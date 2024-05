Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, aseguró que será “declarada improcedente y archivada” la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la mandataria Dina Boluarte por el Caso Rolex.

“El Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), va a declarar improcedente esta pretendida denuncia constitucional porque no encuadra en ninguno de los cuatros supuestos del (artículo) 117 (de la Constitución)” expresó el jefe del Gabinete Ministerial.

“Yo le auguro a esa demanda constitucional un archivo liminar. Toda mi argumentación es absolutamente legal”, agregó.

Adrianzén cuestionó al fiscal de la Nación por supuestamente “buscar delitos donde no existen” y consideró que la denuncia constitucional “es una muestra de la persecución sistemática en material fiscal” contra Dina Boluarte.

“Cuando se te agotan los argumentos no tienes sino que poner a recrear tu imaginación para buscar delitos donde no existen. Yo insisto en lo que vengo diciendo semanas atrás, esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en materia fiscal que se le viene haciendo a la presidenta de manera indebida, inconstitucional e ilegal”, remarcó.

“Nosotros nos sentimos verdaderamente ofendidos y afectados porque toda esta maraña de acusaciones fiscales no hace sino menoscabar las funciones constitucionales de la presidenta Dina Boluarte”, aladió

El titular de la PCM remarcó que la anunciada demanda competencial del Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y Poder Judicial aún no ha sido presentada, ya que le corresponde hacerlo al procurador especializado en materia constitucional.

“La demanda competencial aún no ha sido interpuesta y eso le corresponde al procurador especializado en materia constitucional, que depende de la Procuraduría General del Estado. A él se le ha autorizado porque así ha sido la decisión del PCM y del Consejo de Ministros en pleno para que interponga dicha demanda competencial”, enfatizó.

Conversación con la mandataria

Adrianzén afirmó que la presidenta Dina Boluarte ha tomado “con valentía, firmeza y decisión” la presentación de la denuncia constitucional en su contra y “lo único que ella pide es que las investigaciones se produzcan en los extremos que correspondan y ella seguirá firme al mando del país sin dejarse perturbar por este ruido político”.