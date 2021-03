Daniel Urresti: “El plan de gobierno de Lescano no te alcanza ni para manejar un edificio”

Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la Presidencia de la República, afirma que él no pone las manos al fuego por nadie, incluido José Luna Gálvez, fundador de su partido. También defiende su propuesta de crear un ministerio de fomento y obras, al referir que así podrá combatir a la corrupción de manera más efectiva.

— Usted afronta un juicio oral por el crimen de Hugo Bustíos; José Luna Gálvez, su cabeza de lista en Lima, está bajo prisión preventiva; y José Luna Morales, quien va de N°1 al Parlamento, está implicado en el Caso Los Gánsteres de la Política. ¿Por qué los ciudadanos deben confiarle su voto a Podemos Perú?

Bueno, deben confiarle su voto a Podemos Perú porque ha quedado demostrado que es el único partido que ha tomado con seriedad este compromiso para la Presidencia y ha lanzado un plan de gobierno que es el más ambicioso y viable de todos. Hay 164 solucionar para implementar en el corto, mediado y largo plazo. Hay otros partidos, como el del señor Yonhy Lescano, que ha presentado un documento de 26 páginas y cuatro de estas están dedicadas a Acción Popular, a Vitocho y a sus líderes. Y el resto, las 22 páginas dirigidas a un plan de gobierno, esto no te alcanza ni para manejar un edificio.

— La pregunta iba orientada, en el sentido, de que si los problemas judiciales que afronta usted y los Luna, ¿no ponen un manto de duda sobre Podemos Perú?

No, no lo creo. Yo he tenido una investigación por ocho años y un juicio por cuatro años y medio, donde me declararon inocente tres jueces. La Corte Suprema ha ordenado, en media hora, que ese juicio de cuatro años y medio no le gustaba, así que decidió anularlo por razones políticas. Y ordenó que se inicie un nuevo juicio. Y por orden de la sala, no puedo hacer mayores comentarios.

Lo segundo. Al señor Luna Gálvez, presidente fundador del partido, lo están investigando, no está acusado, hoy [jueves] han acusado a Keiko Fujimori pidiendo 30 años y 10 meses de cárcel para ella, esa sí es una acusación que se da después de una investigación. El señor Luna Gálvez está siendo investigado exactamente por el mismo motivo por el cual investigan a Julio Guzmán. Entonces, desde aquí anuncio que en caso llegue una acusación, un juicio y ambos sean sentenciados no habrá indulto de mi parte, cumplirán su sentencia completa, al igual que el padre de Keiko Fujimori…

— Luna Gálvez también afronta otra investigación por el Caso Lava Jato. ¿Usted pone las manos a fuego por él? ¿Cree en su inocencia?

Ni cuando tengas 80 o 90 años ni cuando estés al punto de morirte, mi abuelita me enseñó de chiquito, nunca pongas las manos al fuego por nadie. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo realmente piensa esa persona, solo la conoces hacia afuera. Internamente, ni el más pintado de los psiquiatras puede decir cómo piensa una persona por dentro. No se pone las manos al fuego por nadie. Este señor está siendo investigado, cuando sea acusado y sentenciado, entonces hablaremos.

Daniel Urresti: “El plan de gobierno de Lescano no te alcanza ni para manejar un edificio”

— ¿A quién respondió la bancada de Podemos Perú en el actual Congreso? ¿A usted o los Luna?

Lamentablemente, el hecho de que Fuerza Popular haya instaurado un nuevo método en la democracia, que anteriormente era el bíper y después a través del WhatsApp de disponer o dirigir las votaciones de sus congresistas ha creado un mal reflejo en la población. Creen que los congresistas responden a una persona, que hay un nazi o un dictador que determina “votan sí, votan no”. Eso no existe en una democracia. A los congresistas nadie les puede decir cómo votar. Lo normal es que se discuta y se converse [al interior de la bancada]. En Podemos no hay una persona que le dé órdenes a los congresistas sobre cómo votar. Tenemos democracia.

Y quisiera realizar una denuncia, hay tres candidatos que, al no tener planes de gobierno sólidos, han tomado contacto con nueve de los técnicos que han trabajado en mi plan.

— ¿De qué partidos son esos candidatos?

Te voy a decir uno, el partido del señor que se promociona con nombre de chancho, él ha tomado contacto, es una información real, me la ha comunicado el jefe de mi plan de gobierno y las mismas personas [a las que ha llamado] para que se plieguen a su movimiento. Yo confío en mi gente, totalmente confío en su lealtad, pero no pongo las manos al fuego por nadie, porque cuando alguien maneja tanta plata puede tentar a cualquier, puede encontrar por ahí a un Judas que por 30 monedas se vende, espero que eso no suceda. Es una vergüenza que esto esté sucediendo, que a 30 días de las elecciones se estén tratando de robar a equipos técnicos de otros partidos.

— ¿Cuál es la responsabilidad de Podemos Perú en la crisis política de noviembre?

La responsabilidad, yo creo que estamos muy cerca de los hechos, las responsabilidades se tendrán que determinar viéndolas con algún tiempo más de distancia. Lo que sí te puedo asegurar es que yo tuve la razón, yo dije días antes y el mismo día [de la votación] que no podían vacarlo a Vizcarra, que iba a venir una crisis en el Perú, que lo peor que no podía pasar es que vaquen a Vizcarra y entre a gobernar el Partido Morado.

— Pero esa posición la tuvo en solitario, porque el resto de Podemos Perú votó a favor…

Días antes [de la votación] había una corriente para no vacar a Vizcarra y no solamente en mi partido. Sin embargo, esto se tenía que decidir el lunes. ¿Qué hicieron el domingo todos los canales [de televisión]? Salieron en mancha a masacrarlo, hablaron de nuevos testigos y que con esto ya quedaba demostrado que Vizcarra era un delincuente, los medios de comunicación pusieron una cuota tremenda, son los que realmente influyeron en la decisión de los congresistas.

— La decisión política es del parlamentario, quien vota es el congresista. De los 11 integrantes de Podemos Perú, 10 votaron por la vacancia…

El congresista para tomar una decisión reúne elemento de juicio, objetivo y también subjetivos, porque somos personas. En esos elementos de juicio colaboró tremendamente los medios de comunicación…

— Si usted resulta elegido, ¿qué hará en los primeros 100 días de su administración? ¿Cómo piensa contener la pandemia?

En los 100 primeros días de administración vamos a tomar una serie de medidas. Tenemos ya a un equipo técnico que está siguiendo el día a día de las vacunas. Una vez que nosotros entremos, vamos a saber exactamente en qué punto nos está dejando el gobierno morado en este tema. Vamos a adquirir las vacunas que sean necesarias y de la mejor calidad. Pero lo más importante, vamos a lograr que lleguen de inmediato para lo cual vamos a recurrir a la empresa privada. También vamos a implementar una vacunación masiva, pediremos la ayuda de la empresa privada, de la iglesia, vamos a utilizar todos los recursos que existen en la nación para terminar la vacunación a fines de este año.

En Israel, donde ya han vacunado al 60% de la población, les dan [a los que ya recibieron las dos dosis] un certificado de vacunación [contra el COVID-19] que no se puede falsificar, y con eso más su mascarilla, estas personas ya pueden hacer su vida normal, los restaurantes ya abrieron, todos los negocios han abierto, pero solo dejan ingresar a aquellos que están vacunados.

— ¿Es un modelo que usted piensa replicar?

Claro, es un modelo importante se puede aplicar [en el Perú]. Pero usted me preguntó por los 100 primeros días. Vamos a hacer cosas importantísimas. Vamos a modificar el estado, reducir el número de ministerios, los vamos a alinear por campos: el social, economía y producción, entre otros. Pero lo más importante de esto es que los ministerios solo serán normativos. Es decir, van a establecer las políticas públicas. Pero no van a volver a realizar gasto público nunca más, al menos durante mi gobierno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear el ministerio de fomento y obras públicas, vamos a centralizar el gasto público en un solo ministerio.

— Usted ha propuesto la creación de un ministerio que centralice toda la inversión pública. Sin embargo, esta también es una forma de centralizar la corrupción, como sucedió en Brasil. ¿Cómo mantendrá el control en la práctica?

Nosotros no vamos a hacer lo que se ha hecho en Brasil. En el 2019, según un informe que presentó la contraloría hace tres semanas, nos han vuelto a robar S/23.000 millones en adendas y corrupción. Y esto sucede en los últimos 10 años, es una constante. ¿Cómo evitar que nos roben? Hemos estudiado cómo nos roban, nos roban porque el gasto está dividido en un montón de sitios y la contraloría solo hace una verificación posterior, después de que se hace a obra, después de que se firmaron las andas, después de que ya nos robaron.

En los últimos 30 años, los presidentes jamás han podido imponer una prioridad en el gasto público. Una vez que llegan al gobierno se convierten en títeres de los grupos de poder, como Odebrecht, que no les permite gastar en aquello que realmente necesita la población, sino que hacen elefantes blancos, obras que no tienen nada que ver con la necesidad de la población, como la Interoceánica o la refinería de Talara. Nos roban abiertamente.

— ¿Cómo mantendrá el control en la práctica?

Justamente, al poner en un solo sitio el gasto público, el presidente podrá decidir en qué se va a gastar el dinero. Y segundo, la contraloría, a la que nadie le ha dado el presupuesto que requiere, va a realizar control concurrente en este ministerio desde el comienzo. Por cada proyecto que se realice, la contraloría recibirá un porcentaje. Por ejemplo, si la obra es un puente de 2000 metros sobre un río, la empresa trabaja desde el inicio el proyecto, lo saca mal, pone que cuesta S/50 millones, cuando en realidad, es más. Esa empresa queda como única postora. Y al primer mes de firmado el contrato, comienzan con las adendas, de S/50 millones esa obra pasa a S/350 millones. Así nos roban. Pero estando la contraloría, con el dinero que les corresponda podrán contratar a expertos, estos deberán revisar el proyecto y decir el costo real. No se firmará ninguna adenda.

— ¿Y quién será su ministro de fomento y obras? ¿Tiene un nombre pensado? Es bastante el poder que concentrará.

No, no. En mi equipo tenemos seis economistas en total, todos de gran prestigio. Carlos Anderson, que es el jefe de mi plan de gobierno, definitivamente va a tener un puesto muy importante dentro de mi gestión. Tengo de dónde escoger a los ministros.

“Es falso que la Constitución de 1993 haya sido lo peor de lo peor”, afirmó Urresti. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | El Comercio)

— Keiko Fujimori ha propuesto “mano dura” y “demodura”. ¿Usted qué plantea para reducir los índices de criminalidad?

De lo que puede hablar Keiko Fujimori, de lo que conoce bien es de corrupción, de anticorrupción, no creo. Y sobre seguridad, no pues, ella de seguridad ciudadana va a conocer dentro de la cárcel […] Tenemos que sacar dos leyes importantes, que yo he presentado como proyectos, pero que no hay cuándo salgan [en el actual Congreso]. Se debe considerar un nuevo delito, el de la comercialización de objetos de procedencia ilícita, así podemos detener a aquellos que compran y venden celulares robados, ese es el 85% de los delitos que se cometen. Al sacar esta norma, se les considera organización criminal y se les procesa por lavado de activos. A los delincuentes les quitas todo lo que no puedan justificar. Así los sacamos de circulación.

Lo otro es la interdicción a los mercados negros, donde se venden las cosas robadas, las autopartes. Ahí entras con la policía, la fiscalía y maquinaria para traerse abajo todo ese mercado negro.

También tenemos que cambiar el Código Procesal Penal que es demasiado garantista, protege más al delincuente que al ciudadano. Hay que devolverle a la Policía Nacional la investigación, yo no conozco a un fiscal que haya estudiado para ser detective.

— Su plan de gobierno indica que Podemos Perú “defenderá la vida y la dignidad humana desde su concepción”. Pero, usted se pronunció a favor del aborto en situaciones de violación. ¿Cuál es la posición oficial?

El plan de gobierno es claro, nosotros estamos de acuerdo con el aborto terapéutico y el aborto en casos de violación. En el caso de violación a menores de edad, tiene que ser una decisión de la familia. Esa es nuestra posición, y en ningún otro sentido apoyamos el aborto.

— ¿En un eventual gobierno de Podemos Perú, se repondrá en sus cargos a los 18 generales PNP que fueron enviados al retiro por la administración de Francisco Sagasti?

Eso ya está judicializado, ya no es una decisión que pueda tomar el Ejecutivo, ellos al haber sentido vulnerados sus derechos han presentado ya una denuncia, es una decisión que tendrá que tomar el Poder Judicial, lo que si yo declaro es que nosotros vamos a aceptar lo que se decida. Lo más importante es la separación de poderes, no puede haber un poder encima del otro, tiene que haber respeto mutuo.

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino?

La Policía Nacional ha sido mal empleada, enviaron gente que no es especializada al control de multitudes, lo que ha ocurrido es que la Policía que no está especializada ha cometido una serie de errores.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario?

Pero cómo puedes juzgar al gobierno de Merino si duró dos días, ósea es ridículo…

— El señor Luna Gálvez ha ofrecido la devolución del 100% de los fondos de la ONP. Pero esta iniciativa no figura en plan de gobierno. ¿Usted avala esta propuesta? ¿Y cómo la concretarán, si técnicamente no es viable? Estos fondos no existen…

No existen, porque nos roban todos los años US$7.000 millones, si nosotros evitamos que nos roben ese dinero, vas a ver que sí tenemos plata […] Devolver la ONP es totalmente factible, el Tribunal Constitucional ha dicho que ese dinero es intangible, que en realidad no está en manos del gobierno, eso es cierto. Nosotros no estamos ofreciendo ir a buscar a los más viejitos, que ya cobraron, para pedirles que devuelvan esa plata a quienes aportaron hasta 19 años sin recibir nada a cambio. Lo que hará mi gobierno será reconocer esta deuda interna. Tú nos ayudaste a pagarle la pensión a estos viejitos, y tú nos has recibido nada, por lo tanto, reconozco esta deuda interna y te la voy a devolver. A partir de agosto vamos a hacer un cronograma para devolver a los que han aportado a la ONP, sea un año, dos o 19 años.

— Podemos Perú propone crear la Universidad Pública Digital del Bicentenario “bajo el modelo Netflix de educación”. ¿Cómo lo harán, si Sunedu pide que se extienda la moratoria para que no se creen más universidades?

Porque esta es una universidad nacional y es totalmente diferente, no incluye los gastos en los que incurre una universidad tradicional. Para comenzar, de dónde nace esta idea, no solo en el Perú existe, sino también en Europa, en Inglaterra, de donde hemos tomado este modelo. Aquí todo estará hecho, nosotros podemos contratar a los especialistas y en un año tener esa universidad y en ese año, podemos aprovechar para darle impulso a la conectividad, tener internet de calidad. Y pusimos tipo Netflix para que la gente entienda, así como entras a Netflix, se va a entrar a esta universidad y ahí vas a encontrar las carreras, los cursos, vas a poder entrar a clases en el momento que quieras y desde el sitio dónde estés.

— La moratoria aplica a todas las universidades, incluyendo a las nacionales. Ahí van a tener que llegar a un acuerdo con la Sunedu…

Seguramente, nosotros no tenemos nada contra la Sunedu, nosotros la vamos a reforzar. De lo que se trata es de formar una universidad con altos estándares y que sea gratuita. No creo que alguien se oponga a eso.

— ¿La Universidad Privada Telesup, de propiedad de José Luna Gálvez, fue bien cerrada por la Sunedu?

Hay 46 universidades que no han sido licenciadas, ya eso es agua pasada, no fueron licenciadas, tienen que cerrar. La ley dice que, si ellos quieren abrir de nuevo, tienen que empezar de cero, someterse a la Sunedu desde cero, sobre esto ya no hay nada de qué hablar. Ahora hay algunas universidades que han considerado que sus derechos han sido afectados y han presentado reclamos ante el Poder Judicial, esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo, será el Poder Judicial el que decidirá. Para el Ejecutivo, ya es un caso cerrado, han sido cerradas y cerradas se quedarán. Si quieran abrir de nuevo, Sunedu dice claramente que tienen que volver a empezar, dos años de prueba, hay un montón de pasos.

— ¿Quiénes integran su círculo de confianza en esta campaña? ¿Hay algún dirigente de Podemos Perú?

Básicamente, los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia [María Teresa Cabrera y Wilbert Portugal Menéndez] y el jefe del plan de gobierno [Carlos Anderson], somos los que hemos estado trabajando. Ellos son del círculo de confianza más íntimo, no hay otro. Al señor Luna lo habré visto en dos oportunidades, durante la campaña.

— Si usted resulta elegido presidente, ¿continuará enfrentando el juicio oral del Caso Bustíos?

Por supuesto. No puedo conversar sobre [el juicio], porque es una orden de la jueza, pero sí claro [que afrontaré el proceso], yo he sido declarado inocente en este caso, la fiscalía ha presentado los mismos testigos, yo estoy presentando 30 testigos nuevos, estoy presentando documentos nuevos.

— ¿El afrontar un juicio oral en ejercicio de la Presidencia, no haría que un eventual gobierno de Podemos Perú sea débil e inestable?

Para nada, al contrario, lo va a fortalecer. ¿Por qué? Porque yo no me corro, el problema sería elegir a un presidente que sea un correlón, elegir a un presidente que le deba S/28 millones a la Sunat, y justamente es el presidente el que nombra al jefe de la Sunat, eso sería peligroso, eso sería inestable. O escoger a un presidente que ha sido incapaz de hacer un plan de gobierno, a alguien que es un acosador, que ha estado con Toledo, eso sería peligroso.

— Diferentes candidatos se han pronunciado a favor de una nueva Constitución. ¿Cuál es su postura sobre este tema?

Mi experiencia y todo lo que he estudiado de la historia del Perú y de la historia universal, me indica que ningún documento redactado por muy bueno que sea, por muy constitucional que sea, va a hacer que la gente cambie su forma de ser, o que al día siguiente [de su publicación] ya no haya corruptos o que todos se porten bien. Eso es falso. También es falso que la Constitución de 1993 haya sido lo peor de lo peor y que hay que anular todo lo que se ha hecho, eso es lo que quiere la izquierda, porque busca el caos.

Y, de otro lado, aquellos que dicen que esta Constitución ha sido la panacea, porque nos ha permitido ser “una potencia económica” es totalmente falso. Miren la crisis en la que estamos, [la pandemia] ha dejado al descubierto que no teníamos ni siquiera un sistema de salud adecuado. Por lo tanto, yo pienso que la Constitución sí se debe modificar en algunos aspectos, pero las herramientas para modificarlas existen. Entonces, hay que hacer uso de esas herramientas para modificar lo que se tenga de modificar.

— ¿Los Luna van a tener algún rol en un eventual gobierno de Podemos?

Ninguno, ninguno, ninguno. [No tendrán] ningún rol en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la prensa, los medios de han convertido a una persona que está investigada [Luna Gálvez] en un sentenciado. Han hecho lo mismo que con Vizcarra, los medios dicen que es un delincuente, ni lo investigan, pero ya es un delincuente. Igual con el señor Luna, es un delincuente para los medios, meten esa idea todos los días y él recién está siendo investigado.