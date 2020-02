Ana Teresa Revilla, saliente ministra de Justicia y Derechos Humanos, conversa con El Comercio sobre cómo se enteró que Jorge Ramírez, exprocurador ad hoc para el Caso Lava Jato, buscaba conversar con el entonces titular de Energía y Minas Juan Carlos Liu sobre el eventual escenario de la presentación de una demanda de Odebrecht por la disolución del contrato por el proyecto del gasoducto sur peruano (GSP).

—¿Usted renunció o puso su cargo a disposición?

Puse mi cargo a disposición.

—¿Su voluntad es renunciar o asumir y respetar lo que decida el presidente?

Es la voluntad que tengo hacia lo que el presidente decida porque el presidente es el que gobierna el país. Los ministros estamos siempre a disposición del presidente de la República.

—Hablemos de los hechos que habrían motivado que ponga su cargo a disposición. Hay dos funcionarios que habrían renunciado o habrían sido llevados a renunciar que coinciden en decir que usted les planteó o los instó a que tuvieran una reunión con Odebrecht.

No, eso es falso. Yo lo único que hice fue comunicar al procurador Ramírez con el exministro Liu a pedido del procurador Ramírez. El procurador vino el 26 de diciembre a pedirme conversar con el exministro Liu. Obvio que al procurador no le iba a dar el teléfono del ministro. Lo que hice fue yo llamar al ministro que converse con el procurador Ramírez, que es el que pidió la reunión.

—¿Cuándo se entera que Ramírez finalmente gestionó una reunión?

Después de que se reunieron.

—¿Qué se le informó sobre el contenido de esa reunión?

No, solo sé que se reunieron. Punto. A mí no se me informó sobre el contenido porque no es mi tema, es tema del Minem, no tiene nada que ver con el Minjus. Nosotros tenemos carpetas totalmente separadas, no me puedo meter en la carpeta de otro ministro.

—¿Y por qué usted en sus primeras declaraciones y reacciones sobre esa reunión con Odebrecht aparece sorprendida, indignada, como reacción a la demanda? Si ya el procurador le había dicho que había ese riesgo.

Ese riesgo había y hubo durante un buen tiempo. Ellos tenían un plazo, creo que de tres años, para interponerlo. La idea era que no lo hagan porque ya había un acuerdo de colaboración. Lo lógico era que no interpongan una demanda, por eso indigna al Estado peruano. Existía el riesgo porque había los plazos que se decía.

—¿Una vez enterada de esta demanda, usted está de acuerdo con que se pida la renuncia del procurador?

Yo no intervengo para nada en la renuncia de procurador Ramírez, yo me quedé tan sorprendida como muchos por su renuncia. Yo estaba de viaje en la ciudad de Chachapoyas.

—¿No le comunicó el actual procurador general sobre eso? Además, se estrenó en una conferencia de prensa hablando al respecto.

A mí me comunicaron después de que tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión el martes por la mañana y a mí me comunican cuando yo llego al Minjus a la 4 de la tarde.

—¿Usted ha hablado de este tema con el primer ministro?

Cuando me enteré de que habían dispuesto la renuncia del procurador Ramírez inmediatamente me comuniqué con Palacio y con Zeballos.

—¿Manifestó su disconformidad?

Yo no puedo opinar a favor o en contra por lo que decide un organismo autónomo al interior del Estado.

Lee mañana la entrevista completa a la saliente ministra de Justicia y DD.HH. en El Comercio.