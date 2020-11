Conforme a los criterios de Saber más

A los pocos segundos de haber iniciado su primer mensaje como presidente de la República, Francisco Sagasti marcó el derrotero de su discurso y dio cuenta del aspecto central detrás del mismo: el rol de la ciudadanía no solo para su asunción como mandatario, sino para la defensa de la democracia.

El mandatario reconoció que las manifestaciones contra el corto gobierno del congresista Manuel Merino de Lama (Acción Popular) —cinco días— se realizaron “en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta”.

Acto seguido, se refirió a los dos jóvenes que fallecieron en las protestas en Lima, así como a las personas que resultaron heridas. “En nombre del Estado, pido perdón a sus familiares y a ellos. Y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar la importancia que tiene la vocación de servicio”, expresó.

Luego hizo un llamado a los partidos políticos a reconocer que no han estado a la altura de los desafíos enfrentados. “No hemos sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanas y peruanos. Debemos remediar esto con un sentido de urgencia dejando de lado los rencores y resentimientos”, instó.

Tras asegurar que mantendrá la neutralidad y que las elecciones generales del 2021 se desarrollarán de forma limpia, señaló como otros desafíos el manejo responsable del presupuesto público, la igualdad de oportunidades, la seguridad ciudadana y la no impunidad ante los violentos hechos registrados en los últimos días.

Luego, precisó que las tareas inmediatas de su gestión son luchar contra la pandemia, fomentar el crecimiento económico, reforzar la educación, luchar contra la corrupción, combatir el hambre y —como la más importante, según dijo— devolverle a la ciudadanía la confianza y la esperanza.

El trasfondo del mensaje

Para el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, el discurso de Sagasti busca mostrar un gobierno cercano a las personas y dialogante.

Por su parte, la politóloga Karen López Tello resalta que el mandatario haya destacado entre sus prioridades la lucha contra la pandemia del coronavirus, la economía, la educación y la lucha contra la corrupción.

Ivan Lanegra

El peso del discurso está en la gente

Lo que ha pasado en estos días hizo mucho más evidente y profunda la desconexión entre la gente y sus políticos. El discurso que hizo Manuel Merino, cuando asumió la función presidencial, parecía solo hablarle a los congresistas y no a la gente. Este discurso es inverso, el peso está en la gente y es un mensaje para la política interna.

¿Y qué hay hacia afuera? Una situación de luto nacional, con afectación de derechos fundamentales que tienen que ser investigados y sancionados, desconfianza en las instituciones como el Parlamento, un vacío de norte. Todos esos elementos parecen ser las piezas que han articulado el discurso de Sagasti.

Siempre faltan cosas, pero lo fundamental ha estado ahí. Hay otro elemento central: la necesidad de reconocer que es un gobierno que necesita expresar visiones muy diferentes que están presentes en el país.

El discurso busca mostrar un gobierno cercano a las personas, que dialoga, que abre las puertas de Palacio. Pero al mismo tiempo, plantea lo que el gobierno quiere. Es un camino difícil, porque es un gobierno nacido de un acuerdo político. Su legitimidad está basada en la conexión con la ciudadanía.

Karen López Tello

Visibiliza la responsabilidad del Congreso

"Las prioridades han sido lucha contra la pandemia, economía, educación y lucha contra la corrupción. Su discurso fue muy prudente, no está exagerando con el rol que va a poder cumplir en los ocho meses que le quedan.

Me gusta escuchar a un presidente que no vuela, que sabe que tiene ocho meses. En cuanto a ciencia y tecnología, por su experiencia, hay una motivación particular. Es importante. La pandemia ha dejado lecciones en salud, educación, innovación y tecnología.

Sobre las características generales del discurso, es fundamental que visibilice el rol del Congreso y la responsabilidad que ha tenido en las demandas de la sociedad, cómo ha llevado a que las marchas hayan terminado con dos fallecidos.

Valora el rol de la juventud, eso es fundamental. Es loable que un político rescate eso, porque en los últimos años las marchas han sido satanizadas. Está intentando promover el ejercicio de la ciudadanía desde el derecho de protesta que tenemos los peruanos.

El Gabinete debería ser de ancha base en la gestión pública, porque no hay mucho tiempo para innovar".

Escucha aquí la ceremonia de juramentación y el discurso completo ante el Congreso de Francisco Sagasti.





