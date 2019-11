Por casi diez meses, el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, estuvo prófugo de la justicia a raíz de una sentencia de cinco años de cárcel efectiva por el Caso Fundo Oquendo. Su suerte duró hasta anoche, cuando fue capturado por personal de la Policía Nacional del Perú en un inmueble ubicado en la calle Pachacámac, en Cieneguilla.

Pero esa no es la única medida judicial que pesa sobre la exautoridad chalaca, por quien el Ministerio del Interior aumentó a S/150.000 en mayo el monto de recompensa a quien brindara información sobre su paradero. El 10 de julio, además, se había ampliado la orden de búsqueda y captura en su contra.

—Caso Fundo Oquendo—

Fue por esta decisión judicial por la que Félix Moreno pasó a la clandestinidad. El 18 de enero de este año, fue sentenciado a 5 años de cárcel efectiva por el delito de colusión. Esto a raíz de la venta subvaluada de un terreno estatal de 70.000 metros cuadrados, ubicado en el fundo Oquendo, en Ventanilla.

La transacción realizada a favor de una empresa privada se dio en mayo del 2011, durante su primera gestión como gobernador regional del Callao. El perjuicio económico para el Estado fue de S/10’381.558, según determinó el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao. El terreno fue vendido por unos S/14 millones, pese a que su precio real era de S/24 millones.

Otras siete personas fueron procesadas y solo dos fueron absueltas. Moreno no estuvo presente el día de la lectura de la sentencia.

—Caso Corpac—

La misma sala del anterior proceso judicial condenó a Moreno, el 22 de febrero pasado, a 5 años de prisión. En este caso, también se le halló responsable por colusión.

La sala determinó que el exgobernador regional y otros procesados paguen una reparación civil ascendente a S/50 millones.

En este caso, Félix Moreno fue procesado por haber desembolsado, durante su gestión como alcalde del Callao en el 2010, más de S/ 21 mlls. por el inconcluso proyecto de construcción de una nueva sede de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). La fiscalía determinó que hubo una concertación entre el burgomaestre y directivos de la citada entidad para evitar un concurso público, a fin de que el proyecto sea ejecutado por la empresa municipal Finver.

Félix Moreno también fue condenado por la obra inconclusa de la nueva sede de Corpac. (Foto: GEC)

—Caso Odebrecht—

El 31 de enero, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción ordenó 18 meses de prisión preventiva contra Félix Moreno, a quien en este caso se le imputa el haber recibido una coima de parte de la constructora Odebrecht para que esta se adjudique el proyecto Costa Verde del Callao.

Previamente, Moreno afrontaba la investigación bajo comparecencia restringida. Se le imputan los delitos de organización criminal, colusión agravada y negociación incompatible.

La constructora brasileña ganó la licitación en el 2014. La obra tuvo inicialmente un presupuesto de S/302 millones, pero terminó costando unos S/470 millones.

En febrero, este Diario reveló que Igor Braga Vasconcelos Cruz, exapoderado de Odebrecht Ingeniería y Construcción, ratificó que la empresa acordó pagar coimas por US$4 millones a cambio de que se le otorgue la obra. En su declaración ante la fiscal Geovanna Mori, del equipo especial Lava Jato, el exdirectivo indicó que de dicho monto, US$2,4 fueron para el exgobernador chalaco.

En una de las audiencias del caso, en abril del 2017, Moreno aseguró que no iba a rehuir del a justicia y que iba a responder. Aseveró que “de repente” cometió errores administrativos, pero que no había robado al Estado.

“Yo no me escondo, señor juez. Yo no podría estar escondido ni fugarme, porque primero están mis hijos. Si he cometido un delito, tendré que enfrentarlo. Pero en este caso, yo no he recibido un sol, un solo dólar, no me he beneficiado”, manifestó entonces.

(Foto: Miguel Bellido/Archivo El Comercio)

—Caso Spa—

Otro proceso contra Félix Moreno es el referido a la construcción de un gimnasio y spa en el Cuartel General del Ejército en San Borja, conocida como Pentagonito.

Se le imputa el delito de peculado por presuntamente desviar más de S/500.000 del Gobierno Regional del Callao para construir en el 2011 un gimnasio y spa en el citado cuartel militar.

En julio pasado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia del Callao revocó una orden previa de comparecencia restringida y decidió imponer 18 meses de prisión preventiva contra Moreno.

—Caso Gambeta—

La investigación de este caso se encuentra en etapa preparatoria. Al exgobernador y otros exfuncionarios se les imputa el presunto delito de colusión agravada por el presunto favorecimiento a las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao con ampliaciones y adendas al contrato para la obra “Mejoramiento de la avenida Néstor Gambeta- Callao”.

Una auditoría de cumplimiento de la primera etapa de la obra, que incluye el tramo de acceso al terminal marítimo Muelle Sur, determinó el 2015 un perjuicio económico contra el Estado por cerca de S/55 millones.

Según la contraloría, hubo un pago indebido superior a los S/46 millones en beneficio del contratista por un expediente técnico incompleto, una sobrestimación de presupuestos adicionales sin sustento técnico por más de S/2’373.000 y pagos por trabajos no ejecutados y deficientes por más de S/6’660.000.

En este caso, Moreno se encuentra con comparecencia restringida. La procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato solicitó que la investigación pase de la Corte del Callao a la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud. El total de embargos para garantizar el pago de reparaciones civiles asciende a S/14′464.929.