Conforme a los criterios de Saber más

La bancada del Partido Morado presentó una lista de candidatos para la Mesa Directiva del Congreso, solo con integrantes de dicha agrupación. La nómina es encabezada por Francisco Sagasti, como aspirante a la presidencia del Poder Legislativo. De resultar electa dicha fórmula, el parlamentario asumiría la presidencia del Perú tras la renuncia de Manuel Merino.

El documento, al que accedió El Comercio, fue ingresado a las cero horas y doce minutos de este lunes a la Oficialía Mayor del Congreso. Acompañan a Sagasti Zenaida Solís, Angélica Palomino y José Antonio Núñez como aspirantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Parlamento.

Cabe recordar que Sagasti integró, como candidato a la primera vicepresidencia, la lista que encabezó Rocío Silva Santisteban, legisladora del Frente Amplio.

La noche del domingo, el pleno del Congreso no llegó a un acuerdo y rechazó la lista de Silva Santisteban, que obtuvo 42 votos a favor, 52 en contra y 25 abstenciones, alejándose de las 60 adhesiones requeridas.

#CrisisPolíticaEC #LOÚLTIMO Esta es la lista para la Mesa Directiva que ha presentado el Partido Morado, con Francisco Sagasti a la cabeza pic.twitter.com/T4jS6tjaht — René Zubieta Pacco (@renezp) November 16, 2020

Previamente, en declaraciones a Canal N, el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, había adelantado que su agrupación iba a presentar una lista solo con miembros de la bancada.

“Lo que necesitamos es una lista morada, liderada por Francisco Sagasti e integrada por ninguna otra persona que haya votado a favor de la vacancia o en abstención. Estoy esperando esta propuesta y estas son las indicaciones que le he dado a la bancada”, comentó.

Según Guzmán, hubo presiones y rechazo desde algunas bancadas del Congreso cuando inicialmente se planteó una lista inicial liderada por Sagasti, antes de que se conociera la fórmula de Silva Santisteban.

“El primero que propuso que Francisco Sagasti liderara esto fue mi persona, y esto que Francisco vaya como número uno pone en riesgo, por supuesto, mi candidatura presidencial, pero el Perú está primero y ahora lo que necesitamos es que este periodo de transición sea lo más ordenado para que menos gente muera y la gente pueda tener empleo”, manifestó.

Rocío Silva Santisteban declaró a la prensa que Sagasti quiso encabezar la lista de consenso a la Mesa Directiva del Congreso, pero algunas bancadas no estaban de acuerdo. “Mis colegas están conversando sobre otra propuesta de lista de consenso. La lista no la voy a retirar, ya perdió. No hay una segunda vuelta”, mencionó antes de que culmine la Junta de Portavoces la noche del domingo.

En dicha cita se acordó que el proceso para la elección de la Mesa Directiva continúe el lunes. La Junta de Portavoces se volverá a reunir desde las 10 a.m . y el pleno se reanudará a las 2 p.m., según comunicó el propio Congreso.

Francisco Sagasti también participa en las elecciones internas del Partido Morado como precandidato a la segunda vicepresidencia, en la fórmula de Julio Guzmán.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra pide al Tribunal Constitucional pronunciarse ante crisis política