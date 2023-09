Yazire Pinedo Vásquez, una de las mujeres que obtuvo contratos con el Estado luego de visitar al jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, cuando era titular de Defensa, contradijo la versión del primer ministro.

Como se recuerda, el titular de la PCM dijo que conoció a ambas mujeres en una reunión y no las volvió a ver más. También negó cualquier acto de corrupción en su gestión.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero no soy un persona corrupta, no estamos en el gobierno de (Pedro) Castillo. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más”, afirmó.

Sin embargo, Yazire Pinedo Vásquez negó en “Panorama” los dichos del primer ministro y aseguró que es su amiga desde hace varios años. También aseveró que hablaron de temas personales.

“Fue netamente un tema personal. Obviamente ya yo lo he venido viendo ya muchos, muchos años atrás. Si no voy a tener un vínculo cómo voy a asistir a hablar con él, cómo voy a ir yo, si tú me dices que se tiene que tener un vínculo, sino cómo vas a hacer eso”, expresó.

A diferencia del primer ministro, Pinedo Vásquez dice que es su amiga y que tiene un “vínculo de muchos años” con Otárola Peñaranda. “Mira yo, ni por mi cabecita se me paso que el señor Alberto esté en un puesto así. Ese día mi visita fue un tema personal, yo ya lo he venido viendo ya hace mucho tiempo”, manifestó.

Yazire Pinedo también afirmó que la cita se dio un día no laborable en que el Ministerio de Defensa goza de la ausencia de varios trabajadores.

Otárola asegura, por su lado, que hablaron de “temas muy puntuales”. “Yo recibo en la PCM 80, 100 personas diarias y muchos dicen que van a hablar con el premier, y no hablan con el premier. Recuerdo que hablamos de varias cosas, pero muy puntuales”, acotó.

El titular de la PCM también aseguró que nada de malo tiene revisar currículums de quienes podrían trabajar en el Estado. “O sea que tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, sus documentos, si interesa o no a la institución”, señaló.

El caso

Como se recuerda, un reportaje de “Panorama” detalló que dos amigas de Alberto Otárola, Rosa Rivera Bermeo y Yaziré Pinedo Vásquez , lograron contratos con el Estado tras sostener reuniones con él.

Rivera se reunió con Otárola el 2 de marzo de este año y, poco después, logró dos contratos en Devida los días 10 de marzo y 31 de marzo por un valor total de 54 mil soles. Pinedo, en su caso, visitó a Otárola en diciembre del 2022 cuando era ministro de Defensa, reunión que no fue registrada formalmente.

Tras esta cita, Pinedo logró trabajar en el Ministerio de Defensa el 2 de febrero de este año por la “labor de emisión, elaboración y archivo”, y el 3 de mayo consiguió una segunda orden de servicio.