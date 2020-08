Luego de estar en Loreto durante el día, el general en retiro Walter Martos nos recibió el viernes (vía Zoom) desde su despacho en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El primer ministro es pausado en sus respuestas. Dice que hay un cambio en la estrategia del Gobierno contra el COVID-19 y mantiene las puertas abiertas a conversar con el Congreso, incluso sobre el presupuesto público.

— Somos el país con el mayor número de muertos por millón de habitantes en el mundo. No se nota mayor cambio en la estrategia.

En la cantidad de muertes tienen que ver muchos factores. Algunos estructurales de respuesta hospitalaria, de comportamiento humano, costumbres y cultura del país, sociales y de hacinamiento. El Perú es uno de los países que están tratando de transparentar el número de muertos durante la pandemia. Lo normal es hacerlo al final.

— Pero más allá de eso, el estar tan arriba en la tabla nos dice que hay algo en la estrategia que debemos cambiar. ¿O no?

Cuando comenzamos la pandemia, se tomó una decisión difícil que fue la de parar de golpe todas las actividades económicas. Eso funcionó aproximadamente dos meses y ayudó muchísimo. Si no tomábamos esa decisión, no tendríamos la respuesta hospitalaria que después hemos ido optimizando con mucho esfuerzo.

— El Gobierno siempre acentúa que hubo una respuesta rápida con la cuarentena. De acuerdo. Hablemos del presente. ¿Hay un cambio de estrategia?

Hay un cambio de estrategia total. Estamos optimizando la estrategia que tenemos y las líneas estratégicas. Se ha conformado una estructura multisectorial en todos los niveles, incluyendo a representantes de la Iglesia, de la empresa privada y de la sociedad civil, que está permitiendo tomar decisiones de forma más integrada y también administrar mejor los recursos.

— Muchas de las personas del sector privado que han trabajado en esas comisiones antes han dicho que, más allá de participar, su posición no es tomada en cuenta.

Eso es lo que estamos cambiando. No solamente escuchando ideas, sino conversando con ellos para ver cómo lo implementamos. Muchas de las opiniones son muy buenas, pero en la práctica no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, muchos dicen que hay que hacer un cerco epidemiológico distrital en Lima […]. Es imposible controlarlo. Hicimos los cercos epidemiológicos regionales y ahora estamos haciendo los cercos familiares que consisten en detectar a la persona infectada, inmovilizar a toda la familia y entregarles alimentos para 15 días.

— ¿Desde cuándo hacen eso? Conozco casos recientes en los que no hubo ningún contacto con familiares del contagiado.

Lo estamos haciendo con la operación Tayta, en forma masiva con participación de entidades estatales y la empresa privada. ¿Qué es lo que falta optimizar? El seguimiento clínico y el soporte psicológico. La cantidad de infectados que encontramos es tanta que se dificulta hacer un seguimiento personalizado. Lo que nosotros priorizamos es a las personas que son más vulnerables, a ellas se les hace seguimiento. Estamos ampliando la base para poder hacer [más] seguimientos.

— ¿Tienen un documento o estudio que justifique la restricción de circulación los domingos?

¿Cuándo se dan los contagios? Cuando hay contacto entre personas. Entonces, si inmovilizo a las personas, el número de contactos va a disminuir. Y al hacerlo, lo más probable es que baje el número de infectados. Con base en los estudios que hemos tenido con el equipo de Prospectiva del Minsa, en las últimas semanas se han incrementado la cantidad de personas que van a visitar a sus familias. Eso lo han sacado del movimiento de personas a través de Google. Durante los domingos, hay un pico de personas que se mueven fuera de su distrito.

— ¿El equipo de Prospectiva se los ha dicho en un informe?

Cada vez que tomamos una decisión, hay un informe de por qué se está tomando esa medida.

—¿Y ese informe puede ser de acceso para los medios de comunicación?

La verdad no he conversado eso con la ministra de Salud, hay un equipo que maneja todos los datos en el Minsa.

— Agradeceríamos si los pueden poner a disposición de los medios de comunicación.

Voy a conversar con la ministra de Salud para ver la factibilidad.

— El presidente Martín Vizcarra dijo en su última conferencia: “Hemos llegado a la población con campañas de comunicación potentes”. No recuerdo nada que tenga esas características. Se ha anunciado que iniciarán una.

Hay una dirección de comunicación que está encabezada por la PCM e involucra a otros sectores. También estamos convocando a especialistas de la empresa privada. En el equipo, hay un grupo de inteligencia sanitaria que ve cómo se desarrolla la pandemia, y a la vez hay un acompañamiento de gente que ve el comportamiento de la población ante medidas que va tomando el Gobierno. Con base en eso, se está haciendo una campaña transversal a todos los organismos de esta estructura para intensificar estas campañas. Van a ser mucho más intensas. Los presupuestos que se tenían antes no eran suficientes. Estamos pidiendo mayor presupuesto no solamente para utilizar la prensa televisiva, radial y escrita, sino las redes sociales y todos los medios que se puedan utilizar. Una campaña empieza el domingo [hoy], que está dirigida al contagio que se está dando en este momento que es en la familia.

— No se ha sentido un énfasis en el Ejecutivo en recibir apoyo de los privados. ¿Usted dice que ahora sí lo va a haber, abiertamente?

Sí lo va a haber. Ya hemos quedado con diversos sectores empresariales de que, más allá de la conversación que puede ser muy amena y simpática, estamos organizando equipos de trabajo técnicos de ambos lados que se sienten a trabajar y concreten qué cosa es lo que podemos hacer juntos. En una próxima reunión con los directivos, tomamos las decisiones de lo que nos están proponiendo los equipos técnicos.

— Ya fueron notificados con la autógrafa que establece la devolución de aportes de la ONP. ¿Van a esperar el plazo máximo para observarla o lo harán a la brevedad?

Somos totalmente conscientes de que el sistema nacional de pensiones necesita una reforma integral. Hay muchísima gente que ha aportado por muchos años y no tiene ninguna recompensa a cambio. Nosotros planteamos que, en lugar de que se devuelvan los aportes, se entregue una compensación económica de forma gradual a los años que habían aportado. Esa propuesta alcanzaba S/1.300 millones. [...] Vamos a observar la norma, no hemos determinado todavía si lo vamos a hacer rápido o con el tiempo. Hay un equipo técnico para dar respuesta a eso viendo los pros y contras de qué es lo más conveniente.

— ¿Qué van a hacer ante más iniciativas de este tipo del Congreso?

Hemos planteado un mayor acercamiento y conversación. Voy a proponer a las bancadas trabajar juntos las propuestas que ellos tengan.

— ¿Estarían dispuestos a elevar los S/1.300 millones que se ofrecieron como compensación a los aportantes de la ONP?

Eso es lo que estamos conversando con los técnicos del MEF. No solamente vamos a observar la norma, también vamos a tratar de encontrar otra propuesta, que tengamos un punto de encuentro.

— Habrá algún tipo de incidencia de los congresistas en la norma de presupuesto.

Ha sido programada la presentación al Congreso por la ministra de Economía. Yo la voy a acompañar el 2 de setiembre. Ellos van a analizar el presupuesto y vamos a tener coordinaciones desde su punto de vista y sugerencias. Nosotros trataremos de conversar con ellos y en todo lo que se pueda modificar, siguiendo los lineamientos del MEF para mantener el equilibrio fiscal y macroeconómico, pues estamos llanos a conversar con ellos, sin ningún problema.

— El Perú también es uno de los países más afectados económicamente en el mundo. ¿Cuáles serán los motores de la recuperación?

Si bien nuestra economía ha sido una de las más golpeadas, también si ves los indicadores se ha recuperado rápidamente. Hemos soportado esta pandemia gracias a la fortaleza macroeconómica, y ahí están claras nuestras fortalezas respecto a otros países de la región. Básicamente, estamos trabajando en inyectar liquidez no solo con créditos a las empresas, sino llegando con los bonos para reactivar la demanda. Y también con el gasto público en obras de infraestructura.

— ¿Y la gran inversión como la minera, por ejemplo? ¿Hay algún programa para facilitar la inversión?, siempre que se cumplan las normas, claro.

El jueves estuve con el representante de las empresas mineras. Se van a reunir los grupos de trabajo de Energía y Minas y de otros sectores para ver en el corto plazo qué actividades mineras podemos reactivar y relanzar rápidamente. Indudablemente, como dice, que cumplan todos los parámetros establecidos en las normas.

— ¿Por qué el presidente no da entrevistas ni acepta repreguntas en las conferencias de prensa?

El presidente está viajando constantemente y en las conferencias que da, la prensa le plantea preguntas.

— Participo en los sorteos y no es posible hacer repreguntas. Podríamos conectarnos por Zoom como se hace en otros lados.

Vamos a proponer a los jefes de prensa para ver este tema.

“Tiene todos los pergaminos para representar al país”

Vicente Zeballos fue nombrado esta semana representante del Perú ante la OEA. (Foto: Presidencia Perú)

— ¿Por qué se premia al señor Zeballos con un cargo tan importante en la OEA?

Hay muchos primeros ministros que después de haber cumplido una función han sido nombrados en esos cargos y no se ha hecho mayor aspaviento. Conozco personalmente al ex primer ministro [Vicente] Zeballos porque he trabajado con él. Es una persona muy comprometida con el país. Políticamente, ha ocupado cargos muy importantes. Tiene todos los pergaminos para representar al país en la OEA.

— ¿Se han tenido que mover muchas fichas en cancillería para calzar exactamente ese cargo?

He conversado de este tema con el canciller y en esta época normalmente se hacen rotaciones que no afectan absolutamente en nada al embajador que estaba ahí. Va a continuar en otro puesto como embajador sin afectar su carrera.

“No he conversado de estos temas con el presidente”

— ¿Cuál es su posición respecto a las investigaciones sobre la señora Mirian Morales y los casos del cuñado y amigos del presidente contratados por el Estado? ¿Han conversado del tema?

No he conversado de estos temas con el presidente. Mi postura y la del Gobierno es que cualquier hecho que se denuncie debe ser investigado. Damos todas las facilidades para que la fiscalía o el Congreso determinen si hay responsabilidad.

Cuando estaba en el Ministerio de Defensa, encontré de viceministro al general Hernán Flores, que sale como en el club de los amigos. Conocí al general Flores cuando estaba en actividad en el Ejército. Es una persona muy capaz, uno de los primeros de su promoción y ha ocupado puestos muy importantes. Yo puedo trabajar con los amigos, sí, pero el amigo que no responde en el trabajo se va a su casa.

— ¿No cree que siendo usted primer ministro debió conversar sobre estos temas con el presidente?

No hemos tocado este tema porque hemos estado involucrados en muchísimos temas. Todo el Gobierno está enfocado principalmente en la lucha contra la pandemia, la reactivación económica y el acercamiento de las autoridades.

—Según la norma que dispone el estado de emergencia, el uso de mascarilla es obligatorio en las vías públicas. He escuchado ciertas dudas en edificios y condominios sobre si aplica también en las áreas comunes. ¿Cuál es la esencia de la norma?

La esencia de la norma es evitar que las personas se contagien. Con el sentido común, si estoy dentro de mi vivienda con gente que estoy consciente que no están con el coronavirus entonces me saco la mascarilla pero si voy a salir del departamento a un área común y no sé si el vecino está contagiado o no porque una gran cantidad son asintomáticos, el sentido común me dice que me ponga la mascarilla. En esta pandemia es mejor pecar por exceso que por defecto.

—¿Pero la norma no debería ser más precisa? Dice solo vías públicas.

La vamos a analizar.

