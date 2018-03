El jefe del equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato, Hamilton Castro Trigoso, interroga desde las 3:30 de la tarde (1:30 para el Perú) al ex socio del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, en la sede de la Fiscalía Local de Las Condes, en Santiago de Chile.

El fiscal Castro Trigoso, quien investiga las coimas que pagó en nuestro país la constructora brasileña Odebrecht, viajó acompañado de un equipo de fiscales adjuntos para realizar la diligencia que había sido pospuesta desde diciembre del 2017.

Fuentes judiciales informaron a El Comercio que el interrogatorio será dirigido por la fiscal chilena Carmen Gloria Guevara Mendoza, quien recibió un pliego de casi 40 preguntas de parte de Castro Trigoso, quien además solicitó autorización para realizar las respectivas repreguntas.

En el interrogatorio, que se lleva a cabo en la sede fiscal ubicada en la calle Los militares 5550, Las Condes; también participa el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, así como dos abogados -una peruana y un chileno- quienes fueron acreditados por Sepúlveda.

Las preguntas están enfocadas a la amistad y sociedad que tuvo Sepúlveda con Kuczynski, antes, durante y después de que conformaran empresas como Westfield Capital y First Capital, que forman parte de una investigación fiscal por presuntos pagos ilícitos que habría realizado Odebrecht.

Como se recuerda, el fiscal Castro Trigoso también investiga a la empresa Latin American Enterprise Fund Managers y las cuentas bancarias del actual mandatario.

La investigación se desarrolla debido a que las mencionadas empresas recibieron dinero de parte de Odebrecht durante el período en que Kuczynski se desempeño como ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro de la gestión del ex presidente, Alejandro Toledo.

-Otras diligencias-

En el marco de esta investigación, el fiscal Castro también tiene previsto volver a interrogar al ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien actualmente es uno de los principales aspirantes a colaborador eficaz.

Esta diligencia, por estrategia fiscal, se llevará cuando se haya terminado de recepcionar la declaración de diversos testigos y se tenga el informe pericial de las cuentas bancarias del mandatario.

Como se recuerda, Kuczynski ha declarado ante el fiscal Castro que cuando fue ministro del ex presidente Alejandro Toledo, fue su socio Gerardo Sepúlveda quien quedó a cargo de las empresas y sobre estas se construyó una "muralla china". Es decir, PPK sostuvo que no tuvo ningún conocimiento de los negocios que hizo su ex socio o sus empresas.

