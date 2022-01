Conforme a los criterios de Saber más

Cuando salieron a la luz las reuniones secretas del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Breña, hace más de un mes, la primera ministra Mirtha Vásquez anunció el compromiso del mandatario de “transparentar” esas citas. Luego, conforme se conocían más detalles, en especial el papel de la lobbista Karelim López en dos licitaciones, la promesa de la premier fue cambiando hasta quedar solo en palabras.

Peor aún, este miércoles, el abogado del Pedro Castillo, Eduardo Pachas, confirmó que la tan anunciada lista de visitas no existe y que no es función del jefe de Estado elaborarla.

“No hay una lista de visitantes a la casa de Sarratea. El presidente no tiene una lista, porque él no las hace, esa no es su función. El presidente no tiene una lista, pero a las personas que han estado ahí ya la fiscalía les ha preguntado y ya se está dando toda la información”, exclamó en RPP.

La jefa del Gabinete fue consultada por la declaración del abogado de Castillo y la evidente contradicción con su compromiso inicial.

Al respecto, se puso de lado y señaló que ahora todo esta en manos del abogado del mandatario y que tenemos que “respetar la estrategia” de la defensa.

“Reitero la vocación de transparencia del presidente, pero eso está bajo un proceso legal, ahora tenemos que respetar la estrategia de la defensa del presidente de la República y en ese marco corresponde a la defensa responder por qué está haciendo este tipo de acciones legales, cual es su estrategia legal, corresponderá a la defensa responder por qué lo hace”, exclamó en Palacio de Gobierno.

Hace poco más de un mes, Vásquez no solo se había comprometido en un primer momento a que se iba a presentar una lista, sino que había anunciado que la relación ya se presentó a la Procuraduría General, lo que fue desmentido por la propia institución, a cargo de Daniel Soria.

¿Qué dijo Mirtha Vásquez desde el primer día?

1 de diciembre: “Por transparencia se presentará la lista”

“El señor presidente está absolutamente dispuesto a transparentar la lista de personas con las que se reunió de manera personal, no por ningún acto de gobierno, lo ha vuelto a reiterar. Por transparencia, se presentará la lista correspondiente ”.

12 de diciembre: “Ya se envió la lista de visitantes”

“Ya envió la lista de visitantes a la casa de Sarratea (Breña) a la Procuraduría General de la República”.

”Primero hay que mandar las listas a quien corresponde: a la Procuraduría, a la Contraloría, etcétera. Y hay que mirar si ellos autorizan (su publicación), porque finalmente es un tema también de una investigación, que se tiene que reservar. Hay que tener cuidado con eso”.

15 de diciembre: “Ya depende de Presidencia hacer los trámites correspondientes para presentar estas documentaciones”

“Yo me encargué de transmitir la voluntad del presidente sobre transparentar estos temas y colaborar con la justicia. Ya depende de Presidencia hacer los trámites correspondientes para presentar estas documentaciones. Sé que están pidiendo algunas precisiones y creo que, de manera próxima, van a tener algún tipo de resultado”

17 de diciembre: “Lo que podría hacer (Castillo) es un ejercicio de memoria”

“El presidente reafirma que las visitas que recibió no fueron para tratar asuntos gubernamentales. En esa medida estrictamente un registro como el que se requiere no existe. No existe un registro, como sí lo hay en Palacio”.

“Lo que podría hacer (Pedro Castillo) es un ejercicio de memoria. El presidente puede identificar o recordar qué personas fueron las que lo visitaron”.

5 de enero: “Dependerá de ellos (la defensa de Castillo) cómo se maneja la información probatoria”

“Reiteramos lo que dije hace algún tiempo, que el presidente está dispuesto a transparentar información. Ahora, esto ya está bajo un proceso legal y hace algunas semanas el presidente de la República ya tiene su defensa legal constituida”.

“Dependerá de ellos cómo se administra, cómo se presenta o cómo se maneja la información probatoria”.

