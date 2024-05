Por Luis Miguel Castilla, Director ejecutivo de Videnza Instituto





El Ejecutivo no avanza en solucionar los problemas cotidianos de los peruanos. Pese a que la tasa de victimización se ha duplicado los últimos dos años, la gestión del Ministerio del Interior sigue siendo la más deficiente del Estado. Al primer trimestre del 2024, no solo ejecutó el 5,2% de su presupuesto de inversiones, sino que el 76% del valor de sus obras está paralizado. No es de sorprender que la ola de violencia siga avanzando y que las economías criminales continúen actuando con total impunidad.

En materia de salud pública, se sigue comprando insumos mal y tarde —por ejemplo, medicamentos—. Tampoco se avanza en conformar las redes integradas de salud ni la red oncológica. Todas estas ineficiencias impiden avanzar en el acceso a servicios de salud de calidad. Ejemplos sobran: el 32% de la población carece de atención médica; el 43,1% de nuestros niños de 6 a 35 meses de edad presenta anemia y una tasa de incidencia de dengue de 521 casos por cada 100.000 habitantes (un aumento de más de 350% con relación al 2023.

El Gobierno se sostiene en el poder aceptando la desinstitucionalización de la administración pública y subordinando las opiniones de las entidades técnicas especializadas ante el excesivo populismo legislativo. La consigna pareciera ser mantenerse en el poder como sea, relegando a un segundo plano el bienestar ciudadano.