Carlos Anderson conoció a Daniel Urresti en el 2013, cuando el ahora candidato presidencial era alto comisionado para la formalización de la minería ilegal, y él era presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). En junio del año pasado, Anderson recibió la invitación para que lidere el plan de gobierno de Podemos Perú para las elecciones del 2021, y luego de algunas reuniones formó un equipo de 45 personas para diseñarlo. También es candidato con el número 3 en la lista por Lima de Podemos Perú.

¿Es Ud. un tránsfuga? En las elecciones de enero participó con Perú Patria Segura (PPS), y ahora está con Podemos Perú (PP).

Nunca he pertenecido a ningún partido. Participé en la elección pasada con PPS porque me hizo una invitación de último momento Renzo Reggiardo, y la acepté. Hace muchísimo tiempo he demostrado mi voluntad de servicio público. No todo el mundo se regresa de Europa habiendo hecho una carrera larga, fructífera, a poner empresa, a dar clases, conferencias, ingresar al Estado. Participé en las elecciones y se acabó, no soy miembro de PPS. Igual ahora, me invitan, yo no soy partidario de Podemos Perú. Yo no soy tránsfuga de nada.

En la presentación de candidatos, Daniel Urresti señaló que Ud. era el economista que podía decirle si sus ideas políticas eran realizables. ¿Se considera el traductor de Urresti?

No soy traductor de nada. Sencillamente si un líder político, que no tiene formación técnica, te dice “yo creo que el presupuesto está mal asignado”... ¿Eso tiene una interpretación técnica? Claro que sí. ¿Cómo se arman los presupuestos? En el caso de Perú hay una larga tradición inercial, no es la metodología del presupuesto base cero, donde uno dice independientemente de lo que pasó el año pasado qué necesitamos [ahora]. El año pasado quizás la construcción de puentes fue el tema más necesario. En este año, en plena pandemia, donde tendríamos que haber invertido todo lo que sea necesario para que haya oxígeno en todos los hospitales del Perú, por qué no gastar esos 100 millones en eso. Ese tipo de ideas nosotros la hemos traducido para ver si hay una forma técnica y responsable de llevarla a cabo.

¿Cuáles han sido las prioridades en las ideas políticas que ha trazado Urresti?

A él lo que le preocupa es que hemos tenido muchos años de crecimiento económico, pero mira lo que causó la pandemia. Yo le decía que es extraño, porque un país que, según la categorización del Banco Mundial, es de ingresos medio-altos, al inicio de la pandemia, en infraestructura de salud, estaba por debajo de países que son abiertamente pobres. [Éramos] muy fuertes en materia financiera y debilísimos en infraestructura de todo tipo. Ese tipo de ideas han marcado la pauta de nuestro plan de gobierno. Le preocupa el empleo, la salud, educación, y que esta pandemia va a desatar una crisis de delincuencia total. Y le hemos agregado un quinto pilar que es la economía digital.

Uds han señalado que van a repensar el presupuesto de la nación. ¿Cuáles van a ser las prioridades de gasto?

Prioridades absolutas son las que acabo de señalar. [Pero] uno tiene a veces que desvestir a un santo para vestir a otro. Nosotros creemos que el primer santo que vamos a desvestir es el de la corrupción. Según la contraloría, en el 2019, desaparecieron S/23 mil millones por corrupción en obra pública. Cuando uno mira la forma cómo se hace obra pública en Perú, uno ve una cosa rarísima. Te lo digo yo que me he paseado por todo el mundo, y he sido asesor de gobiernos y de empresas privadas. Aquí no hay una ley marco de inversión pública, cada proyecto de inversión lo maneja un ministerio, y cada cual con su propia metodología y normas. En ese camino burocrático se ha dado todo el sistema de corrupción. Lo primero que vamos a hacer es crear el Ministerio de Fomento y Obras Públicas que va a tener como objetivo principal hacer la gran obra pública del Perú. Y a los ministerios les va a quedar la gran tarea de ser policy makers, hacedores de política. Tenerlos bajo un mismo techo también va a permitir tenerlos bajo un circuito. La primera parte de ese ministerio va a ser una división de preinversión, para trabajar proyectos de obra pública de calidad, seguramente con cooperación internacional de Kiev, Corea, Singapur, aquellos países que han demostrado que saben hacer infraestructura.

Todo gobierno con buena intención quisieran desvestir a la corrupción, ¿pero cómo se va a hacer en la práctica? Un ministerio que centralice la obra puede ser una forma de tener control, pero también una forma de centralizar la corrupción, como en Brasil.

Los chanchos también pueden volar y puede pasar cualquier cosa. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas diferente. Yo creo en la importancia de tener vigilancia ciudadana. Yo he trabajado muchos años en los medios, en la BBC, para The Economist, soy parte de la comunidad que cree que los ojos del ciudadano son importantes. En el tema de la corrupción, una de las medidas claves es aprobar la ley del whistleblower, el que toca el pito, una ley de protección al que denuncia corrupción en obra pública.

¿Cómo piensan recaudar más para todas las inversiones que plantean hacer en un año difícil?

En un año difícil sería poco realista decir que vamos a recaudar más. Queremos recaudar mejor. Una forma de hacerlo es mejorando la tasa de recaudación del IGV y del impuesto a la renta, donde somos sumamente ineficientes en su recaudación. Pero en lugar de andar persiguiendo a la gente, estamos proponiendo una serie de medidas positivas para que aumente la recaudación: IGV para todos. Hoy si tienes una empresa, un RUC, y pagas servicios, bienes, tienen la posibilidad de usar parte de ese IGV como un escudo fiscal. Si eres una persona natural, no tienes RUC y gastas, ese IGV no lo puedes usar. Nosotros estamos planteando RUC para todos: Toda persona a partir de los 18 años va a tener uno, y eso le va a permitir que si compras una computadora y pagas IGV, vas a poner usar una billetera fiscal para pagar multas. Además, el 50% de ese IGV va a ir a empezar tu fondo de pensiones. Eso debería hacer que todos tengan como interés exigir factura.

Daniel Urresti presentó el Plan Podemos hace pocos días. Allí lo acompañó Anderson. Previamente, realizaron varias reuniones.

Uds. señalan la necesidad de la salud digital y la educación digital. ¿Pero cómo piensan resolver los problemas de conectividad que hay en el país?

Si queremos transformar realmente la educación, la salud, el trabajo y la seguridad, tenemos que invertir como locos. Lo primero que vamos a hacer es usar la infraestructura que ya está, la red dorsal. El Estado peruano invirtió allí US$ 353 millones, que porque se atrae al peor postor, se paraliza y solo se usa el 8-10% de la capacidad que tiene. Nosotros vamos a poner un equipo de tarea de inmediato para que esa infraestructura sea utilizada totalmente. Si mira las 162 medidas que estamos proponiéndole al país [en nuestro plan de gobierno], no hay una sola megaobra. Lo que tenemos que hacer en los próximos 5 años es infraestructura básica que le devuelva la dignidad a las familias del Perú. Vamos a usar también esa obra pública en hospitales que ya están casi listos. Son 14 hospitales regionales que están atascados porque les pusieron demandas. Nosotros vamos a trasladarlos al ámbito nacional, y vamos a compensar a los gobiernos regionales por la ejecución ya hecha, a través de presupuesto. El gobierno nacional va a afrontar esos litigios.

¿Ese no es un paso atrás en la descentralización?

No. Se trata de poner al servicio del país infraestructura en la que ya se ha invertido más de mil millones de dólares. Esa es una situación insostenible en plena pandemia. Necesitamos poner toda la atención en el sector salud.

¿Cómo van a crear una universidad digital, como lo han planteado, si Sunedu pide que se extienda la moratoria para que no se creen más universidades?

Sunedu está pensando en una universidad pública o privada, física, tradicional. Nosotros estamos planteando algo revolucionario en Perú, pero que existe en un montón de lugares del mundo. Hoy día la tecnología te permite hacer cosas maravillosas en materia de educación. Lo que queremos hacer es, a través de un esquema de APP, convocar a las mejores empresas que hacen este tipo de universidad digital para que convoquen a los mejores profesores en todos los temas, y hagamos currículas de primer mundo. Queremos crear la mejor universidad pública del Perú, para que a los jóvenes sin recursos no se les sea negada la posibilidad de una educación de calidad o se vean forzadas a caer en el engaño de esas universidades tramposas.

Varias de las propuestas que tiene son para mejorar la capacidad de gasto. ¿Cómo hacer eso desde una agrupación que ha votado a favor de iniciativas que pueden generar forados grandes en el erario nacional, como la devolución de aportes de la ONP?

Lo que te voy a decir te lo dice alguien que pasó 23 años trabajando en la banca internacional en Londres y New York. Sospechas de izquierda no tengo ninguna, yo creo en una economía social de mercado, que responda a las necesidades de las personas. ¿Cómo se puede hacer en un partido populista? Como te dije, el plan de gobierno lo ha armado un equipo de profesionales que ha sido convocado para el tema. Podemos no ha participado de la elaboración del plan porque no tiene los cuadros técnicos necesarios. En materia previsional, de tasas de interés, estamos cosechando lo que mal sembramos. A mí me dicen que la ley de usura va a limitar el acceso al crédito. Hoy, 200 años después de iniciada la banca, sin ley de usura, ¿existe acceso total y libre al crédito? ¿toda la gente que está en el sector informal tiene acceso? No, están excluidos. A la banca tradicional no es algo que le interese. Ley de usura existe en Japón, Gran Bretaña, Uruguay, Estados Unidos. Por suerte, esta ley de usura va a ser determinada en sus aspectos técnicos por el ente más responsable que es el Banco Central de Reserva.

Yo le preguntaba por el tema de la ONP. Ud. sabe mejor que yo que ese dinero no existe.

El Estado tiene responsabilidades de deuda externa y deuda interna. Y así como es muy buen pagador para los temas de deuda externa, debería ser buen pagador en deuda interna. Sin embargo, en materia interna el Estado se vuelve indolente, insensible. En el caso de la ONP, decir que ese dinero no existe es moral y políticamente injustificable. Como fue injustificable la ficción que significaba decir, en un principio, que para acceder a una pensión, una persona tenía que tener 20 años de contribuciones. Desde un principio haber planteado condiciones como si estuviéramos en Finlandia es un engaña muchachos. Tú me dirás que es un hueco tremendo, son S/16 mil millones, unos US$5 mil millones. El Estado sale todos los años a mercados de capitales. El año pasado ha levantado como US$7 mil millones a tasas muy cómodas. No creo que sea irresponsable que el Estado peruano cumpla con una deuda social. Lo que tiene que hacer es repensar el tema para que este tipo de inequidades no estén metidas en el diseño del sistema.

En concreto, ¿Ud está de acuerdo con la decisión del Congreso de la devolución de la ONP?

Totalmente. Y me dirás qué horror, un economista liberal que tiene ese pensamiento. Yo no respondo a ningún interés, no he trabajado para ningún grupo económico.

José Luna Gálvez es el fundador de Podemos Perú, y candidato con el número 1 al Congreso. Anderson señala que solo lo ha visto dos veces.

¿Ud también cree que algunos grupos de poder gobiernan por encima del Poder Ejecutivo, como lo ha señalado Urresti?

Los sociólogos lo llaman poderes fácticos. Evidentemente, el poder económico tiene un papel clarísimo. Yo recuerdo que cuando van a nombrar a alguien de Proinversión, primero están preguntándole a ciertas personas. Eso una y otra vez. Ministros de Economía en su gran mayoría [están] relacionados a sectores financieros; terminan su gestión y regresan al sector financiero.

Si Ud. entrara al gobierno, ya sea como congresista o como ministro eventualmente, ¿ya no volvería al sector privado?

Yo nunca he trabajado en el Perú para ninguna institución. Yo vine a crear empleo. Estoy en el sector privado, vivo de mis ideas y de mi expertise en materia de fusión de adquisiciones, levantamiento de capitales, etc. Tengo 60 años, no necesito mucho en la vida. Yo estoy aquí por mi deseo de servir al país.

¿Cómo evalúa la situación de José Luna Gálvez, fundador del partido y candidato con el 1?

Yo al señor Luna lo conozco por los diarios y lo he visto en dos presentaciones que hice en el partido para contarles lo que estábamos haciendo en el plan de gobierno. No tengo ninguna opinión formada porque según entiendo él está siendo investigado por la justicia. Confío en la justicia del Perú. Sé también que muchas veces hay linchamiento de carácter político y periodístico. Yo mismo he sido víctima de eso cuando fui presidente de Ceplan. Yo sé que muchas veces lo que dicen los medios de comunicación tiene color político. Sinceramente le doy el beneficio de la duda, como te la daría a ti o a cualquier persona.

Ud. tiene una larga trayectoria. ¿No cree que afectará su prestigio la investigación que se le hace a Luna por el Caso Los Gánsteres de la política?

¿El mío por qué? Yo estoy aquí para servir de manera transparente. He reunido a un grupo de profesionales de primera línea para generar un plan de gobierno que sea factible y responda a las necesidades del país. ¿En qué sentido me tiene que afectar que eventualmente puedan encontrar culpable al señor Luna? ¿Yo qué le debo al señor Luna? Absolutamente nada. Yo respondo por mis acciones.

¿Han conversado e intercambiado ideas sobre su plan de gobierno?

Lo hemos armado un equipo de 45 personas, más otras personas con las que hemos consultado, con el candidato presidencial. A los directivos de Podemos les he dicho estas son las ideas que estamos desarrollando para que estén informados. Una vez cuando estábamos casi a la mitad, y la otra cuando ya estaba terminado. El documento ha sido publicado tal y como lo hemos escrito.

En mayo del año pasado, Ud. escribió que Telesup, de Luna Gálvez, y Alas Peruanas eran seudouniversidades. ¿Lo sigue considerando?

Sí, yo creo que están bien cerradas. No estoy siendo contradictorio, y yo creo en una educación de alta calidad. Estas universidades han nacido frente a la aspiración de muchísimos jóvenes de tener una educación de calidad. Por eso dijimos por qué no damos un salto hacia adelante, la educación a distancia, y creamos una verdadera universidad digital pública para el país.

Su plan dice que Uds. defienden la vida desde la concepción. Pero, en el 2016, el señor Urresti dijo que estaba a favor del aborto en los casos de violación. ¿Cuál es la posición real?

Ese es parte del ideario de Podemos. Que en el ideario diga que es provida, profamilia, no significa que está en contra de algo. Está haciendo una afirmación que es pro algo. En el Perú existe una conceptualización judicial de lo que significa el aborto en el Perú, nosotros somos respetuosos de eso. Hay posiciones a nivel personal de antes o después. Yo no sé cuál es la posición personal de Urresti, seguro habrá que preguntarle qué piensa. Yo creo que la conversación tendría que cambiar y más que discutir sobre aborto, deberíamos discutir que los jóvenes tengan la educación sexual, emocional que les permita tomar las mejores decisiones. Los condones deberían ser absolutamente gratis.