La bancada de Fuerza Popular rechazó la iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respecto a la renegociación de utilidades con la empresa concesionaria del gas de Camisea. Además, el grupo parlamentario consideró que la propuesta del primer ministro va en contra de fomentar la inversión en el Perú.

“La bancada de Fuerza Popular considera un atentado a la seguridad jurídica en el Perú la amenaza realizada por el premier Guido Bellido en contra de la inversión privada que genera, directa e indirectamente, millones de puestos de trabajos”, manifestó la agrupación a través de un comunicado.

Asimismo, Fuerza Popular resaltó que la propuesta de Bellido Ugarte es opuesta a lo declarado por el presidente de la República, Pedro Castillo, quien en reiteradas ocasiones aseguró que su administración no expropiará a ninguna empresa.

“No somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones, por el contrario llamamos a los grandes inversionistas, los empresarios para que vayan al Perú, para que lleguen al Perú”, aseveró Castillo Terrones durante su alocución en ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde Washington, Estados Unidos.

“Mientras el Gobierno pretende hacer creer en que se hacer esfuerzos por convocar a inversionistas extranjeros, los hechos demuestran que su principal interés consiste en expropiar tal como ha ocurrido en el régimen chavista”, sostuvo la bancada parlamentaria.

El ministro de Economía, Pedro Francke aseguró que no se iba a expropiar el gas de Camisea durante la gestión de Pedro Castillo como jefe de Estado. “No vamos a expropiar el gas de Camisea. Las empresas privadas seguirán explotándolo. Nosotros queremos asegurar que sirva para que los peruanos tengan un gas más barato en su casa”, declaró Francke para Canal N, agosto pasado.

Finalmente, Fuerza Popular instó al Ejecutivo para realizar cualquier negociación sin realizar ningún tipo de amenazas. “Consideramos que cualquier renegociación de un contrato entre dos partes debe realizarse sin ningún tipo de amenaza de por medio y con absoluta transparencia”, concluyó.

Al igual que Fuerza Popular, la bancada de Alianza para el Progreso (APP) se mostró en contra de la iniciativa del primer ministro.

Conforme a los criterios de Saber más