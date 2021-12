Conforme a los criterios de Saber más

A poco más de cuatro meses de dejar el poder, el expresidente Francisco Sagasti regresó el último sábado a Palacio de Gobierno tras ser convocado por el actual mandatario Pedro Castillo. De acuerdo al registro de visitas del portal de Transparencia de la Presidencia, el también excongresista ingresó a las 3:53 p.m. y se retiró a las 6:25 p.m.

Sagasti, en comunicación con El Comercio, precisó que la reunión con Castillo Terrones no duró “más de dos horas”, sino que el vuelo que trajo a Lima al presidente desde el Cusco tuvo un retraso.

“Lo esperé y nos reunimos por una hora. El tema fue el mismo que hablamos la primera vez que me visitó en Palacio antes de asumir el cargo: transmitir la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia. No se trata de dar consejos, sino de compartir las lecciones aprendidas”, agregó el ex jefe de Estado.

El exmandatario precisó que Castillo Terrones no le ofreció ningún cargo en el Ejecutivo.

Al ser consultado por este Diario sobre si esta cita implicaba un acuerdo entre el gobierno y el Partido Morado, Sagasti respondió que “de ninguna manera”.

“No represento al Partido Morado, que ahora está en un proceso de renovación de autoridades”, expresó.

El secretario general del Partido Morado, Rodolfo Pérez, indicó a El Comercio que “es saludable y positivo” que Castillo “hable con un expresidente como Sagasti, que hizo bien las cosas”.

Pérez también subrayó que este encuentro no significa un acuerdo entre el gobierno y su organización política.: “No hay nada de eso”.

Sagasti dijo que la moción de vacancia- promovida por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- no se abordó en la reunión con el presidente.

“No me incumbe dar opinión al respecto [sobre cómo Castillo debe encarar la solicitud de destitución], ni se mencionó en lo más mínimo en la reunión”, mencionó.

El expresidente consideró, hace un par de semanas, como una “aberración sin sentido” la solicitud que hizo la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), para que respalden su pedido de vacancia en contra de Castillo.

“Creo que este pedido de vacancia simplemente porque el señor es incapaz me parece una aberración que no tiene ningún sentido”, comentó en RPP Noticias.

El ex jefe de Estado dijo que “nuevamente” estamos en una situación, donde a un sector de la oposición, como no le gustan los resultados electorales, “hay que invalidarlo o sacar al señor que ganó”.

“Es decir, irrespetar la voluntad popular […] La forma en que se ha utilizado últimamente ha sido caprichosa y realmente no ha permitido el normal desarrollo de las instituciones democráticas. No hay ninguna cosa que diga en la Constitución que la vacancia procede por incapacidad al ejercicio del cargo”, añadió.

Las otras reuniones

Castillo también se reunió el sábado con José Luis Fernandez Latorre, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), durante 40 minutos.

Fernández Latorre, natural de Chota (Cajamarca), tuvo, al menos seis investigaciones, por falta disciplinarias en la Policía Nacional. Por ejemplo, en el 2001, se le abrió pesquisa por haber agredido sin mediar razones al alumno de la policía Percy Alberto Ramírez Umbo, a quien le ocasionó una lesión en el oído izquierdo.

Por ello, en agosto del 2001 recibió una sentencia por abuso de autoridad con la consecuente reclusión militar.

El presidente también tuvo una cita con Hugo Cornejo Valdivia, quien fue el director de la DINI durante la administración de Sagasti. El general del Ejército en retiro fue edecán del hoy sentenciado expresidente Alberto Fujimori.

Cornejo acompañó a Fujimori al Foro de Cooperación Económica Asía Pacífico (APEC), viaje que fue utilizado por el exmandatario para renunciar por fax desde el Japón después.