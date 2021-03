El presidente Francisco Sagasti negó haber autorizado a la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete para vacunarse contra el coronavirus (COVID-19) con dosis del laboratorio chino Sinopharm, caso que ha sido bautizado como el ‘Vacunagate‘.

En diálogo con ATV, el mandatario rechazó las afirmaciones de la excanciller en un documento enviado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

“Ha venido corriendo rumores que hay que precisar, rechazo y descarto que haya dado yo autorización a un ministro para vacunarse, eso no pasó, nunca se me pidió un permiso y nunca se dio”, expresó.

“Quisiera decir que cuando en alguna oportunidad se tocó el tema se dijo que sería en el momento en que les toca. Yo no me vacuné hasta que hubiera una resolución, de ninguna manera es dable que he autorizado una vacunación”, añadió.

