espinoza por el primero de estos dos últimos casos.

La respuesta de Espinoza

En sus descargos por el reportaje, Darwin Espinoza negó lo afirmado por el colaborador eficaz y rechazó que su esposa esté implicada en supuestos actos de corrupción. “Hubo una investigación pero se archivó tengo entendido [...] Es más, salieron una vez unos chats, unos supuestos chats que una funcionaria habría mandado pero la funcionaria ha dicho que ella no ha sido”, dijo.

Respecto a que la habría presentado como “la tesorera”, respondió que “eso es absurdo”. “Pero le encuentro sentido porque se han dado cuenta que por el lado familiar, como cualquier otra persona, como a ti también, afecta; pero es un sin sentido y tendrán que corroborar lo que están diciendo”.

“No tiene sentido, mi esposa se dedica a cuidar a mis hijos [...] Ella se encarga de velar por mis hijos y cuidar de la casa”, afirmó el legislador. Sin embargo, según Cuarto Poder, Arangoitia lo ha acompañado en sus campañas, tiene visitas al Congreso, es vicesecretaria provincial de Acción Popular en Chimbote y hace un par de semanas estuvo en medio de una discusión interna del partido por el control del local en esa ciudad.

“Nosotros estamos casados tratando de resolver el problema que ha sucedido”, comentó Espinoza, en relación a la polémica por el reciente caso de intercambio de favores con Kirra Alcarraz. “Me parece muy bajo que la estén metiendo ella que me denuncie a mí y que me acusen a mí pero meterla a ella me parece una bajeza”.