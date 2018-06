El congresista Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) lamentó este lunes la renuncia de Pedro Olaechea a la bancada oficialista.

A través de su cuenta de Twitter, el portavoz de dicho grupo indicó que Pedro Olaechea es su amigo y agregó que entiende que su decisión “responde a diferencias políticas y no personales”.

Lamentamos la decisión de nuestro amigo Pedro Olaechea.Entendemos que su decisión responde a diferencias políticas y no personales.Nuestra bancada se mantiene firme en las propuestas de nuestro Plan de Gobierno y en nuestros principios para promover leyes a favor de los peruanos. pic.twitter.com/FjEvjdfG89 — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 11 de junio de 2018

Del mismo modo, comentó que su bancada se mantendrá firme en las propuestas que ha efectuado con anterioridad, además de tener claros sus principios para promover leyes a favor de todos los peruanos.

Pedro Olaechea renunció este lunes a la bancada de Peruanos por el Kambio al considerar ser una “piedra en el zapato” para el grupo.

Acotó que su visión se enfrentaba a la que tienen los demás integrantes del oficialismo.

“Hay una cohesión en la bancada, tiene su visión de las cosas, su forma de pensar. Al final yo me estoy dando cuenta de que yo soy la piedra en el zapato. Entonces, si yo soy la piedra en el zapato no es que me voy a imponer sobre ellos o tratar de que ellos cambien de opinión, yo soy uno y ellos son la mayoría”, justificó.